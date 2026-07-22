सहानुभूति रखना और राजनीतिक स्टैंड रखना, दोनों में बहुत अंतर है। गांधी और अंबेडकर दोनों को देश से प्यार था, लेकिन राजनीतिक स्टैंड बहुत साफ था। जंतर-मंतर पर पुलिसिया लाठीचार्ज के दृश्य देखकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि इस बार जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर लिया जाए।

2011 में भी जंतर-मंतर पर ठीक इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने इंकलाब के गीत गाए थे। लगभग वैसा ही मंच सजा था, जैसा आज अभिजीत दीपके एंड कॉकरोच टीम ने सजाया है। 2011 में केजरीवाल जी के मंच पर महात्मा गांधी की बड़ी-सी तस्वीर लगी रहती थी, और 2026 में सीजेपी के मंच पर बाबा साहेब की तस्वीर लगी है।

जाति-उन्मूलन मिशन का क्या होगा?

2011 में केजरीवाल जी गांधी जी की किताब हिंद स्वराज लहराया करते थे और 2026 में दीपके संविधान लहराते हैं। यह अंतर गिनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन जंतर-मंतर पर बच्चों की तस्वीरें देखकर मन बहुत दुखी है और एक सवाल बार-बार उठता है- वे लोग कहां हैं जिन्हें भविष्य देखना आता है? जिन्हें समाज के विकास की दिशा समझ में आती है, जो समाज गढ़ते हैं। क्या वे बता सकते हैं कि 2011 के बाद गांधी जी का आदर्श एक पूरी पीढ़ी की चेतना से कैसे गायब हो गया? और क्या वे समझा सकते हैं कि 2026 के बाद बाबा साहेब के जाति-उन्मूलन मिशन का क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी के नाम पर, 2013 में दिल्ली की सत्ता में आई और उसके एजेंडे से गांधी जी धीरे-धीरे गायब होते चले गए। क्योंकि गांधी की विरासत पर कांग्रेस का दावा पहले से था। ऐसे में सहानुभूति बटोरने के बाद गांधी जी की तस्वीर राजनीतिक लाभ का सौदा नहीं रह गई। लेकिन इस नफे नुकसान के गुणा -गणित में समाज से सत्य, अहिंसा, क्षमा का भाव छू मंतर हो गया। यह स्थिति भाजपा के काम आ गई। 2014 में भाजपा सरकार ने गांधी जी के स्वच्छता संबंधी विचार को मोदी जी के मिशन के तौर पर फैला दिया।

उधर, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रवक्ताओं के पीछे से गांधी जी की तस्वीरें गायब हो गईं और उनकी जगह भगत सिंह तथा बाबा साहेब की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। जो विरोध का मस्कुलर आइकन और अधिकार के संघर्ष की मिसाल थी।

आजादी के आंदोलन के समय भी देश में पाच प्रमुख धाराएं थीं- गांधी की कांग्रेस, जिन्ना की मुस्लिम लीग, बाबा साहेब का जाति-उन्मूलन मिशन, सावरकर की हिंदू महासभा और रियासतों के अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे। 1977 में भी संपूर्ण क्रांति के नेताओं ने गांधीवाद का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन 2011 में गांधी जी मंच के पर्दे से सब देखते रह गए और कोई उन्हें बेचकर आगे निकल गया।

गांधी जी के पूर्ण स्वराज और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, दोनों का उद्देश्य बदलाव था। दोनों ही सिस्टम के रवैये के खिलाफ थे। लेकिन दोनों में प्रधानमंत्री बनने की ललक नहीं थी। वे जानते थे कि सिस्टम केवल सरकार बदलने से नहीं, बल्कि समाज बदलने से बदलती है। अंबेडकर भी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं। यह बहुत व्यापक दृष्टि है, जिसे राजनीति करने वाले समझते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के इशारों पर भावनात्मक होने वाली जनता को यह बात तब समझ में आती है, जब बाबा भारती का घोड़ा कोई डाकू चुरा ले जाता है।

बाबा भारती के घोड़े की कहानी गूगल करके पढ़ लीजिए। यह विश्वासघात की कहानी है। 2011 में केजरीवाल की पूरी कवायद ही संदेह के घेरे में रही। बाद में उनके अपने साथियों ने उन पर तानाशाही और छल-प्रपंच के आरोप लगाए। हुआ भी यही। वे सत्ता में आकर स्वयं सिस्टम का हिस्सा बन गए और सिस्टम बदलने के बजाय उसी सिस्टम का उपयोग करने लगे।

प्रसंगवश दो कहानी सुनिए, पहली अलीगढ़ के रहने वाले जगदीश अग्रवाल महात्मा गांधी के प्रशंसक थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम जगदीश अग्रवाल से बदलकर जगदीश गांधी रख लिया था और जीवन भर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। जगदीश गांधी जी ने अपनी पत्नी भारती गांधी के साथ 1959 में लखनऊ में सिटी मांटेसरी स्कूल की नींव रखी, जो आज पचास हजार बच्चों को सर्वधर्म समभाव आधारित शिक्षा देती है। दूसरी कहानी बनारस के आयुष चतुर्वेदी की है, 2019 में सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल में गांधी जयंती पर उसका धारा प्रवाह भाषण खूब वायरल हुआ था। आयुष कहता है कि गांधी कभी मरते नहीं है क्योंकि गांधी एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं है। आयुष अभी भी सोशल मीडिया पर गांधीवादी रास्ते पर लिखते पढ़ते रहते हैं।

सीएमएस स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ सोचते बतियाते रहते हैं जैसी स्कूल में परवरिश हुई है। एक पीढ़ी जाएगी दूसरी पीढ़ी आएगी। बस चिंता इस बात की है गांधी और अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक दुकान कहीं बचे-कुचे सोचने वालों को भी कुंद ना कर दे।

कॉकरोच जनता पार्टी के जुझारू साथी बोस्टन और कोलंबिया जैसे संस्थानों से पढ़कर सिस्टम सुधारने आए हैं। लेकिन कैसे? गांधी को भुलाकर या अंबेडकर का इस्तेमाल करके? मैंने कहा न, जंतर-मंतर की तस्वीरें देखकर मन दुखी है। लेकिन उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि कहीं अंबेडकर का भी इस्तेमाल न हो जाए। और यह तब पता चलेगा, जब विश्वासघात हो चुका होगा। होगा या नहीं, यह अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कांग्रेस से दूरी बनाए रखना संदेह पैदा करता है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स अभी भी एक रहस्य है।