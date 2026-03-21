कांग्रेस नामक राजनीतिक पार्टी एक कोप-भवन में तब्दील सी होती दिख रही है। चुनाव के पहले शीर्ष नेता व आलाकमान किसी कथित कोप-भवन में रहते हैं। चुनावी मौसम में मान-मनौव्वल के बाद शीर्ष नेतृत्व बाहर निकलता है तो नेता, विधायक व सांसद कोप-भवन में प्रवेश कर जाते हैं। अपने कोप-भवन से वे शिकायतें सुनाते रहते हैं लेकिन कांग्रेस के शीर्ष-नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले कोप-भवन पर सत्ता पक्ष की खूब नजर रहती है। वे इनकी शिकायतें सुनने पहुंच जाते हैं और कांग्रेस के वोट घटने का प्रकोप शुरू हो जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से ही वहां के कांग्रेस विधायक कोप-भवन में थे, लेकिन आलाकमान को उधर देखने की फुर्सत नहीं थी। कांग्रेस आलाकमान जिस दक्षिण के चेहरे से ‘उत्तर’ चाह रहे थे उन्होंने बिहार में पार्टी को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया। लोकसभा, विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगा रही पार्टी राज्यसभा चुनाव में इस बात को लेकर बेफिक्र हो गई कि उसके वोटों को चोरों नहीं, अपनों से ही डर है। कांग्रेस की राजनीतिक विडंबना पर बेबाक बोल।

यह राज्यसभा चुनाव था। यहां न कोई ब्राजील की माडल थी और न एक ही पते पर रहने वाले पचासों लोग। न ही किसी को मतदाता सूची से खारिज किया गया था। ये वो लोग थे, जिन पर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक पूंजी खर्च की थी। टिकट के महाघमासान में इन्हें चुना गया था। उम्मीद थी कि आगे चल कर ये छह से बारह होंगे। कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई की दशा और दिशा तय करेंगे।

लेकिन बिहार से लेकर ओड़ीशा व हरियाणा तक वैसा बम फूटा कि कांग्रेस आलाकमान को समझ नहीं आ रहा कि इस विस्फोट को क्या नाम दे? ‘हाइड्रोजन बम’ जैसा नाम तो विधानसभा चुनावों में ही खप गया था। कांग्रेस में जिस तरह का विस्फोट हुआ, उसे तो सिर्फ आत्मघाती या फिदायीन हमला ही कहा जा सकता है। यूं समझिए कि हरियाणा, ओड़ीशा से लेकर बिहार तक कांग्रेस राजनीतिक लापरवाही का रसायन जमा कर रही थी। राज्यसभा चुनाव आते ही यह विस्फोटक में तब्दील हो गया।

पहले बात बिहार की कर लें, जहां महागठबंधन, एआइएमआइएम व बसपा के पास पर्याप्त संख्या थी। महागठबंधन का उम्मीदवार बहुत हद तक जीत की स्थिति में था। लेकिन मतदान के समय कांग्रेस के छह विधायकों में से तीन नहीं पहुंचे। यानी पचास फीसद की अनुपस्थिति। जीत की उम्मीद को धता बताते हुए महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया।

कांग्रेस आलाकमान बिहार को लेकर क्या सोच रहा था, इस बात का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन हिंदी पट्टी से जुड़ा हर राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस को आगाह कर रह था कि वहां की स्थिति से निपटें। आंकड़ों में बता दिया गया था कि एक विधायक पर आपके लगभग छह करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान मानो कह रहा हो कि अपने नेताओं पर पहले खर्च करो और फिर उसे दूसरे पाले में जाने दो। बिहार में टिकट, पद और स्थानीय राजनीति को लेकर सन्नाटा पसरा रहा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कांग्रेस आलाकमान को ये छह जीते हुए विधायक बोझ लग रहे थे कि भला ये सदन में पहुंच ही क्यों गए? इनके हिस्से के वोट आखिर चोरी क्यों न हुए? कैसे महफूज रह गए ये? हम क्या करें इन छह का?

राजनीति के मैदान में जब जरूरत छह को बारह बनाने की थी तो कांग्रेस आलाकमान की रणनीति उसे छह से शून्य पर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके विधायक उसकी राजनीतिक परिसंपत्ति होते हैं। लेकिन ओड़ीशा से लेकर बिहार के मैदान में तो यही दिखा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेनामी संपत्ति की तरह छोड़ दिया। कोई भी राजनीतिक दल आए और इन पर मालिकाना हक जमाए, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इन सबसे कांग्रेस की छवि को तो नुकसान हुआ ही, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में महागठबंधन भी बेसाख और कमजोर हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के असमंजस के कारण महागठबंध को हुए नुकसान की यादें अभी ताजा ही हैं।

अब रुख करें हरियाणा का। तो वही समीकरण थे—कांग्रेस मजबूत दिख रही थी, भाजपा से मुख्य मुकाबला था और जीत के लिए पर्याप्त वोट माने जा रहे थे। मगर क्रास मतदान और कुछ वोट रद्द होने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार जैसे-तैसे जीता। विधानसभा चुनाव के पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाने वाली कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के वक्त इतनी निश्चिंत कैसे हो गई? आम कहावत है ‘तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा’। यहां तो कांग्रेस की हालत ऐसी थी कि रात सोने से पहले वह गठरी को बीच सड़क में छोड़ कर उस पर लिख भी दे कि इसमें कांग्रेस का कीमती सामान पड़ा है, जिसे जरूरत हो वो ले जाए। इसका एक फायदा तो है कि आपको अपने सामान की सुरक्षा की कवायद नहीं करनी पड़ेगी और नींद भी अच्छी आएगी। घोड़े बेच कर सोने से ज्यादा अच्छी मिसाल कांग्रेस के पास है—घोड़ों को खुला छोड़ कर सोना।

आम चुनावों में आप वोट चोरी का कितना भी इल्जाम लगा लें, लेकिन राज्यसभा चुनाव में पता चलता है कि एक पार्टी के तौर पर आप कितने अनुशासित हैं। अगर आपकी पार्टी में अनुशासन नहीं है तो आपका हारना तय है। एक से दो वोट इधर-उधर होते ही नतीजे बदल जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन में काम करने के बजाय अपना कोप-भवन चुन लिया था। और, कांग्रेस आलाकमान ने कोप-भवन को लेकर पूरी तरह आंखें मूंद लीं। जहां भी आपको रणनीतिक मुकाबला करना था, आप पहले ही समर्पण की मुद्रा में आ गए।

राज्यसभा चुनाव में तो यह साबित हुआ कि कांग्रेस-महागठबंधन के पास वोट की कमी नहीं थी। लेकिन अनुशासन व प्रबंधन की गैरमौजूदगी में उसके वोट बिना चोरी के खुल्लम-खुल्ला दूसरी तरफ हो गए।

लोकतंत्र में विपक्ष कमजोरी नहीं बल्कि संभावनाओं का प्रतीक होता है। आपके पास संघर्ष के मुद्दे और वजह होती है। लेकिन कांग्रेस ने बिहार की सभी संभावनाओं को एक दक्षिण भारतीय चेहरे के हवाले कर दिया। बिहार में इस आयातित चेहरे के खिलाफ एक शब्द भी सुनने के लिए आलाकमान राजी नहीं होता था। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जो जमीन खो चुके हैं उसे दक्षिण भारत से आयातित चेहरे से कैसे वापस पाएंगे? और, अब जब दक्षिण भारत में आप अपने अस्तित्व के अहम मुकाम पर हैं तो वहां अपने सबसे मजबूत चेहरे को दरकिनार किए बैठे हैं। असम में चुनाव की तारीखों का एलान होने के बाद मजबूत चेहरे आप पर गंभीर आरोप लगा कर निकल रहे हैं।

लोकतंत्र में विपक्ष के पास सत्ता-पक्ष से ज्यादा संभावनाएं होती हैं। लेकिन इसके लिए जमीनी संघर्ष की दरकार होती है। हम कांग्रेस को सत्ता-पक्ष से सीखने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि उसकी मशीनरियों और संसाधनों का हवाला दिया जाएगा। इसके लिए विपक्ष में ही मजबूत मिसाल है। ममता बनर्जी ने बंगाल में ‘एसआइआर’ का मुद्दा उठाया तो उसे एक अंजाम तक लाने के लिए सौ फीसद संघर्ष किया। बंगाल में सड़क पर धरना देकर बैठीं तो दिल्ली आकर अपनी वकालत की। ममता बनर्जी को देख कर लग रहा, जैसे वे बंगाल में अपने एक-एक मतदाताओं की निगरानी कर रही हैं। जहां एक नेता विधानसभा चुनाव में एक-एक वोट पर नजर रख रही हैं, वहीं आप राज्यसभा चुनाव में अपने हिस्से के हर वोट से नजरें चुरा कर बैठ गए।

कांग्रेस के रवैए से लग रहा कि उसके लिए वोट चोरी का मुद्दा एक चुनावी मौसम भर था। राजनीतिक संघर्ष मौसमी नहीं होता कि अभी इस मुद्दे को छू कर भाग गए तो अब उस मुद्दे पर कबड्डी-कबड्डी करेंगे। राज्यसभा चुनावों का अंजाम देख कर लग रहा, न आपको वोट से मतलब है और न उसकी कथित चोरी से। असम में चुनाव के एलान के बाद जिस तरह कांग्रेस की चलती गाड़ी से सवारी उतर रही है, उसे देख लग रहा कि हर किसी को खौफ है कि इस गाड़ी में सफर सुरक्षित नहीं है। हर कोई इस गाड़ी की हालत पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की गाड़ी को देख कर मिस्त्री एक ही राग अलाप रहा है, ‘बाबूजी गड्डी कंडम हो रही है, ओवरहाल करा लो।’