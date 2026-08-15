‘गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में

सरकार के खिलाफ यह साजिश तो देखिए’

जुबान खोलने की हर कोशिश सरकार तो नहीं बदलती है, लेकिन सरकार को अपने तौर-तरीकों पर सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देती है। इस बार का पंद्रह अगस्त थोड़ा अलग है। लाल किले की प्राचीर में भी जंतर मंतर से उठे सवाल गूंज रहे हैं। जंतर मंतर के प्रदर्शन ने देश भर की जनता को वह हौसला दिया है, जिसे सत्ता पक्ष, विपक्ष की साजिश कह रहा है। इस बार जंतर मंतर पर बच्चे जुटे थे और उनका सवाल व्यवस्था को लेकर था। बच्चे बिना किसी चुनावी गुणा-भाग के हर किसी से सवाल पूछ रहे हैं। इन बच्चों का हौसला इतना भारी पड़ रहा है कि विपक्ष भी इसका सेहरा अपने सिर पर बांधने से घबरा रहा है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले के साथ जंतर मंतर के जरिए युवाओं का खड़ा किया ‘सवाल किला’ भी प्रासंगिक रहने वाला है। तारीख-ए-आजादी पर बेबाक बोल में बच्चों की आजाद आवाज पर बात।

आज की शाम जब यह स्तंभ लिख रहा हूं तो याद आया, आंख 15 अगस्त की सुबह खुलेगी। कल पंद्रह अगस्त है और अभी तक कानों में स्वर कोकिला की आवाज नहीं पड़ी है ‘जरा आंख में भर लो पानी’। इस बार कानों में बच्चों की आवाज आ रही है। जंतर मंतर पर 18 साल का वह लड़का कह रहा था- दिस इज आवर कंट्री एंड वी आर रीक्लेमिंग इट… मैं जानबूझ कर इसे उस बच्चे की भाषा में ज्यों का त्यों लिख रहा हूं। अपनी जबान की ताकत और दूसरों की जबान की इज्जत करने की सलाहियत भी इन बच्चों से मिली है। क्योंकि बच्चों को लगने लगा है कि सवाल पूछना जरूरी है। हर भाषा में, हर किसी से सवाल पूछना जरूरी है। बच्चे कह रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, अवधी, तमिल, मगही जो भी आपकी भाषा हो, उसमें सवाल पूछिए।

दुनिया भर की सभी भाषाओं में एक समानता है कि उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद मूक-बधिर बच्चों के वीडियो आए, जिसमें वे अपनी सांकेतिक भाषा में अपने हक मांग रहे हैं। अपनी अंगुली, आंखों और चेहरे की प्रतिक्रिया से सवाल उठा रहे हैं। जिन बच्चों को अन्य बच्चों से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए थी, उन्हें सामान्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष को गलतफहमी थी कि ये कभी नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, अक्सर सबसे कमजोर समझे जाने वालों के बीच से सबसे मजबूत आवाज गूंजने लगती है। साहस की आवाज किस कंठ से फूट जाए कोई नहीं जानता।

जंतर मंतर जैसा आंदोलन एक पौधशाला की तरह काम करता है। जंतर मंतर का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अब साहस के बीज पूरे देश में बिखर गए हैं। हर जगह विरोध के स्वर की कोपलें फूट रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष अभी तक फूट डालो और राज करो के मंत्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वह जंतर मंतर व झारखंड के प्रदर्शन की तुलना करने को कह रहा है। दूसरी तरफ, जंतर से मिले मंतर के बाद बच्चे कह रहे हैं कि जिस तरह से दो बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए, उसी तरह दो आंदोलनों को भी तराजू में नहीं तौला जा सकता है। जैसे दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं, वैसे ही दो आंदोलनों में भी आदर्श समानता नहीं हो सकती है।

एक बच्ची कह रही है कि जंतर मंतर और झारखंड की तुलना संसाधनों से भी करो। क्या देश की राजधानी और अन्य जगहों पर एक ही जैसे स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय और सड़कें हैं? इतनी जल्दी भूल गए उस जीतू मुंडा को जो बैंक से बीस हजार रुपए निकलवाने के लिए अपनी बहन के कंकाल को कब्र से निकाल कर कंधों पर डाल कर लाया था।

क्या आपके आंखों में तैर रही है स्कूल में दोपहर के भोजन की थाली की तस्वीर, जिसमें बदरंग से पानी में सब्जी के कुछ टुकड़े डाल कर परोस दिए गए थे? क्या इस सब्जी को बच्चों के सामने परोसते हुए व्यवस्था की भ्रष्टाचार की भूख थोड़ी देर के लिए भी खत्म हुई होगी? बच्चों के खाने में धांधली करने वाले अपने घर में जिम से आने के बाद अति महंगे प्रोटीन पी रहे होते हैं, ताकि शरीर पर भ्रष्टाचार की चर्बी न दिखने लगे। ये बच्चे पक्ष-विपक्ष देख कर नहीं पूरी व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं।

पक्ष और विपक्ष तो छोड़िए, ये घरों में मां-बाप तक को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जंतर मंतर के जरिए देश के लाखों बच्चे पूछ रहे हैं- इन सबकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो घर से शुरू होती है। मां-बाप ऐसी राजनीति के पीछे क्यों चले गए जो मुफ्त की रेवड़ी और जाति-धर्म के अलावा किसी मुद्दे पर वोट नहीं मांगती है। मां-बाप ने चंद हजार रुपयों, टीवी, मिक्सी के लिए हमारे स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय से समझौता क्यों किया? इन बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त का राशन नहीं चाहिए।

ये कह रहे हैं, बस शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और सस्ती रखें, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एक छोटी बच्ची वीडियो में कह रही है कि जब सड़क ही नहीं होगी तो स्कूल कैसे जाएंगी बेटियां। मध्य प्रदेश में स्कूल पंद्रह किलोमीटर दूर है तो बेतवा नदी के संकरे पिलर पर छलांग लगा कर बच्चे स्कूल जा रहे थे।

जरा सोचिए, आजादी के अस्सीवें दशक में प्रवेश कर रहे हैं और 15 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल नहीं है। इसलिए बच्चों को जहां भी, जो भी मिल रहा है, उससे सवाल पूछ रहे हैं। कहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो कहीं उपमुख्यमंत्री तो कहीं विधायक। एक वाद-विवाद कार्यक्रम में सत्ताधारियों की शिक्षा पर सवाल उठाती हुई युवा लड़की कह रही है- ‘अंकल पढ़ाओ, बेटी बचाओ।’

एसआईआर में विचाराधीन मतदाताओं के बारे में अदालत ने निर्ममता से कह दिया कि क्या हुआ अगर इस बार वोट नहीं डालेंगे। अदालतों के न्यायाधीशों ने क्या सोचा होगा कि कथित काकरोच जंतर मंतर पर पहुंच कर वह समां बांध देंगे कि देश के प्रतिष्ठित कानून संस्थान के विद्यार्थी कहेंगे कि हमें प्रधान न्यायाधीश से डिग्री नहीं लेनी है। जो अदालत युवाओं पर हुए जुल्म के वीडियो देख कर यह कहने से इंकार कर दे कि समय नहीं है, फिर युवा उनसे डिग्री क्यों लें! देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थी भी प्रशासन से अपील कर चुके हैं कि हमें उनके जरिए दीक्षित नहीं होना जो अपनी अगुआई वाली संस्थाओं में लोकतांत्रिक गुणवत्ता की भाषा को बरकरार नहीं रख सकते हैं।

यह हौसला भी जंतर मंतर से ही आया है कि कानून संस्थान के विद्यार्थी कहें कि हमें न्याय व्यवस्था के शीर्ष के हाथों से डिग्री नहीं लेनी है। इन युवाओं को ‘कॉलेजियम’ का कोई खौफ नहीं है कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कई संस्थानों ने अपने विद्यार्थियों को धरना स्थल पर जाने से मना किया। मगर विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करने के लिए प्रशासन के फरमानों से भी नहीं डरे।

विभिन्न राज्यों में हुए विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने भले ही कई राज्यों में लाखों मतदाता कम कर दिए हों। लेकिन जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन ने उससे कई गुना ज्यादा नागरिकों में इजाफा कर दिया। नागरिकों की संख्या में बेतहाशा इजाफा जंतर मंतर के हासिल सवालों से हुआ। सत्ता और अभिभावक जनता ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि अब बच्चों को सवाल पूछना पड़ रहा है। सत्ता से सवाल करते ही एक बच्चा नागरिक में तब्दील हो जाता है। संविधान ने सत्ता और नागरिकों के संबंध को बराबर का बनाया है। इस देश पर जितना अधिकार सत्ताधारियों का है, उतना ही नागरिकों का है। जंतर मंतर के बच्चे पूरे देश की जनता से कह रहे हैं कि नागरिक बनने की ओर बढ़ो।

इस 15 अगस्त के पहले देश के बच्चों ने लाल किले को संदेश दे दिया कि जंतर मंतर से उठे सवालों की तरफ भी कान देना है। इस उम्र में बच्चों को अपनी कक्षाओं में शिक्षकों से सवाल पूछने तक महदूद होना चाहिए। लेकिन जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हों, बचे-खुचे शिक्षक भी जनगणना से लेकर चुनाव के काम में लगे रहेंगे तो बच्चों को सवाल उठाने के लिए जंतर मंतर आना पड़ेगा।

जंतर मंतर पर जुटे बच्चों ने एक बार फिर बता दिया है कि हौसले से ज्यादा संक्रामक कुछ नहीं होता है। इस बार लाल किले के सामने युवाओं का बनाया सवालों का किला भी खड़ा है। सवाल किले के जीवंत प्रसारण ने देश को जिस तरह से जगाया है, आज लाल किले से ज्यादा उम्मीदें हैं।