मानवीय नियति के गहन अरण्य में विचार और संवेदना के द्वंद्व का अवलोकन करते हुए यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का अंतर्मन प्राय: एक ऐसे रणक्षेत्र में परिणत हो जाता है, जहां एक ओर उसकी नैसर्गिक करुणा है और दूसरी ओर समाज द्वारा आरोपित कृत्रिम आवरण। जब अस्तित्व की गहराइयों से यह प्रश्न उठता है कि ‘कब तक?’, तो यह केवल समय की सीमा नहीं, बल्कि उस संचित पीड़ा का विस्फोट है, जो सदियों की जड़ता को छिन्न-भिन्न कर देती है।

भारतीय दर्शन की आधारशिला ही इस सत्य पर टिकी है कि आत्मा स्वभावत: मुक्त है, लेकिन वह स्वयं द्वारा रचे गए मोह और आरोपित मूल्यों के पाश में बंध जाती है। जब हृदय के भीतर सत्य और विश्वास के मध्य दरार पड़ती है, तो वह केवल व्यक्तिगत संताप नहीं रह जाता, बल्कि एक संपूर्ण परिवेश के पाखंड पर करारा प्रहार बन जाता है। सन्नाटा जब व्यक्ति के भीतर किसी ‘गांठ’ की तरह जड़ें जमाने लगे, तो समझना चाहिए कि अब उस मानसिक शल्य-चिकित्सा का समय आ चुका है, जो व्यक्ति को फिर से मौलिक स्वरूप प्रदान करती है।

मानवीय स्वभाव की यह सबसे बड़ी विसंगति रही है कि वह अपनी व्यथा से अधिक परिवेश की अशांति से उद्विग्न रहता है। यह परदुखकातरता ही उसे पाशविक प्रवृत्तियों से पृथक कर दिव्यता के आसन पर आसीन करती है। जब संवेदनशीलता एकपक्षीय हो जाए और सामने वाला इसे अपनी स्वार्थसिद्धि का साधन बना ले, तो जीवन-पथ ‘लंबी सड़क’ की तरह दुरूह और थकाऊ प्रतीत होने लगता है।

तर्क यह है कि यदि आदर्शों की रक्षा केवल एक पक्ष की ही बलि मांगती रहे, तो वे आदर्श नहीं, बल्कि मानसिक शोषण के सूक्ष्म औजार हैं। व्यक्ति इसलिए बेचैन था, क्योंकि उसने दूसरे की बेचैनी को अपना केंद्र बना लिया था। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का पाखंड आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। जिसे हम ‘मूल्य’ समझकर अपने कंधों पर ढोते हैं, वे अक्सर दूसरों के द्वारा हमारी मौलिक गति को अवरुद्ध करने के लिए रचे गए सामाजिक षड्यंत्र होते हैं।

महान मनीषियों ने बार-बार रेखांकित किया है कि जो परंपराएं मनुष्य को भीतर से दास बनाती हैं, उनका विध्वंस ही वास्तविक प्रगतिशीलता है। वास्तविक स्वाधीनता का अनुभव उस क्षण घटित होता है, जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचानकर ‘अस्वीकार’ करने का प्रचंड साहस जुटाता है। वह आरोपित ‘लबादा’ उतार फेंकना कोई साधारण भौतिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक क्रांति का शंखनाद है, जो चेतना के धरातल पर घटित होता है। विद्वानों का मत है कि महानता केवल कष्टों को सहने में नहीं, बल्कि उन कष्टों के मूल कारणों को पहचान कर उसे विसर्जित करने में है। जैसे ही वह कृत्रिम आवरण हटता है, ब्रह्मांड की अनंतता और वायु का सहज प्रवाह व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। इस वैचारिक यात्रा का सकारात्मक पक्ष यह है कि ‘टूटना’ अनिवार्य रूप से अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नवीन उदय की प्रतीक्षा है।

‘समेटना’ जब विवशता बन जाए, तो वह अंतत: आत्मिक विनाश का कारण बनता है। जिस प्रकार एक बीज स्वयं को भूमि के अंधकार में तोड़ता है, तभी वह एक विराट वृक्ष के रूप में आकाश की ओर उन्मुख होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी उन पुरानी पहचानों का उत्सर्ग करना पड़ता है, जो उसके विस्तार में बाधक हैं। कबीर ने इसी निर्भयता को ‘मूंड़ मुंड़ाए’ और ‘घर जारने’ के रूपक से समझाया है, जो साहस के बिना संभव नहीं। जब ज्ञान का आलोक उदित होता है, तो वह भय कुहासे की भांति तिरोहित हो जाता है। तर्क यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए स्वयं को रिक्त कर सकता है, वह अपनी मुक्ति का द्वार भी स्वयं खोलने की क्षमता रखता है।

शक्ति का असली स्वरूप संचय में नहीं, बल्कि उचित विसर्जन और आत्म-अधिकार में निहित है। ‘हक’ और ‘मजा’ वे स्थितियां हैं, जहां व्यक्ति बाहरी प्रतिध्वनियों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की धुन सुनने लगता है। ‘आजाद हवा’ दरअसल मनुष्य के मौलिक स्वाभिमान का ही पर्यायवाची है, जिसे किसी भी मूल्य पर गिरवी नहीं रखा जा सकता।

भीतरी विखंडन और बाह्य प्रदर्शन के बीच झूलता हुआ प्राणी आखिर ‘बस’ की उस सीमा पर आकर ही विश्राम पाता है, जहां परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। ‘समेटना’ उसे भीतर से खंडित करता रहा, क्योंकि वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को स्वयं को सीमित रखने में व्यर्थ कर रहा था।

यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो कुछ भी दमन के माध्यम से दबाया जाता है, वह कालांतर में व्यक्तित्व के लिए घातक सिद्ध होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल वाणी का विषय नहीं है, वह अस्तित्वगत स्वतंत्रता है। जब मनुष्य अपने आंतरिक अधिकारों के प्रति जाग्रत होता है, तो वह केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले हर विचार को आलोकित करता है। महानुभावों का मत है कि सत्य की पगडंडी पर अकेले चलना भी उस भीड़ का हिस्सा होने से कहीं गौरवपूर्ण है, जो पाखंड की ओट में छिपी हो।

यह संताप से स्वाधीनता की ओर एक सफल प्रस्थान है। वह प्रश्न जो प्रारंभ में व्याकुल कर रहा था कि ‘मुझे ही क्यों था?’, वह अंत तक आते-आते एक ठोस उत्तर में रूपांतरित हो जाता है। वह उत्तर है ‘चेतना का जागरण’। संघर्ष ही जीवन की गति है और जो इस संघर्ष से पलायन नहीं करता, उसे ही वह ‘आजाद हवा’ का परम आनंद प्राप्त होता है। मूल्यों को ताक पर रखकर जीने वाले भले ही सांसारिक दृष्टि से सफल प्रतीत हों, लेकिन मानसिक अखंडता और आत्मिक तृप्ति उसी को प्राप्त होती है, जिसने अपने सत्य के साथ संधि नहीं की।