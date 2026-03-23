किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग, पर्वत, रेगिस्तान और सीमाएं यह तय करती हैं कि वहां की राजनीति, सुरक्षा नीति और कूटनीति किस दिशा में विकसित होगी। दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्वी यूरोप और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका तक विस्तारित मध्यपूर्व की कोई स्पष्ट और सर्वमान्य भौगोलिक सीमा नहीं है।

भौगोलिक जटिलताओं से प्रभावित इस क्षेत्र में इतिहास, धर्म और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों ने वैश्विक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता, सामरिक समुद्री मार्गों की उपस्थिति और महाशक्तियों के परस्पर हितों के टकराव ने मध्यपूर्व की राजनीतिक परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और हिंसा से जूझता हुआ मध्यपूर्व कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे संवेदनशील और निर्णायक केंद्र बना हुआ है।

मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन कुछ प्रमुख महाशक्तियों के हितों और उनके साझेदार देशों के आसपास घूमता रहा है। इन देशों की ताकत सैन्य क्षमता, ऊर्जा संसाधनों, अर्थव्यवस्था, भू-राजनीतिक स्थिति और कूटनीतिक प्रभाव से तय होती है।

इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू रहा है। विशाल तेल संसाधन और सामरिक भूगोल के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। अमेरिका ने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है।

मध्यपूर्व में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय संकटों का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। अमेरिका ने अपने सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए इस क्षेत्र की राजनीति में लगातार हस्तक्षेप किया है, जिससे स्थानीय शक्ति संतुलन प्रभावित हुआ है। अमेरिका की सक्रिय उपस्थिति ने एक ओर सुरक्षा और सहयोग का आधार मजबूत किया है, वहीं इसने क्षेत्रीय संकटों और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया है।

मध्यपूर्व में ईरान को अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। इसके पीछे ऐतिहासिक, वैचारिक और सामरिक कारण जुड़े हुए हैं। 1979 की धार्मिक क्रांति के बाद ईरान ने पश्चिमी प्रभाव और विशेष रूप से अमेरिका के प्रभुत्व का खुलकर विरोध किया।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल कर लेता है, तो मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसी कारण आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य तनाव की स्थिति बार-बार उत्पन्न होती रही है। इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और शक्ति संतुलन पर पड़ता है, जिससे समय-समय पर नए संकट और तनाव पैदा होते रहते हैं।

ईरान पर हुए हमलों के बाद मध्यपूर्व और वैश्विक राजनीति के सामने कई गंभीर चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं। इस संकट के प्रभाव पूरे क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ सकते हैं। अगर यह संघर्ष लगातार बढ़ता है तो इसके दायरे में कई अन्य देश भी आ सकते हैं।

संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इस संघर्ष के कारण कई देशों को अपने रणनीतिक और आर्थिक पक्ष तय करने पड़ सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है।

युद्ध और सैन्य टकराव के कारण विस्थापन, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में मानवीय स्थिति और गंभीर हो सकती है। ईरान पर हमलों के बाद स्थिति केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है।

मध्यपूर्व की जटिल राजनीति में अमेरिका, रूस और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान पर हुए हमलों के बाद यह प्रतिस्पर्धा और अधिक संवेदनशील हो गई है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सक्रियता के बीच रूस और चीन भी क्षेत्र में अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पहले से ही सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रों में प्रभाव बनाए हुए है, जबकि चीन ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों के कारण मध्यपूर्व के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है।

बदलती परिस्थितियों में अगर ईरान की सामरिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर होती है, तो मध्यपूर्व में अमेरिका का प्रभाव और अधिक मजबूत हो सकता है। यह स्थिति रूस और चीन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका मानी जाएगी।

रूस लंबे समय से पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने के लिए ईरान को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता रहा है, जबकि चीन ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता के कारण ईरान के साथ अपने संबंधों को महत्त्वपूर्ण मानता है।

इसी कारण रूस और चीन नहीं चाहते कि ईरान पूरी तरह से कमजोर पड़े या मध्यपूर्व में उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। दोनों देश कूटनीतिक समर्थन, आर्थिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक संतुलन के माध्यम से ईरान को सहारा देने की कोशिश करते रहे हैं।

अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच और अयातुल्ला खामेनेई की मौत तथा कई महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अधिकारियों के मारे जाने के बाद भी ईरान की संस्थाएं और सत्ता तंत्र बाहरी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में न केवल कामयाब हुए हैं, बल्कि उन्होंने जबर्दस्त प्रतिकार भी किया है, जो अपूर्व है।

यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता और वर्तमान धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था ही कायम रहती है, तो इस स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सामरिक और आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

ईरान की क्षेत्रीय सक्रियता, समुद्री मार्गों पर उसका प्रभाव और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी संभावित अस्थिरता अमेरिका तथा उसके साझेदारों के लिए आर्थिक और रणनीतिक संकट को भी बढ़ा सकती है। ऐसे में मध्यपूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है और वैश्विक राजनीति पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

अगर ईरान इस युद्ध या सैन्य टकराव से मजबूत होकर निकलता है, तो इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव काफी व्यापक हो सकते हैं। सबसे पहले इसका असर मध्यपूर्व के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा।

ईरान की मजबूत स्थिति से इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं। इससे ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव में और अधिक विस्तार हो सकता है। इससे मध्यपूर्व में अमेरिका समर्थक और ईरान समर्थक ध्रुवों के बीच प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो सकती है।

इसका असर वैश्विक राजनीति पर दिखाई दे सकता है। ईरान का मजबूत होना अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चुनौती बन सकता है। इससे अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करने वाले रूस और चीन के साथ ईरान के संबंध और मजबूत हो सकते हैं।

इसका प्रभाव ऊर्जा राजनीति पर पड़ सकता है। मध्यपूर्व वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है, इसलिए ईरान की मजबूत स्थिति ऊर्जा बाजार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकती है।

जाहिर है, अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ संघर्ष के परिणाम वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं।

ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के वैश्विक हित दांव पर हैं। अमेरिका के साथ इस संघर्ष में नाटो का शामिल न होना, क्वाड देशों की चुप्पी और ब्रिक्स देशों की कूटनीति मध्यपूर्व में ईरान के मजबूत होने के संकेत हैं। पुतिन को इससे कूटनीतिक और आर्थिक लाभ हो रहे हैं, वहीं चीन के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।