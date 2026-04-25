अपने आसपास जब हम किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या हरकतों से खुद को असहज या परेशान पाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उसे अपना काम जरूर करना चाहिए, लेकिन दूसरों की सुविधा-असुविधा का भी खयाल रखना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने घर को साफ रखने के लिए तो सब कुछ करें, लेकिन सारी गंदगी जमा कर गली में, सड़क पर या दूसरों के घर से सामने जाकर फेंक दें। इसी तरह के व्यवहारों के संदर्भ में अक्सर नागरिक चेतना यानी ‘सिविक सेंस’ का सवाल महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

जब हम अपने जीवन के उपयोगी कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से घर से बाहर निकलते हैं, तो दूसरों की या फिर अपनी नागरिक चेतना को किस स्थिति में पाते हैं? दैनिक जीवन में इतना तो अहम है कि कभी-कभी ‘सिविक सेंस’ यानी नागरिक चेतना का अनुपालन कभी हम भूल भी सकते हैं, तो कभी दूसरे लोगों को देखकर इसके अनुपालन की संभावना बढ़ जाती है।

ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ बातों पर गौर कर सकते हैं कि क्या हम रात दस बजे के बाद भी अपने पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक समारोह के आयोजन में ऊंची ध्वनि में डीजे या लाउडस्पीकर बजाते हैं और दूसरे लोगों के मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते हैं! कुछ समय पहले हरियाणा के कैथल जिले के थाना गांव की पंचायत ने रात दस बजे के बाद ऊंची ध्वनि में डीजे नहीं बजाने पर आम फैसला लिया।

दरअसल, नागरिक चेतना का मतलब है अपने आसपास के वातावरण, लोगों और सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों का नियमित सम्मान करना। इससे हम सीखते हैं कि हम ऐसे काम करें, जिससे समाज में अनुशासन और स्वच्छता बनी रहे और राष्ट्र विकासशील से विकसित की ओर बढ़े। दूसरे शब्दों में ‘सिविक सेंस’ का सामान्य अर्थ होता है सामाजिक अनुशासन, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक स्थानों पर उचित मानसिक व्यवस्था का व्यवहार। आमतौर पर लोग अपने घरों में स्वच्छता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, वही सार्वजनिक स्थानों को कुछ लोग अस्वच्छ करने का प्रयास करते हैं।

यह सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर सड़क पर कूड़ा न फेंकने, यातायात नियमों का पालन करने, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का प्रयास करने, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान रखने, आम सड़कों पर लालबत्ती वाले चौराहों या मोड़ पर वाहनों को कतार में रखना इत्यादि छोटी-छोटी आदतें ही एक अच्छे नागरिक की चेतना की पहचान बनाती हैं।

दूसरी तरफ नागरिक चेतना की कमी के परिणामों के तहत जब लोग नित्य जीवन में अपने दैनिक कार्यो के दौरान कुछ तकाजों का पालन नहीं करते, तो कई समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे हमारे आसपास गंदगी फैलना, ध्वनि प्रदूषण बढ़ना, छोटी-छोटी बातों पर आपसी उन्माद बढ़ना, जिसमें गाली-गलौच से लेकर मारपीट तक होना, सड़क जाम और दुर्घटनाएं भी होती हैं। सामाजिक और धार्मिक उन्माद से सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान होता है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलती है और लोग बेवजह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। इससे अपने जीवन में आगे बढ़ाने वाली रचनात्कता में कुछ लोग पीछे रह जाते हैं।

हालांकि नागरिक चेतना कोई सीखने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध है, जिसे लोग अपने परिवार, पड़ोस और इधर-उधर के वातारण को देखते हैं और उसके आत्मविश्लेषण से सीखते हैं। हम-आप समझते हैं कि निजी स्थानों की तुलना में सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव हमारे द्वारा होता है, लेकिन दरअसल उसे ‘नागरिक चेतना’ के तहत बढ़ाया जा रहा है।

एक खबर के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने अकेले तंबाकू के दाग की सफाई पर बारह हजार करोड़ खर्च किए हैं, जो सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति लोगों की व्यापक उपेक्षा को दर्शाता है। इतनी धनराशि रेलवे के दूसरे कार्यों में खर्च की जा सकती थी। दूसरी ओर, पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर मिजोरम में उच्च नागरिक चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लोग वाहन का ‘हार्न’ बजाने से बचते हैं, यातायात लेन का पालन करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। वहीं शादी, सामाजिक धार्मिक, समारोह में नियमों का पालन करते हैं।

जापान, उत्तर कोरिया, नीदरलैंड, इग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतों को शामिल करने का प्रयास होता रहा है। साथ ही लोग स्वच्छता को दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। वर्तमान समय में भारत के सरकारी और निजी स्कूलों में पिछले कुछ दशकों से नागरिक चेतना की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का छोटा-सा देश रवांडा एक विकासशील राष्ट्र है, जो अपने कठोर नागरिक अनुशासन और सामुदायिक भागीदारी के कारण स्वच्छता में हमसे आगे निकल गया है। हमें अपने गांवों-शहरों के आंतरिक-बाहरी हिस्सों को अपने नागरिक चेतना के तहत अपने शयनकक्षों की तरह साफ करने की ओर बढ़ना होगा।

हम अपने प्रति लोगों के व्यवहार की जैसी अपेक्षा करते हैं, वैसा अपना व्यवहार दूसरों के प्रति रखा चाहिए। नागरिक चेतना में सुधार सामाजिक जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इसके तहत स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में ‘सिविक सेंस’ का बोध करवाने वाली कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करना चाहिए, ताकि इस महत्त्वपूर्ण बिंदु पर विचार-विमर्श किया जा सके। हम सबको नागरिक चेतना के साथ अपने नित्य जीवन में खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ, स्वस्थ, सभ्य समाज और उन्नत समाज की ओर बढ़ने में जनभागीदारी और सहयोग की अपेक्षा हमेशा सर्वोपरि रहती है।

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भारत में विकास की चमकती तस्वीर के बरक्स शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लड़कियों की पढ़ाई छूट जाना चिंता का विषय है। यह स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान के लक्ष्य पर भी सवालिया निशान है। गौरतलब है कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी एक रपट में बताया गया है कि पिछले वर्षों के मुकाबले वर्ष 2022-23 में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा में गिरावट दर्ज की गई। विद्यालयों में लैंगिक समानता बनाए रखने और लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक