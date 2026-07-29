आज का समय आंकड़ों का समय है। हमारे हर निर्णय को संख्याओं, रिपोर्टों और विश्लेषणों की कसौटी पर परखा जाता है। कारोबार हो, शासन हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह यह मान लिया गया है कि जितना अधिक विवरण होगा, निर्णय उतना ही बेहतर होगा।

मगर एक प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या केवल आंकड़े ही भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं? या फिर भविष्य की सही दिशा पहचानने के लिए अनुभव, कल्पना और अंतःप्रेरणा की भी उतनी ही आवश्यकता होती है?

जीवन के बड़े निर्णय बार-बार यह सिद्ध करते हैं कि सही दिशा वहीं मिलती है, जहां तर्क और अंतर्ज्ञान एक-दूसरे का हाथ थामते हैं। केवल तर्क निर्णय को कठोर बना देता है और केवल अंतर्ज्ञान उसे अनिश्चित बना सकता है। जब दोनों का संतुलन बनता है, तभी दूरदर्शी नेतृत्व और स्थायी सफलता जन्म लेती है।

सूचनाओं की इस बाढ़ में जानकारी जुटाना कठिन नहीं रहा, लेकिन सही अर्थों में समझ विकसित करना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, पर वे हमेशा यह नहीं बताते कि आगे क्या हो सकता है। भविष्य का निर्माण केवल तथ्यों से नहीं होता, उसके लिए कल्पना, संवेदनशीलता और व्यापक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है। यही वह गुण है, जो सामान्य प्रबंधक को दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता से अलग करता है।

भारत के दूसरे प्रधानमंत्री Lal Bahadur Shastri इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वर्ष 1964 में जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली, तब भारत खाद्यान्न संकट और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। उनके सामने केवल उत्पादन और वितरण के आंकड़े नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की चिंता और असुरक्षा भी थी।

उन्होंने समस्या को केवल प्रशासनिक दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने देशवासियों से सप्ताह में एक समय भोजन छोड़ने का भावनात्मक आह्वान किया और साथ ही कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस नीतिगत कदम उठाए। बाद में उनका आह्वान ‘जय जवान, जय किसान’ केवल एक नारा नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया।

व्यापार जगत में यही दृष्टि Howard Schultz में दिखाई देती है। इटली की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वहां के कॉफी हाउस केवल पेय पदार्थ बेचने की जगह नहीं, बल्कि लोगों के मिलने-जुलने और संवाद का केंद्र हैं। उन्होंने कल्पना की कि घर और कार्यस्थल के बीच ऐसा ही एक आत्मीय स्थान बनाया जा सकता है, जहां लोग कुछ देर ठहरकर अपनापन महसूस करें। इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने संचालन की दक्षता, गुणवत्ता और ग्राहकों की भावनात्मक अपेक्षाओं के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित किया।

आंकड़े हमें आज की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन कल की तस्वीर कल्पना बनाती है। तर्क हमें जमीन पर टिकाए रखता है, जबकि अंतःप्रेरणा हमें क्षितिज के उस पार देखने का साहस देती है। असाधारण उपलब्धियां तभी संभव होती हैं, जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं।

हर बड़ा परिवर्तन पहले ऐसे विचार के रूप में जन्मा, जिसके समर्थन में तत्काल कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं था। अगर हर नई संभावना को केवल उपलब्ध आंकड़ों से आंका जाता, तो अनेक खोजें, उद्योग और सामाजिक परिवर्तन कभी जन्म ही नहीं लेते।

फिर भी अधिकांश लोग अंतःप्रेरणा पर भरोसा करने से हिचकते हैं। दरअसल, तथ्यों को प्रस्तुत करना आसान है, जबकि अंतःप्रेरणा को सिद्ध करना कठिन होता है। लोगों का विश्वास, संगठन की संस्कृति, समाज की आकांक्षाएं और बदलती मानवीय आवश्यकताएं ऐसी वास्तविकताएं हैं, जिन्हें किसी तालिका में पूरी तरह नहीं बांधा जा सकता। ऐसे अवसरों पर अनुभव और संवेदनशीलता ही सही दिशा दिखाते हैं।

संख्याएं यह अवश्य बता देती हैं कि क्या घटित हो रहा है, लेकिन वे हमेशा यह नहीं समझा पातीं कि उसके पीछे कौन-सी मानवीय आकांक्षाएं काम कर रही हैं। जब कोई नया विचार मन में आए, तो उसे केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वह आकर्षक लगता है और केवल इसलिए अस्वीकार भी नहीं कर देना चाहिए कि उसके पक्ष में तत्काल पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उसे तथ्यों की कसौटी पर परखना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और अपनी धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए।

हम अक्सर आंकड़ों के मोह में अपनी मौलिकता को सीमित कर लेते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन भविष्य की कल्पना अभी भी मनुष्य ही कर सकता है। भविष्य उन्हीं का होगा, जो आंकड़ों को अपना स्वामी नहीं, बल्कि सहयोगी बनाएंगे।

तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक उपकरण जितने भी विकसित हो जाएं, मानवीय संवेदनशीलता, अनुभव और दूरदृष्टि का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जब अंतःप्रेरणा को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है, तब वह केवल अनुमान नहीं रहती, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय का आधार बन जाती है।

सोच का विस्तार करने का अर्थ मस्तिष्क और हृदय के बीच संतुलन स्थापित करना है। तर्क हमें वास्तविकता से जोड़े रखता है, जबकि कल्पना हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। एक हमें यह समझने में सहायता करता है कि संसार आज कैसा है और दूसरा यह विश्वास जगाता है कि उसे कल और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।

जो लोग बड़ी तस्वीर देखना सीख लेते हैं, वे केवल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं लेते, बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय करते हैं। यही व्यापक दृष्टि साधारण निर्णयों को असाधारण उपलब्धियों में बदल देती है।