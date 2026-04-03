बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया (BMW Group India) ने 2026 की पहली तिमाही में लगातार विकास दिखाया है। जनवरी से मार्च के बीच कंपनी की कार रजिस्ट्रेशन संख्या बढ़कर 4,944 हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 11% अधिक है, जबकि देश का लक्जरी कार मार्केट लगभग स्थिर रहा।

वाहन प्रशासन और प्रबंधन (VAHAN) के आंकड़ों के अनुसार, Q1 2026 में BMW ने रजिस्ट्रेशन में बढ़त हासिल की, वहीं Mercedes-Benz India ने इसी अवधि में लगभग स्थिरता बनाए रखी। पिछले कई सालों से Mercedes-Benz भारत का सबसे बड़ा लक्ज़री कार ब्रांड रहा है, लेकिन प्रतियोगिता के चलते इसका अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल Q1 के आंकड़े पूरे साल के रुझान का संकेत नहीं देते, लेकिन ये आंकड़े भारत में BMW की हालिया प्रगति को दर्शाते हैं। BMW ने नए सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च पर ध्यान दिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट में भी तेजी दिखाई। Q1 में BMW की 1,047 EV कारें रजिस्टर हुईं, जबकि Mercedes-Benz की 241 EV कारें रजिस्टर हुईं।

BMW ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बेहतर फाइनेंसिंग विकल्प और कोस्ट ऑफ ओनरशिप को ध्यान में रखते हुए लक्ज़री कारों की पहुंच बढ़ाई है। इसके अलावा, कंपनी अब महानगरों के बाहर भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, जहां लक्ज़री कारों की मांग बढ़ रही है।

Q1 के VAHAN आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारतीय लक्जरी कार मार्केट स्थिर होने के बावजूद अधिक डायनामिक और प्रतिस्पर्धी हो रहा है।