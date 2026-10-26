भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, वह उत्साहित करने वाली है। भारत की गिनती अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है। खपत, सरकारी पूंजीगत खर्च और निर्यात ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। दुनिया के कई हिस्से युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और व्यापारिक तनाव से जूझ रहे हैं, इस सब के बीच भारत की अपेक्षाकृत तेज वृद्धि दर उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। मगर सवाल है कि क्या पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तेज वृद्धि आम नागरिक की जिंदगी को भी उतनी ही तेजी से बेहतर बना रही है?

विकास का पैमाना जीडीपी के आंकड़ों पर आधारित होता है। यानी उत्पादन बढ़ेगा, तो निवेश भी बढ़ेगा, सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा और रोजगार पैदा होने की संभावना बढ़ेगी। मगर जीडीपी से यह मालूम नहीं होता कि विकास का फायदा किसे मिल रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़े, लेकिन रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़े, तो विकास का सामाजिक असर सीमित रह सकता है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती केवल तेज विकास दर को बनाए रखना ही नहीं, बल्कि रोजगारोन्मुख प्रगति सुनिश्चित करना भी है। इसी तरह खपत भी विकास दर के साथ जुड़ी हुई है।

खपत के साथ विकास और रोजगार की एक कड़ी जुड़ी हुई है। रोजगार देने के लिए आय अधिक होनी चाहिए। जब आय अधिक होगी, तो खपत बढ़ेगी और खपत बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, तो निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और नए रोजगार सृजित होंगे। यदि इस शृंखला में एक भी कड़ी कमजोर हुई, तो विकास का लाभ और रोजगार बढ़ने की संभावनाएं सीमित रह जाती हैं।

अभी देश की विकास दर 7.8 फीसद है, जो बेहतर मानी जा रही है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि रोजगार भी इसी अनुपात में बढ़ रहा है। जीडीपी के साथ यह भी देखना होगा कि कृषि, विनिर्माण और सेवाओं में रोजगार की स्थिति कैसी है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि देश की विशाल युवा आबादी के लिए हर साल बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर चाहिए।

केवल उच्च-कौशल वाले तकनीकी रोजगार पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार को निर्माण, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स, लाजिस्टिक्स और आधुनिक कृषि आधारित उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना होगा। हालांकि इस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक्स और विनिर्माण पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

सरकार ने सेमीकान-2 के लिए करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका मकसद केवल चिप निर्माण नहीं, बल्कि डिजाइन, उपकरण, पैकेजिंग और संबंधित आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना भी है। मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटे और मध्यम उद्योग भी जुड़ें। जाहिर तौर पर देश में बेरोजगारी का समाधान केवल बड़ी कंपनियों के जरिए नहीं हो सकता।

वर्ष 1993 में भूमंडलीकरण के बाद भारत में छोटे, स्थानीय, मझोले और पारिवारिक उद्यम इसलिए कम हो गए, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शुरुआत में कम दाम पर उत्पाद उपलब्ध कराने की नीति अपनाई। इससे पिछले तीन दशक में करोड़ों छोटे, मझोले और पारिवारिक उद्यम खत्म हो गए। देश में बेरोजगारी बढ़ने का यह बहुत बड़ा कारण रहा है।

अब सरकार की ओर से जब स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो छोटे और मझोले उद्यमों को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बढ़ती बेरोजगारी भी कम होगी। देश में छोटे उद्योगों के सामने पूंजी, तकनीक, बाजार, कुशल श्रमिक और अनुपालन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियां हैं। यदि इन्हें सस्ती ऋण सुविधा, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित व्यापार समाधान और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिले, तो वे रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कृषि, पशुपालन और बागवानी है। ‘गांव खुशहाल तो देश खुशहाल’ वाली नीति से जीडीपी को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। किसान की आय बढ़ेगी, तो उसका जीवन खुशहाल होगा और देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। आर्थिक वृद्धि की स्थिरता के लिए कृषि को मौसम के जोखिम से भी बचाना आवश्यक है।

महंगाई और परिवार की वास्तविक स्थिति को समझना होगा। आर्थिक विकास के मायने महज ये नहीं है कि देश की जीडीपी कितनी बढ़ी, बल्कि यह भी जानना महत्त्वपूर्ण है कि एक परिवार का खर्च कितना बढ़ा? बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी हुई? सेहत पर खर्च में कितना इजाफा हुआ? रोजगार में कितनी बढ़ोतरी हुई? मकान और किराए की स्थिति कैसी है? और बचत कितनी हो रही है? यानी जीडीपी की वृद्धि को घर की स्थिर आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखना जरूरी है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है, लेकिन परिवार की आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है, तो विकास का मूल उद्देश्य अधूरा ही रहेगा।

मौजूदा विकास दर को बनाए रखने के लिए पूंजीगत खर्च और निजी निवेश पर गौर करना होगा। सरकार का पूंजीगत खर्च सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे को गति देता है। इसका दीर्घकालीन प्रभाव अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में निजी निवेश का मजबूत होना जरूरी है। निजी कंपनियां तभी बड़े पैमाने पर निवेश करेंगी, जब उन्हें मांग, नीति स्थिरता, ऊर्जा, लाजिस्टिक्स, कुशल श्रमिक और बाजार का भरोसा मिलेगा। इसलिए सरकार को ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिसमें सार्वजनिक निवेश निजी निवेश को आकर्षित करे। भारत को यदि विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है, तो उसे केवल सेवाओं पर निर्भर रहने के बजाय विनिर्माण, कृषि-प्रसंस्करण, आधुनिक तकनीक और उद्योगों का संतुलित विकास करना होगा।

जीडीपी के साथ-साथ रोजगार, प्रति व्यक्त आय, वास्तविक मजदूरी, ग्रामीण आय, उत्पादकता और सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को भी आर्थिक विकास का हिस्सा समझना होगा। आर्थिक वृद्धि का अर्थ यह होना चाहिए, जो रोजगार पैदा करे, वेतन एवं मेहनताना बढ़ाए, किसानों की आय में इजाफा करे, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे और प्रत्येक परिवार की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करे।

देश की अर्थव्यवस्था की सफलता केवल शेयर बाजार, जीडीपी या विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं, बल्कि उस परिवार के जीवन में दिखाई देनी चाहिए, जो महीने के अंत में यह महसूस करे कि उसकी आय बढ़ी है, उसके बच्चों के लिए पहले से बेहतर अवसर मौजूद हैं और उनका भविष्य सुरक्षित है।

इसमें दोराय नहीं कि 7.8 फीसद की विकास दर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उत्साहजनक है। मगर देश के सामने चुनौती उस गति को जनसमृद्धि में बदलने की है। सरकार की नीतियां सही मायने में तभी सफल मानी जाएंगी, जब आने वाले वक्त में विकास के दर के बढ़ते आंकड़ों के साथ-साथ समाज का हर वर्ग और परिवार खुशहाल एवं समृद्ध होगा। यानी सब का विकास और सब का प्रयास साथ-साथ दिखाई देगा।