डेढ़ दशक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्लेषकों द्वारा दो विशेषणों का प्रयोग किया जाता था- ‘हिंदी क्षेत्र’ और ‘काउ बेल्ट’ की पार्टी। दरअसल, पार्टी का मूल आधार उत्तर भारत के राज्यों तक सीमित था। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर इसकी उपस्थिति सांकेतिक थी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में शून्य। केरल, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपस्थिति रही है, पार्टी इसका लाभ लेने में असमर्थ थी और इसका वोट वामपंथी पार्टियों या कांग्रेस को हराने में अधिक उपयोगी समझा जाता था। आज स्थिति बदली है। केरल में भाजपा सड़क पर ही नहीं, संसदीय राजनीति में वास्तविक चुनौती बनती जा रही है।

तमिलनाडु में सांकेतिकता का युग खत्म हो गया है। भाजपा ने अपने समर्थन आधार और वैचारिक पकड़ को कई गुना बढ़ा लिया है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे और यहां ‘दीया के नीचे ही अंधेरा’ की कहावत साबित हो रही थी। पर आज बंगाल में भाजपा सत्ता की प्रमुख दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। मगर सबसे गौरतलब इसकी पूर्वोत्तर के राज्यों में पहचान और प्रभाव हैं। इन तथ्यात्मक बातों से किसी की न असहमति हो सकती है, न अनभिज्ञता।

सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर यह बदलाव संभव कैसे हो पाया? यह मानना कि कांग्रेस की रिक्तता ने भाजपा को आगे बढ़ा दिया, एक सतही विश्लेषण है, क्योंकि भाजपा सिर्फ नाम से आगे नहीं बढ़ी है। यह एक शुद्ध वैचारिक पार्टी है। आगे बढ़ने में विचारधारा से इसने न तो समझौता किया है, न ही अपराधबोध दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, भाजपा सरकार की नीति और कार्यक्रम इसके गवाह हैं। बल्कि यह वैचारिक आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रही है। वे दिन बीत गए, जब पार्टी समान नागरिक कानून, धारा 370, गोहत्या निषेध, राम मंदिर या मुसलिम तुष्टिकरण जैसे प्रश्नों पर रक्षात्मक रहती थी और जब भी ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ बनाने की बात मित्र दलों के साथ होती थी, तब उन्हें ठंडे बस्ते में स्वेच्छा या बाध्यता में रख देती थी। वैसी ‘स्वेच्छा’ और ‘बाध्यता’ दोनों अब खत्म हो गई है।

नेतृत्व के दम पर बदलती राजनीतिक परिभाषा

जिन विचारों, प्रशिक्षण और मिशन के साथ यह हिंदी प्रदेशों की पार्टी थी, अब उन्हीं विचारों, प्रशिक्षण और मिशन के साथ यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पार्टी बन गई है। इसलिए ‘हिंदी क्षेत्र’ या ‘काउ बेल्ट’ जैसे विशेषण पूर्व जन्म की कहानी जैसा हो गए हैं। इस विस्तार में नेतृत्व की अहम भूमिका है, क्योंकि प्रकारांतर से कांग्रेस-कम्युनिस्ट भले ही देश की राजनीति में कमजोर हो गए, पर शासन तंत्र, बौद्धिक जगत और विश्लेषकों की जमात में उनका मनोभाव आज भी विद्यमान है।

रूस में बोल्शेविक क्रांति (1917) या उससे पूर्व फ्रांस की क्रांति (1789) आदि में क्रांतिकारी और प्रतिक्रांतिकारी, दोनों ताकतों के पास मजबूत बौद्धिक जमात थी। पर भारत की तस्वीर थोड़ी भिन्न है। हालांकि भाजपा क्रांति की बात न करती थी, न करती है, फिर भी इसकी बढ़त किसी रक्तहीन क्रांति से कम नहीं है। इसने राजनीतिक-वैचारिक दुर्गों को गिराने का काम किया है। राजनीतिक क्षितिज पर ऐसे कम नेता रहे हैं, जो धारणाओं के सृजन की क्षमता रखते हैं। इस दृष्टि से समकालीन वैश्विक पटल पर नरेंद्र मोदी अपवाद की तरह हैं, लेकिन इस बढ़त का एक और निर्णायक आयाम है, जो साधारणतया विश्लेषणों से नजरअंदाज होता रहा है। भारत की दलीय व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है, पर विचारधाराएं जातीय व्यवस्था की तरह संकीर्णता का शिकार होती गई।

‘सेकुलर गोत्र’ और ‘भगवा गोत्र’- दो विभाजन के साथ-साथ वैचारिक, क्षेत्रीय भाषायी और दलीय संकेतों तथा पहचान के प्रति आग्रह ने कार्यकर्ताओं की सोच तथा दृष्टि के फलक को छोटा बना दिया। सभी पार्टियां कमोबेश इसका शिकार रही हैं। यह दलीय व्यवस्था की स्वाभाविक कमजोरी होती है। नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक सुधार को सहज तरीके से अंजाम दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को गणतंत्र से जुड़े सभी संकेतों, चाहे राष्ट्रगीत हो या तिरंगा झंडा या संविधान, सबको जनभावना से जोड़ने के लिए एक जीवंत उदाहरण बना दिया। संविधान सभा में भले ही ‘हम भारत के लोग’ के नाम पर सब कुछ किया गया और लोगों ने उसे स्वीकार भी किया, पर उस पर लोक भावना का प्रकटीकरण, लोक विमर्श और लोक अभियान नहीं हुआ था।

वर्ष 2014 के बाद से लगातार तिरंगा यात्रा, संविधान दिवस जैसे कार्यक्रमों ने वह किया, जिसे 1950-60 के दशकों में किया जाना चाहिए था। इसी क्रम में मोदी ने जन कल्याण से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों से सामान्य कार्यकर्ताओं को जोड़ दिया। पार्टी इकाइयां जनधन, आयुष्मान, किसानों को मिलने वाली सहायता या गरीबों को मिल रहे अनाज का सर्वेक्षण करने, उसकी सफलता सुनिश्चित करने में लग गई पंडित नेहरू के आसपास स्वतंत्रता सेनानियों की बड़ी जमात थी। वे प्रशिक्षित भी थे, संघर्ष से उपजे आदर्शवादी भी। अगर उनका उपयोग होता, तो भारतीय राष्ट्रवाद और नेहरू का प्रशासन, दोनों लाभान्वित होते।

आज भाजपा की बढ़त सात समुद्र पार करने वाली ‘हनुमान कूद’ की तरह है। इस कूद ने पार्टी के विचार के क्षितिज का विस्तार कर कार्यकर्ताओं को बड़ी वैश्विक दृष्टि का हिस्सा बनाया, तो दूसरी तरफ गैरदलीय उपेक्षित नागरिकों को भाजपा के विचार और संगठन के अनुकूल बनाने का काम किया है। पर इसकी निरंतरता और मजबूती के लिए वैचारिक योद्धाओं की कमी दूर करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक राजनीतिक गतिविधियों में जन सरोकार के आयाम को सुदृढ़ करना है।

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ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर टिप्पणी कर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे चौतरफा विवाद में घिर गए थे। ना केवल विपक्षी पार्टियों बल्कि बीजेपी के नेताओं ने भी दुबे के इस बयान का खुलकर विरोध किया था। अब विरोध के बीच बीजेपी सांसद ने बुधवार (1 अप्रैल 2026) को सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांग ली है। निशिकांत दुबे ने अपने X (Twitter) अकाउंट पर पोस्ट किया, ”बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा एक महान राजनेता रहे हैं और रहेंगे। यदि मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक