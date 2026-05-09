घर हम सबके लिए एक ‘व्यवस्था’ का नाम है। किसी भी व्यक्ति के लिए घर केवल भावनात्मक जुड़ाव से महत्त्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और निर्धारित व्यवस्था की वजह से खास बनता है। घर सबके लिए एक ऐसी जगह है, जहां हम अपनी जैविक घड़ी को व्यवधान दिए बिना चला सकते हैं, हमें जरूरतों की फिक्र कम रहती है, रूठना हमारा अधिकार है और मांगी हुई चीज अधिकतर मिल जाती है। इस तरह घर केवल भावना का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसी आकांक्षीय स्थिति का प्रतीक है, जहां अपनी मर्जी से चीजों को चलाया जा सकता है।

‘घर’ शब्द हमारे लिए ऐसी यादों से जुड़ा है, जिसमें अपनों का साथ और प्रेम मिला होता है। जहां हमारे आराम के लिए जगह होती है। भले ही हम कितने ही मकान बदल लें, घर बदल लें, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए घर का अर्थ ऐसा परिवेश है, जिसमें उनका बचपन गुजरा होता है, जिसमें वे बड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसी समय में हम अनुभवों को प्रथमतया और तीव्रता से महसूस करना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में जो परिवेश और व्यवस्था हमारे साथ चलती है, वह घर है। इसलिए घर बचपन की सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक होती है।

घर एक ऐसी जगह है, जहां इंसान तैयार किए जाते हैं। परवरिश के साथ अपनी आदतों और प्रवृत्तियों को मनुष्य यहीं से ग्रहण करता है। घर केवल सुविधाओं के लिए नहीं होता, बल्कि यह सीखने के लिए और बहुत कुछ अर्जित करने के लिए भी होता है। यह केवल हमारे सुविधाजनक घेरे तक सीमित नहीं होता, यह मनमाफिक माहौल न मिलने पर अनुकूलन के लिए तैयार भी करता है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि घर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। बच्चों के लिए घर के जो मायने हैं, वही माता-पिता के लिए नहीं रहते। घर नाम की जिस व्यवस्था के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, वह बच्चों वाले अर्थ का ‘घर’ है। मां-पिता के लिए तो यह घर जिम्मेदारी बन जाता है। इस व्यवस्था को चलाने में जो लोग अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उनके लिए ‘घर’ का मतलब बेफिक्री नहीं होकर हाड़तोड़ मेहनत है। वे बच्चों के लिए घर को घर बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत और चिंतित रहते हैं।

इन सबमें घर नाम की व्यवस्था प्रत्येक सदस्य के साथ कैसे अलग-अलग व्यवहार करती है, इस पर गौर करना जरूरी है। घर एक लड़की और लड़के के लिए भी बराबर नहीं होता। यह बड़े और छोटे के लिए एक जैसा नहीं होता। तमाम तरह के भेदभावों और पूर्वाग्रहों को हम अपने घरों से ही ग्रहण करते हैं। हम यहां से अघोषित शोषण की एक ऐसी परंपरा के अंग हो जाते हैं, जिसमें अधिकतर पुरुष मुखिया होते हैं। उनकी मर्जी सबकी मर्जी होती है और महिलाओं को काम करते रहने और मुंह बंद रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

हमें घर की एक सामाजिक व्यवस्था की तरह छानबीन करनी चाहिए। घर का महिमामंडन जितना होता है, उसमें स्मृति अधिक, तर्क कम होता है। जो मां घर को घर बनाती है, उनके उस घर में दूसरी महिलाओं को नियंत्रित करने के अलावा क्या अधिकार होते हैं? दूसरी महिलाओं को नियंत्रित करते हुए कोई भी महिला किसका प्रतिनिधित्व कर रही होती है? स्मृतियों के बड़े घर में महिलाओं की समान अधिकारों वाले व्यक्ति के रूप में कोई जगह नहीं होती। वे अक्सर परंपरा निभाने वाले प्रवाह का अंग भर होकर रह जाती हैं।

हमारे आदर्श और सपनों के घर में किसके लिए कितनी जगह है, इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? एक के विरोध में या किसी की जगह दूसरे को खड़ा करने से घर नहीं बनते। घर अलग-अलग लोगों के एक साथ होने से बनता है।

अनिश्चितता से भरी आज की दुनिया में ‘घर’ की अवधारणा एक गहन परिवर्तन से गुजर रही है। ‘घर’, जो सदैव से भौतिक आश्रय और सुरक्षा रहा था, आज की पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत से लोगों के लिए स्थायित्व का प्रतीक भी बन गया है। एक ऐसी जगह, जहां कभी भी लौटा जा सकता है। ऐसा स्थान, जो हमारे साथ खड़ा होने को प्रस्तुत रहता है।

आवासीय सुरक्षा के तौर पर अंतरराष्ट्रीय बहसों में घर सदैव से केंद्र में रहा है, लेकिन अब यह सोच बदल रही है। शहरी दुनिया के वैश्विक रुझान दिखाते हैं कि ‘घर’ अब केवल निवास स्थान भर नहीं रह गया है, बल्कि उसका एक रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है। समाज जैसे-जैसे शहरीकरण, डिजिटलीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ‘घर’ का अर्थ विस्तारित हो रहा है। यह परिवार के लिए एक नींव है, जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षा है और एक ऐसा प्रतीक है, जहां हम खुद को अरक्षित महसूस करने से बच जाते हैं।

घर को हमारे लिए विशेष बनाने में उसमें निहित सुविधाओं और भौतिक संसाधनों की भी बड़ी भूमिका होती है। संबंधों के बदलते आधार के मद्देनजर हमें घर नाम की व्यवस्था के बारे में विस्तृत चिंतन करना चाहिए। यह सही है कि हमें घर की अवधारणा को विस्तृत करने की जरूरत है। साथ ही उसमें निजी के लिए भी जगह बनानी होगी।

आज निजता को मान्यता दिए बगैर कोई सामूहिकता संभव नहीं हो सकती। घर अब रूढ़ियों से नहीं, सम्मान, स्वीकार्यता और बराबरी की अवधारणा से ही टिक सकते हैं, वरना वे आधुनिकता की आंधी को झेल नहीं पाएंगे। कुंठारहित संबंधों और घरों के लिए दूसरे के व्यक्तित्व की स्वीकार्यता प्राथमिक शर्त है।

‘घर’ को भावना और स्मृति से अलग करके एक व्यवस्था की तरह सोचे जाने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था, जिसमें जितनी विशेषताएं हैं, उतनी ही कमियां भी हैं। हमें उन कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तभी घर उसमें रहने वाले सभी सदस्यों के लिए ‘घर’ बन सकेगा।