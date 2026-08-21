देश एक बार फिर जनगणना की तैयारी में है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली यह जनगणना स्वाभाविक रूप से अनेक प्रश्नों के केंद्र में है। क्या इसमें जातिगत गणना होगी? इससे कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्यों को संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर होगा?

ये सभी सवाल महत्त्वपूर्ण हैं और लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा भी, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल लगभग अनुपस्थित है और यह कि क्या इक्कीसवीं सदी की जनगणना उन वास्तविकताओं को दर्ज करने के लिए तैयार है, जिनका सामना आज का भारत कर रहा है?

जनगणना प्राय: केवल आबादी गिनने की प्रक्रिया मानी जाती है। जबकि यह किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक दृष्टि का दर्पण होती है। कोई भी सरकार जिन बातों को जानना आवश्यक समझती है, वही उसके प्रश्नों में दिखाई देती हैं। इसलिए जनगणना केवल यह नहीं बताती कि देश में कितने लोग हैं, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अपने समाज को किस नजर से देख रहा है और भविष्य की चुनौतियों को किस प्रकार समझना चाहता है।

स्वतंत्र भारत की जनगणना समय के साथ बदलती रही है। आवास, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई ईंधन, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी जानकारियां इनमें क्रमश: जुड़ती गईं। इनसे शासन को विकास योजनाएं बनाने, सामाजिक असमानताओं को समझने और कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित करने में बड़ी सहायता मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक भारत के निर्माण में जनगणना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वे केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। उत्तर भारत में तीव्र हो रही लू, भीषण गर्मी, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ती घटनाएं, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़, बुंदेलखंड और दक्षिण में गहराता जल संकट, हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने का खतरा तथा पश्चिमी भारत में भूजल का लगातार गिरता स्तर, ये सभी घटनाएं अब अलग-अलग पर्यावरणीय समस्याएं नहीं रहीं। इनका सीधा असर खेती, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

विडंबना यह है कि इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमारे पास अलग-अलग विभागों में बहुत-सी सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वे एक-दूसरे से जुड़ती नहीं हैं। मौसम का आंकड़ा एक संस्था के पास है, भूजल का दूसरे के पास, कृषि का तीसरे के पास और जनसंख्या का चौथे के पास। परिणाम यह है कि हमें यह तो पता है कि किसी गांव में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित रूप से नहीं पता कि सूखते तालाब, घटता भूजल, बदलती फसलें या बार-बार आने वाली आपदाएं वहां के लोगों के जीवन और आजीविका को किस प्रकार बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में समस्या केवल आंकड़ों की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हमारे पास जीवन और पर्यावरण को एक साथ देखने वाली सूचना व्यवस्था नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत के प्रशासनिक इतिहास में ऐसी समग्र दृष्टि के उदाहरण पहले से मौजूद हैं। इसका एक उदाहरण 1887 में तत्कालीन मारवाड़ राज्य में जनगणना के लिए तैयार की गई ग्राम प्रश्नावली है। यह केवल गांव की आबादी या राजस्व का ब्योरा भर नहीं मांगती थी।

इसमें कुओं और तालाबों की संख्या, पानी की गुणवत्ता, मिट्टी का प्रकार, चरागाह, वृक्षों की प्रजातियां, पशुधन, स्थानीय फसलें, कुटीर उद्योग, महामारी, अकाल, पलायन, स्थानीय धरोहर और गांव की सामाजिक संस्थाओं तक का विवरण दर्ज करने के 56 प्रश्न थे। गांव को केवल घरों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य, प्रकृति और स्थानीय संस्थाओं से मिलकर बने एक जीवंत तंत्र के रूप में देखा गया था।

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में तैयार अनेक जिला गजेटियर और ग्राम अभिलेखों में वर्षा, नदियां, जंगल, मिट्टी, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधनों यहां तक कि रीति-रिवाज, खान-पान तक का विवरण जनसंख्या संबंधी सूचनाओं के साथ मिलता है। निस्संदेह इन दस्तावेजों का उद्देश्य औपनिवेशिक प्रशासन, राजस्व निर्धारण और अकाल प्रबंधन था, पर्यावरण संरक्षण नहीं। फिर भी उन्होंने गांवों का ऐसा सामाजिक-पर्यावरणीय चित्र सुरक्षित कर दिया, जो आज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मूल्यवान स्रोत बन गया है। आधुनिक जनगणना का अपना स्पष्ट उद्देश्य होता है और उसे जनसंख्या संबंधी विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मगर यह भी उतना ही सत्य है कि जलवायु परिवर्तन ने शासन की आवश्यकताओं को बदल दिया है। अगर विकास की चुनौतियां बदल रही हैं, तो सूचना तंत्र को भी समय के साथ विकसित और अद्यतन होना होगा।

दुनिया के कई देशों में अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि आधिकारिक सांख्यिकी और जनगणना को सतत विकास लक्ष्यों तथा जलवायु अनुकूलन की आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे अधिक उपयोगी बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग भी इस दिशा में विचार-विमर्श को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे समय में भारत के पास विशेष अवसर है। हमारे पास समृद्ध ऐतिहासिक अभिलेख हैं, व्यापक डिजिटल अवसंरचना है और स्थानीय प्रशासन का विशाल तंत्र भी। आवश्यकता केवल इन सबको एक व्यापक दृष्टि से जोड़ने की है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि जनगणना का ढांचा पूरी तरह बदल दिया जाए, बल्कि इसके साथ ऐसे पूरक ग्राम या क्षेत्र आधारित प्रश्नावली जोड़े जा सकते हैं, जिनमें कुछ सीमित, मगर अत्यंत महत्त्वपूर्ण जानकारियां संकलित हों। उदाहरण के लिए, पारंपरिक जल स्रोतों की स्थिति, स्थानीय स्तर पर बार-बार आने वाली जलवायु संबंधी आपदाएं, खेती के स्वरूप में परिवर्तन, साझा प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, खास परंपरागत तरीके, जलवायु संकट के कारण पलायन और स्थानीय अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ये केवल पर्यावरण संबंधी आंकड़े नहीं होंगे, बल्कि किसी गांव और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक संदर्भ को समझने का जरिया बन सकते हैं। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन और डेटा-आधारित नीति निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हम और अधिक आंकड़े जुटा सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम वही जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिसकी आने वाले दशकों में सबसे अधिक आवश्यकता होगी।

एक सदी पहले गांवों को समझने के लिए केवल लोगों की संख्या जानना पर्याप्त नहीं माना जाता था। उनके जल स्रोत, खेत, जंगल और पशुधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे। आज जलवायु परिवर्तन ने हमें फिर उसी बिंदु पर खड़ा कर दिया है। इसलिए आगामी जनगणना को केवल लोगों की गिनती तक सीमित न मानकर, बदलते समाज और बदलती प्रकृति के बीच संबंधों को समझने की व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखने का समय आ गया है। संभव है कि भविष्य का सबसे प्रभावी प्रशासन वही हो, जो केवल आबादी नहीं गिने, बल्कि उन परिस्थितियों को भी समझे जिनमें वह आबादी अपना जीवन जी रही है।