भारत में डिजिटल भुगतान के तेजी से विस्तार के बीच सुरक्षा और सुविधा को लेकर लगातार नई पहलें सामने आ रही हैं। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने निजी क्षेत्र के बड़े बैंक Axis Bank और फिनटेक प्लेटफॉर्म PayU के साथ मिलकर कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की है। यह पहल भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को अधिक सुरक्षित और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है।

नई व्यवस्था के तहत अब ग्राहक अपने एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइस पर फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के जरिए भुगतान को प्रमाणित कर सकेंगे। इससे वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत खत्म हो जाएगी, जो अक्सर देरी, नेटवर्क समस्याओं या असफल प्रयासों के कारण लेनदेन को बाधित करता है। इस सुविधा की शुरुआत फिलहाल एक्सिस बैंक के कार्डधारकों के लिए ‘इश्यूअर-लेवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन’ के रूप में की गई है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट उन चुनिंदा बड़े भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया है, जिन्होंने कार्ड भुगतान के लिए इस तरह की तकनीक को अपनाया है।

इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा प्रणाली है। इसमें डिवाइस बाइंडिंग और एडवांस फ्रॉड प्रोटेक्शन का उपयोग किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लेनदेन केवल अधिकृत डिवाइस से ही हो। इससे सिम-स्वैपिंग या ओटीपी इंटरसेप्शन जैसे धोखाधड़ी के जोखिम काफी हद तक कम हो जाते हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए यह अनुभव इसलिए भी सहज है, क्योंकि वे पहले से ही अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए बायोमेट्रिक विकल्पों का उपयोग करते हैं।

इस साझेदारी में तकनीकी जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। पेयू मर्चेंट-साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालता है, जिसमें डिवाइस की सुरक्षा और ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शामिल है। वहीं एक्सिस बैंक अपने कार्डधारकों के लेनदेन की पुष्टि के लिए विब्मो तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस तरह तीनों संस्थाएं मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही हैं, जो न केवल तेज है बल्कि उच्च स्तर की सुरक्षा भी प्रदान करता है।

डिजिटल भुगतान में बढ़ते जोखिमों के बीच यह पहल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। Reserve Bank of India के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में डिजिटल पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं पांच गुना बढ़कर 1,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थीं। इसी परिप्रेक्ष्य में आरबीआई ने 2025 में ‘ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस डायरेक्शंस’ जारी किया, जिसमें पारंपरिक ओटीपी आधारित सत्यापन के विकल्प के रूप में बायोमेट्रिक जैसे अधिक सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक और पेयू की यह पहल इसी दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

इस लॉन्च पर फ्लिपकार्ट में पेमेंट्स और सुपरकॉइन्स के वाइस प्रेसिडेंट Gaurav Arora ने कहा कि कंपनी का हर नया प्रयास ग्राहकों के भरोसे और नियामकीय अनुपालन को मजबूत करने पर केंद्रित होता है। उन्होंने बताया कि बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी के दौर में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ग्राहकों के लिए एक अधिक सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आया है, जो न केवल लेनदेन को सरल बनाता है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी मजबूत है।

वहीं एक्सिस बैंक की प्रेसिडेंट Arnika Dixit ने इस पहल को ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनका डिजिटल भुगतान अनुभव सुरक्षित होने के साथ-साथ आसान भी हो। उनके अनुसार बायोमेट्रिक प्रणाली इसी जरूरत को पूरा करती है, क्योंकि यह एक स्पर्श में सुरक्षित भुगतान की मंजूरी देती है। उन्होंने यह भी कहा कि फ्लिपकार्ट और पेयू के साथ यह साझेदारी बैंक की दीर्घकालिक रणनीति और तकनीकी नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पेयू पेमेंट्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर Hemang Dattani ने भी इस पहल को डिजिटल कॉमर्स के विस्तार के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे ऑनलाइन लेनदेन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो गया है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ग्राहकों को ओटीपी आधारित प्रक्रियाओं की जटिलताओं से राहत मिलेगी और उन्हें एक तेज, सुरक्षित और निर्बाध अनुभव प्राप्त होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत में डिजिटल भुगतान के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। ओटीपी आधारित सिस्टम से धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए अब ध्यान ऐसे समाधानों पर केंद्रित किया जा रहा है, जो उपयोगकर्ता के लिए आसान होने के साथ-साथ अधिक सुरक्षित भी हों। डिवाइस-बाउंड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण इसी दिशा में एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है।

कुल मिलाकर, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक और पेयू की यह साझेदारी भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को अधिक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में यदि इस मॉडल को व्यापक स्तर पर अपनाया जाता है, तो यह न केवल धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगा, बल्कि डिजिटल लेनदेन के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास भी और मजबूत करेगा।