आजकल कुछ ऐसा दौर चल पड़ा है, जिसमें बच्चों की प्रतिभा माता-पिता को सिर्फ उनकी पढ़ाई में ही दिखती है और अन्य गतिविधियों में उन्हें लगता है कि समय खराब हो रहा है। ऐसी सोच हमारे बच्चे के भविष्य के साथ ही जीवन को सही तरीके से जीने पर भी प्रभाव डाल सकती है। सच यह है कि केवल किताबों तक सीमित रहने पर बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। पढ़ाई के साथ-साथ खेल, नृत्य, संगीत, चित्रकारी, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाती हैं।

अक्सर देखने में आता है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा जब अन्य गतिविधियों में शामिल होता है, तभी उसकी छिपी प्रतिभा बाहर निकलती है। कुछ बच्चे पढ़ाई में औसत होते हैं, लेकिन खेल, कला, संगीत या किसी अन्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनकी क्षमता तभी सामने आती है, जब उन्हें तयशुदा ढांचे की पढ़ाई से बाहर निकाला जाता है या उन्हें निकलने का मौका मिलता है। सच यह है कि हर बच्चे की अलग रुचि होती है और अगर उसमें खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिला, तो उसके अनुसार उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है।

अपनी रुचि की गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। जबकि सिर्फ घर में बैठ कर बच्चा पढ़ता रहता है, तो उसका हौसला और आत्मविश्वास कई बार डगमगाने लगता है। वहीं इससे इतर कुछ और सीखने का मौका मिलता है, तो इससे उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि वह किसी से कम नहीं है। जब हम कुछ सीखते हैं, तो हमारी कल्पनाशक्ति और रचनात्मक सोच में इजाफा होता है। जैसे हम चित्रकारी, संगीत, लेखन आदि सीखते हैं, तो हमारा दिमाग अलग तरह से काम करता है। हम पढ़ाई से हटकर कुछ नया सीखते हैं और उस पर काम करते हैं। साथ ही समस्या को अलग नजरिए से देखना और उसका समाधान खोजना सीखते हैं।

आज एकल परिवार का चलन है, जिसमें आमतौर पर एक या दो बच्चे ही घर में होते हैं। ऐसे में बच्चों को अकेले रहने की आदत इस कदर हो जाती है कि वे किसी के साथ कुछ भी साझा करने से कतराते हैं। उन्हें किसी से मिलना-जुलना, हंसना-बोलना अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए घर से स्कूल या कॉलेज- बस यही रह जाता है। जबकि उन्हें अन्य गतिविधियों में जरूर भेजने की कोशिश होनी चाहिए।

इससे बच्चे को समूह में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वे दूसरों की बात सुनना, अपनी जिम्मेदारी निभाना और जीत-हार को स्वीकार करना सीखते हैं। आजकल बड़ी संख्या में बच्चे भी अवसाद के शिकार हो रहे हैं, तो उनका तनाव कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। खेलकूद और मनोरंजक गतिविधियां उनके तनाव को कम करती हैं और उन्हें मानसिक रूप से तरोताजा रखने में मदद करती हैं।

आज बच्चों में यह प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है कि वे न तो भावनाओं की कदर कर पाते हैं और न ही अपने विचारों को सही से व्यक्त कर पाते हैं। वहीं संगीत, चित्रकारी, नृत्य और लेखन जैसी गतिविधियां बच्चों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक बेहतर माध्यम देती हैं। इससे वे अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने की कला सीख सकते हैं।

बहस, नाटक, कहानी सुनाने और सामूहिक चर्चा जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से बच्चों की बोलने और अपनी बात को सही तरीके से रखने की क्षमता बेहतर होती है। बच्चे अक्सर घर और स्कूल के बीच रोजाना एक ही तरह के लोगों से मिलने के कारण किसी अन्य नए व्यक्ति के सामने संकोच करते हैं। जबकि रचनात्मक गतिविधियों से वे खुल पाते हैं और अपना दृष्टिकोण रखने की क्षमता हासिल करते हैं।

दरअसल, कोई भी गतिविधि सीखते हुए उसमें नियमित तौर पर अभ्यास करवाया जाता है, जिससे यह जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है कि उसे सही तरह से सीखना है और अनुशासन में रहकर ही करना है। अन्य बच्चों के साथ मिलकर गतिविधियों में हिस्सा लेने से बच्चे दोस्त बनाना, बातचीत करना और अलग-अलग स्वभाव के लोगों के साथ तालमेल बैठाना सीखते हैं। ये कौशल आगे चलकर उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी काम आते हैं।

मगर देखा जाता है कि कई माता-पिता अपने बच्चों को गतिविधियों में शामिल कराने के मामले में भी अपनी मनमानी करते हैं और गतिविधि को संपूर्ण बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। जबकि संपूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखता रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अपनी रुचि को समझने दिया जाए और उन्हें वही गतिविधि चुनने दिया जाए, जिसमें उन्हें खुशी मिलती है।

खेल या पढ़ाई के अलावा अन्य किसी गतिविधि को सीखने का उद्देश्य सिर्फ पुरस्कार या प्रतियोगिता जीतना नहीं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में मदद करना है। आजकल जिस तरह छोटी उम्र में आगे निकलने की चाह में कुछ बच्चे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, ऐसी बातों को उनके मन में विकसित न होने दिया जाए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पढ़ाई और अन्य गतिविधियां उनके लिए बोझ न बन जाए। उन्हें अपने जीवन को सरल बनाना है, न कि इतना मुश्किल कि वे उससे हार मान जाएं।

पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने पर उनका दिमाग आराम महसूस करता है। सच यह है कि पढ़ाई बच्चों को ज्ञान देती है, लेकिन किताबों से बाहर की दुनिया उन्हें आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन, सामूहिकताबोध और जीवन के जरूरी सबक सिखाती है। इसलिए बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है।