राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में लोगों के बड़ी संख्या में लापता होने का संकट बढ़ता जा रहा है। यह समूची व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इस मामले में दिल्ली जिसे देश की सत्ता, कानून और सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है, वह इस वर्ष की शुरुआत से ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। जनवरी माह के पहले पखवाड़े में ही यहां आठ सौ से अधिक लोगों के लापता हो जाने की खबरों को सामान्य नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उस भयावहता का दस्तावेज है, जिसे हम प्राय: ‘शहरी जीवन की आपाधापी’ कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये आंकड़े सीधे-सीधे बताते हैं कि दिल्ली में हर रोज औसतन पचास से अधिक लोग ऐसे गायब हो रहे हैं, जिनका कोई सुराग, जांच की दिशा या ठोस जवाब फिलहाल व्यवस्था के पास नहीं है। यह मानवीय संकट देशव्यापी है, मगर दिल्ली में समस्या इसलिए गहरा गई है, क्योंकि यहां गुमशुदगी के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में यहां गुमशुदगी के 807 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 63 फीसद महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है। देश की राजधानी में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वर्षों से जो दावे किए जाते रहे हैं, वे इन आंकड़ों के सामने बिखरते नजर आते हैं। यह केवल अपराध का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस असुरक्षा की भावना का सवाल है, जो हर उस परिवार को भीतर से तोड़ रही है, जिनका कोई सदस्य अचानक गायब हो गया। लापता होने वाले लोगों के परिवारों को एक ऐसे इंतजार में डाल दिया गया है, जो उनके लिए दिन-ब-दिन असहनीय होता जा रहा है।

यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है, जब हम लापता होने वाले लोगों की संख्या में नाबालिगों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में महज पंद्रह दिनों की अवधि में 190 से अधिक बच्चे लापता हुए, जिनमें अधिकांश लड़कियां हैं। किशोर वर्ग (12 से 18 वर्ष) सबसे अधिक जोखिम में दिखाई देता है। ये घटनाएं कोई संयोग नहीं हो सकतीं, क्योंकि इनमें एक विशेष स्वरूप नजर आता है, जिसके पीछे कोई न कोई संगठित या प्रणालीगत कारण हो सकता है। हाल में सर्वाेच्च न्यायालय ने भी देश भर में बच्चों के लापता होने पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र से कहा है कि ऐसे मामलों के राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार एकीकृत आंकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसके पीछे संगठित गिरोहों का हाथ तो नहीं।

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, दो सप्ताह की अवधि में लापता हुए लोगों में से कुछ को ढूंढ़ लिया गया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। ऐसे में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि ये सभी मामले घर से भागने, पारिवारिक विवाद या किसी भ्रम का परिणाम हैं। हकीकत यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में मानव तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण, अवैध तरीके से गोद लेने और संगठित अपराध के तंत्र लंबे समय से सक्रिय हैं। नाबालिग बच्चों तथा कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वाले लोगों को भावनात्मक असुरक्षा और डिजिटल माध्यमों के जरिये फैलाया गया झूठा भरोसा कई बार गुमराह कर देता है।

महिलाओं के मामले में घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, आर्थिक शोषण, झूठे रोजगार के वादे और संगठित अपराध, ये सभी कारण उनके लापता होने से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में महिलाएं खुद घर से चली जाएं, लेकिन अधिकांश मामलों में उनका गायब होना किसी न किसी रूप में अपराध से जुड़ा हो सकता है, जिसकी तह तक पहुंचना व्यवस्था के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। यदि हम वर्तमान संकट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है।

वर्ष 2025 में दिल्ली में 24 हजार से ज्यादा लोग लापता हुए थे, जिनमें साठ फीसद से अधिक महिलाएं थी। पिछले दस वर्षों में यहां दो लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और इनमें से करीब 52 हजार लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है। यह आंकड़ा किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से कम भयावह नहीं है। अगर देश भर की बात की जाए तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की लापता बच्चों की जानकारी देने वाली वेबसाइट के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार, देश में औसतन हर दस मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।

यहां सवाल केवल पुलिस की कार्यक्षमता का नहीं है, बल्कि पूरे शहरी तंत्र का है। दिल्ली पुलिस हर बार यही कहती है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और अंतरराज्यीय समन्वय किया जा रहा है। ‘जिपनेट’ (जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क) जैसे डेटाबेस मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य ही लापता लोगों का जल्द पता लगाना है। इसके बावजूद हजारों मामले वर्षों तक अनसुलझे पड़े रहते हैं। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल संसाधनों की नहीं, प्राथमिकताओं, जवाबदेही और संवेदनशीलता की भी है।

शहरों का तेजी से फैलता आकार, झुग्गी-बस्तियों की अनदेखी, प्रवासी आबादी की अस्थिरता और सामाजिक निगरानी की कमी, ये सभी कारक मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां किसी का लापता हो जाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। डिजिटल युग में जहां ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, वहीं डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और आनलाइन प्रलोभन के जरिए अपराध भी पहले से कहीं अधिक संगठित हो चुका है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि समाज इस स्थिति को धीरे-धीरे ‘सामान्य’ मानने लगा है।

यह संकट इस बात को भी उजागर करता है कि सुरक्षा के नाम पर जगह-जगह लगाए गए सीसीटीवी, हेल्पलाइन और अभियानों की जमीनी सच्चाई क्या है। तकनीक तभी कारगर होती है, जब उसके पीछे तेज, संवेदनशील और जवाबदेह कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति के लापता होने के शुरुआती 24 से 72 घंटे सबसे अहम होते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करने में देरी, लापरवाही या मामलों को गंभीरता से न लेने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। जब तक हर गुमशुदगी को संभावित अपराध मानकर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लापता होने के आंकड़े यों ही बढ़ते रहेंगे। लोगों के लापता होने का जो संकट बढ़ रहा है, वह एक ऐसे तंत्र की सामूहिक विफलता है, जिसने कमजोर, असहाय और जोखिम में खड़े लोगों को हाशिये पर छोड़ दिया है।

यह संकट साफ चेतावनी देता है कि यदि महिलाओं, बच्चों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर ईमानदार मंशा, त्वरित कार्रवाई और ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में ये आंकड़े और भी डरावने रूप में हमारे सामने होंगे। विकास का कोई भी माडल तब तक अधूरा है, जब तक उसमें इंसान की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित न हो। अब वक्त आ गया है कि हम गुमशुदगी को ‘सामान्य खबर’ मानने की आदत छोड़ें और हर लापता चेहरे को एक चेतावनी के रूप लें। अन्यथा हर नया साल इसी तरह लापता होती उम्मीदों, टूटते परिवारों और अनगिनत अनुत्तरित सवालों के साथ शुरू होता रहेगा।