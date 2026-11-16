Chhath Puja: परिवर्तन दुनिया का शाश्वत नियम है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदलाव से अछूता हो। बदलाव अच्छा है या खराब, यह भी एक ऐसा सवाल है, जिसे हर पीढ़ी अपने-अपने नजरिए से देखती है। इसलिए हर पीढ़ी ‘हमारे जमाने में ऐसा था’ के व्यामोह से उबर नहीं पाती। इसके बावजूद कुछ बदलाव अच्छे लगते हैं और वह नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी, सबके बीच सहज स्वीकार्य हो जाते हैं।

कुछ बदलावों का कष्ट पुरानी पीढ़ी को अधिक होता है और कभी-कभी कुछ बदलाव नई पीढ़ी को सालते हैं। पर इस नए-पुराने के बीच दुनिया चलती भी रहती है- बदलती भी रहती है। एक ऐसे ही बदलाव को सूक्ष्मता से महसूस किया जा सकता है छठ के त्योहार में। जो त्योहार कभी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे भूभाग का स्थानीय पर्व था, वह आज बिहारी अस्मिता के पहचान के रूप में तेजी से उभरा है।

दिल्ली जैसे प्रदेश, जहां बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी बड़ी संख्या में हैं, वहां इस अस्मिता-बोध का राजनीतिकरण भी प्रारंभ हो चुका है और ‘होली मिलन’ की तर्ज पर अब ‘छठ मिलन’ भी आयोजित होने लगी है। राजनीतिक दबाव इतना है कि दिल्ली सरकार ने छठ व्रतियों के लिए सबसे लंबे घाट का निर्माण किया है और छठ की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर दी है। दिल्ली के अलावा, देश के सभी बड़े महानगरों, जिनमें मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद ही नहीं, सुदूर चेन्नई तक इस महापर्व की अनुगूंज सुनाई देने लगी है।

अमेरिका एवं इंग्लैंड में भी बिहार के प्रवासियों की खासी संख्या है। वहां भी सामूहिक मिलन आयोजित होने लगे हैं। इतिहास गवाह है कि किस प्रकार गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर लोक जागरण का मंत्र फूंका। आज गणेशोत्सव महाराष्ट्र की अस्मिता बोध का अभिन्न अंग बन चुका है। महाराष्ट्र के लोग देश के जिस किसी भाग में हों, गणपति उत्सव के माध्यम से इस अस्मिता बोध को जागृत रखते हैं। संभव है, एक सदी बाद छठ पर्व की भी वही स्थिति बिहारी अस्मिता बोध के संदर्भ में मानी जाए।

हालांकि यह सिक्के का एक पहलू है, जिसका अपना एक विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ है। सिक्के का दूसरा पहलू स्वयं इस त्योहार के अंदर आने वाले छोटे-छोटे, लेकिन महत्त्वपूर्ण बदलाव हैं। आज से पच्चीस-तीस साल पहले यह मूलत: आस्था से जुड़ा पर्व था। इस व्रत के नियमों की कड़ाई तो एक बात थी, इस व्रत का सौंदर्य इसकी सादगी में था।

यह तमाम किस्म के पौरोहित्य से मुक्त था और इसमें व्रती को अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीना होता था। तड़क-भड़क या प्रदर्शन की कोई जगह नहीं थी। बांस की बनी चीजें, जैसे दउरा-सूप सर्वसुलभ थे और फलों में भी यह बाध्यता नहीं थी कि मंहगे फल चढ़ेंगे। चढ़ावा तो खैर फिर भी व्रत करने वाले की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता था, पर पहनावा सबका लगभग एक ही था। हल्की साड़ी या धोती। कोई आभूषण नहीं। कोई प्रदर्शन नहीं। यही एक पहलू है, जिसने इसे लोक का पर्व बना रखा था।

अब सोशल मीडिया के बढ़ते दबाव ने इसे भी नहीं छोड़ा है। आज कई महिलाएं ‘रील’ बनाने और ‘स्टेटस’ डालने के लिए छठ करने की ओर अग्रसर हो रही हैं। मंहगी बनारसी साड़ी, मंहगे गहने, खूब सारा बनाव-शृंगार आदि के साथ रील बनाते हुए प्रतिद्वंद्विता हो रही है कि किसका प्रदर्शन बेहतर है।

सादगी से प्रदर्शन का यह सफर केवल छठ के अर्घ्य में ही नहीं, खरना के प्रसाद में भी दिखाई देने लगा है। बैनर और पोस्टर लगाकर मोबाइल से न्योता भेजा जा रहा है और पोस्टर में भी अनुरोध का भाव नहीं है। भाव यह है कि आइए और मेरी ‘हुनर’ देखिए। पहले जहां न्योते स्थानीय जान-पहचान तक सीमित थे, अब न्योता सार्वजनिक है। कुछ हद तक जनसंपर्क अभियान की तरह।

एक बदलाव गीतों की श्रेणी में भी दिखाई देता है। एक लंबे समय तक छठ गीत दरअसल लोकगीतों का विस्तार थे और उनमें अवांछित बोल का सवाल नहीं था। पर अब आस्था का यह पर्व धीरे-धीरे अपने कर्णप्रिय गीतों से दूर होता जा रहा है। गीतों में किन शब्दों का उपयोग होगा, अब यह आस्था की सीमा पर निर्भर नहीं रहा। फिल्मी गीतों की धुनों पर बने भक्ति गीत अब गूंजते रहते हैं और इस तरह के गीतों की ऊंची आवाज में लोकगीतों की संवेदना अब धीरे-धीरे डूबती जा रही है।

पहले जहां केवल छठ घाटों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग होता था, अब हर गली-मुहल्ले में इतना तेज संगीत बजता है कि किसी का सिर दर्द करने लगे। जो व्रती छत्तीस घंटे उपवास में हो और जिसे पानी की एक बूंद भी नहीं लेनी हो, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी भगवान जाने!

जिस पर्व में प्रकृति मात्र की पूजा की जाती थी उसमें मूर्ति पूजा का प्रवेश हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर तो पंडित जी लोग अर्घ्य देने से पहले छठ व्रत की कथा कहने लगे हैं। दुर्गा पूजा समितियों की तर्ज पर छठ पूजा की समितियां बनाई जाने लगी हैं। ये बदलाव देखने में छोटे-छोटे लग सकते हैं, पर हैं दूरगामी प्रभाव वाले।

आस्था के इस महापर्व में आस्था में ही सेंध लगाने वाले इन बदलावों को रोका तो नहीं जा सकता, पर एक मन तो अवश्य करता है कि इसकी दिशा परिवर्तित की जानी चाहिए। जिस सामूहिकता के उत्सव के रूप में, लोक आस्था के महापर्व के रूप में इसकी पहचान है। इसे बाधित आस्था के प्रदर्शन के महापर्व में तो नहीं ही बदलना चाहिए।

पिछले कई महीनों से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में जिस तरह की अस्थिरता छाई हुई है, उसमें अमूमन सभी देशों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित और सकारात्मक रख पाना एक चुनौती बना हुआ है। खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने मुश्किल यह खड़ी हो जाती है कि वे आयात और निर्यात की स्थिति के मुताबिक अपने व्यापार घाटे को कैसे नियंत्रित करते हैं। पढ़िए पूरी खबर…