अगर कोई देश बिना एक गोली चलाए किसी दूसरे देश की आर्थिक गतिविधियों, संचार व्यवस्था, ऊर्जा तंत्र, सरकारी संस्थानों और नागरिकों से जुड़ी अहम सूचनाओं तक पहुंच बना ले, तो क्या वह युद्ध में रणनीतिक बढ़त हासिल नहीं कर लेगा? यही कारण है कि इक्कीसवीं सदी में युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि साइबर स्पेस या कहें आभासी दुनिया में भी लड़ी जा रही है।

आधुनिक दुनिया में डेटा केवल सूचना नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। इसी बदलती तस्वीर के बीच हाल ही में कथित तौर पर सामने आए एक असुरक्षित चीनी डेटाबेस ने नई चिंता पैदा कर दी है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेट पर मिले इस डेटाबेस में विभिन्न देशों के नागरिकों से जुड़ी सूचनाएं संग्रहीत थीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें कुछ भारतीय नागरिकों के रिकॉर्ड भी शामिल थे। हालांकि सार्वजनिक प्रमाण वास्तविक समय की निगरानी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत और संस्थागत डेटा आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

यह पहला अवसर नहीं है जब चीन पर साइबर जासूसी के आरोप लगे हों। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के कई देशों ने भी चीन समर्थित साइबर गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। दूसरी ओर चीन इन आरोपों को निराधार बताता रहा है और स्वयं को भी साइबर हमलों का शिकार बताता है। ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़ कर यह समझना जरूरी है कि आखिर डिजिटल जासूसी का महत्त्व इतना क्यों बढ़ गया है। आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, बिजली, रेलवे, संचार, स्वास्थ्य सेवाएं, रक्षा प्रतिष्ठान और सरकारी व्यवस्थाएं डिजिटल नेटवर्क पर ही निर्भर हैं।

ऐसे में यदि किसी देश की महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के बारे में विस्तृत जानकारी किसी दूसरे देश के हाथ लग जाए, तो संकट की स्थिति में उसका रणनीतिक उपयोग हो सकता है। डिजिटल जासूसी का अर्थ केवल मोबाइल फोन या कंप्यूटर में सेंध लगाना नहीं होता। कई बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाएं, यात्रा रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां, व्यावसायिक जानकारियां और इंटरनेट पर मौजूद अन्य सूचनाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से जोड़ कर किसी व्यक्ति, संस्था या पूरे देश का विस्तृत डिजिटल ब्योरा तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब डेटा को ‘नया हथियार’ भी कहने लगे हैं।

पिछले दो दशकों में चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपर कंप्यूटिंग और डिजिटल तकनीक में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। प्रशासन, शहरी प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में इन तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। यही क्षमता उसे वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाती है, लेकिन साथ ही कई देशों में संदेह का कारण भी बनती है। अनेक पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन साइबर माध्यमों से रणनीतिक सूचनाएं जुटाने का प्रयास करता है। इन आरोपों की हर मामले में स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी यह निर्विवाद है कि आज दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां साइबर क्षमताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण आधार मान रही हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन और अन्य देश भी साइबर सुरक्षा तथा साइबर खुफिया तंत्र पर लगातार निवेश कर रहे हैं। इसलिए यह प्रतिस्पर्धा केवल दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुकी है।

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि भारत और चीन के बीच प्रत्यक्ष युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, तो भारत को लेकर इतनी रुचि क्यों दिखाई देती है। इसका जवाब बदलती वैश्विक राजनीति में छिपा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा आधुनिकीकरण, सेमीकंडक्टर मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विनिर्माण के क्षेत्र में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। हिंद महासागर में उसकी सामरिक स्थिति भी अहम है।

ऐसे में भारत की आर्थिक, तकनीकी और सामरिक गतिविधियों पर वैश्विक शक्तियों की नजर रहना स्वाभाविक है। यह भी समझना होगा कि आधुनिक दौर की प्रतिस्पर्धा केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि तकनीक, नवाचार और सूचना पर आधारित है। इसलिए किसी भी देश की डिजिटल क्षमता को समझना उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। भारत के लिए चुनौती यह नहीं है कि कौन उसे देख रहा है, बल्कि यह है कि वह अपनी डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा कितने प्रभावी ढंग से कर पा रहा है।

यदि डिजिटल दुनिया भविष्य का युद्धक्षेत्र है, तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? आज भारत सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आधार, डिजिलॉकर, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और ई-गवर्नेंस आदि नागरिकों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन जिस तेजी से डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है, उतनी ही तेजी से साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में किसी देश को अस्थिर करने के लिए हमेशा पारंपरिक युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बिजली ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क, संचार व्यवस्था, रेलवे, हवाई यातायात या सरकारी सेवाओं पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला हो जाए, तो उसका असर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक भी हो सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा अब सूचना प्रौद्योगिकी का विषय भर नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली पंक्ति का अहम हिस्सा बन चुकी है।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तकनीकी क्षमता और मानव संसाधन हैं। दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों में हजारों भारतीय इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शोधकर्ता अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, सी-डैक, इसरो, डीआरडीओ और देश के तेजी से विकसित होते नवउद्यम भी इस क्षमता को मजबूत बना रहे हैं। भारत के सामने चुनौती प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि उस प्रतिभा को राष्ट्रीय सुरक्षा की साझा रणनीति से जोड़ने की है। यदि सरकारी संस्थान, निजी उद्योग, शोध संस्थाएं और वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय विशेषज्ञ एक समन्वित रणनीति के तहत काम करें, तो भारत अपनी डिजिटल सुरक्षा को नई ऊंचाई दे सकता है।

भारत और चीन के संबंध आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। सीमा पर शांति बनाए रखना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी आभासी दुनिया में सतर्क रहना है। दुनिया की बड़ी शक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। भारत को इस प्रतिस्पर्धा में तकनीक विकसित करने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करनी होगी। इक्कीसवीं सदी में किसी राष्ट्र की संप्रभुता केवल उसकी भूमि, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं रह गई है।

उसका डेटा, डिजिटल नेटवर्क और उसकी तकनीकी क्षमता भी उसकी संप्रभुता का अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा भी होगी। आने वाले समय में किसी देश की ताकत केवल उसकी सेना से नहीं आंकी जाएगी। उसके मजबूत साइबर नेटवर्क, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सुरक्षित डेटा ही उसकी राष्ट्रीय शक्ति के नए पैमाने होंगे।