मनुष्य स्वभावतः योजनाओं का निर्माता है। हम निरंतर अपने भविष्य को कल्पनाओं, अपेक्षाओं और सपनों से सजाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे, तो जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसकी हमने कल्पना की है। मगर जीवन का स्वभाव मनुष्य से भिन्न है। वह योजनाओं से अधिक संभावनाओं में विश्वास करता है। वह कभी भी एक ऐसा मोड़ सामने रख देता है, जिसकी कल्पना तक हमने नहीं की होती। यहीं से हमारे भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष प्रारंभ होता है।

अक्सर हम परिस्थितियों से कम और उनके हमारे अनुसार न होने से अधिक व्यथित होते हैं। किसी प्रिय का साथ छूट जाना, वर्षों की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिलना, संबंधों का बदल जाना या अचानक जीवन की दिशा बदल जाना, इन घटनाओं का दर्द केवल इसलिए गहरा नहीं होता कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी बनाई हुई तस्वीर से मेल नहीं खातीं।

मन का पहला प्रश्न होता है, ‘ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ’ या ‘ऐसा नहीं होना चाहिए था।’ यही प्रश्न धीरे-धीरे प्रतिरोध का रूप ले लेता है। हम वास्तविकता से संघर्ष करने लगते हैं। बीता हुआ समय बदल नहीं सकता, फिर भी मन उसे बार-बार बदलने का प्रयास करता रहता है। वह ‘काश’ और ‘अगर’ के बीच झूलता रहता है। यही वह स्थान है, जहां सबसे अधिक मानसिक थकान जन्म लेती है। स्वीकार का अर्थ इस थकान को समझना है। दुर्भाग्य से, समाज ने स्वीकार को कई बार हार मान लेने का पर्याय बना दिया है। जबकि दोनों के बीच गहरा अंतर है।

हार मान लेना प्रयास छोड़ देना है, जबकि स्वीकार करना वास्तविकता को पहचानकर उसके साथ आगे बढ़ने का साहस जुटाना है। यह कहना कि ‘यह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन यही इस समय का सत्य है। अब मैं इसी सत्य के साथ अपने अगले कदम चुनूंगा।’ यही स्वीकार है। वास्तव में स्वीकार कोई एक क्षण का निर्णय नहीं, बल्कि एक लंबी आंतरिक यात्रा है। मन तुरंत शांत नहीं होता। उसे समय चाहिए। वह पहले विरोध करता है, फिर प्रश्न पूछता है, फिर धीरे-धीरे समझने लगता है और आखिर एक दिन उसी सत्य के साथ जीना सीख लेता है, जिसे कभी अस्वीकार्य मानता था।

स्वीकार की इस यात्रा को तीन चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण है प्रतिरोध का, जब हम बार-बार कहते हैं, ‘ऐसा नहीं होना चाहिए था।’ इस अवस्था में मन वास्तविकता से लड़ता रहता है। दूसरा चरण है समझ का, जब भीतर यह स्वीकारोक्ति जन्म लेती है कि ‘यह मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन यही सच है।’ यहां संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसकी तीव्रता कम होने लगती है। और तीसरा चरण है स्वीकार का, जब हम निर्णय लेते हैं कि अतीत हमारे वर्तमान का शासक नहीं बनेगा। हम अपने घावों को मिटाते नहीं, बल्कि उनके साथ संतुलित होकर जीना सीखते हैं।

जीवन में अधिकांश पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि टूटी हुई अपेक्षाओं से जन्म लेती है। घटना एक बार घटती है, पर मन उसे अनगिनत बार जीता है। हर बार वह कोई नया ‘अगर’ खोज लेता है। अगर हम ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि हमारा दुख कई बार वास्तविक घटना से अधिक उस कल्पना के टूटने का होता है, जिसे हमने अपने भविष्य के लिए गढ़ा था। प्रकृति इस सत्य को सहजता से जीती है। नदी चट्टानों से युद्ध नहीं करती। वह उन्हें हटाने में अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट नहीं करती। वह उनके बीच अपना मार्ग खोज लेती है। उसकी गति कभी धीमी होती है, कभी तीव्र, पर वह बहना नहीं छोड़ती। शायद इसी कारण वह आखिर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है।

हम भी अगर जीवन को इसी दृष्टि से देखना सीख जाएं, तो हमारे भीतर भी बहुत कुछ बदल सकता है। योजनाएं बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे जीवन को दिशा देती हैं। मगर उनसे इस प्रकार चिपक जाना कि उनके टूटते ही हमारा अस्तित्व भी टूट जाए, यह बुद्धिमानी नहीं। परिपक्वता तब आती है जब हम पूरे मन से प्रयास करते हैं, पर परिणाम को अपने अहंकार का विषय नहीं बनने देते। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि दुख समाप्त हो जाएगा। किसी प्रिय की अनुपस्थिति, किसी असफलता का दर्द या किसी अधूरे सपने की टीस जीवन का हिस्सा बनी रह सकती है। पर स्वीकार उस दर्द का भार हल्का कर देता है, क्योंकि तब हम दर्द से नहीं लड़ते, बल्कि उसके साथ जीने की कला सीखते हैं। जहां संघर्ष समाप्त होता है, वहीं उपचार आरंभ होता है।

शायद जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी यही है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम नहीं बदल सकते, समय को रोक नहीं सकते, लोगों के निर्णय तय नहीं कर सकते, और न ही हर परिणाम अपने अनुसार बना सकते हैं। पर हम यह अवश्य तय कर सकते हैं कि इन सबके बीच हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा। जीवन योजनाओं से नहीं, परिवर्तन से चलता है।

अगर हम परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो परिस्थितियों के दास नहीं रहते। हमारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है, जो बाहरी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करती। वास्तव में स्वीकार पराजय नहीं, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब हम जीवन से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि वह हमारे अनुसार चले, और स्वयं को इतना विकसित कर लेते हैं कि जीवन जिस दिशा में ले जाए, वहां भी अर्थ, साहस और आशा खोज सकें, क्योंकि अंत में जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हमारी हर योजना पूरी होगी। वह यह सिखाता है कि हर बदली हुई योजना के बाद भी जीना, सीखना और मुस्कुराना संभव है। यही स्वीकार का वास्तविक साहस है।