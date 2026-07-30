बाल तस्करी मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन और गंभीर अपराध है। यह इस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है कि भले ही कानून की दृष्टि में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन व्यवहार में यह आज भी नए और भयावह रूपों में मौजूद है। भारत में जहां एक सशक्त संविधान और बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून मौजूद हैं, वहां बाल तस्करी जैसे अपराध गहरी संस्थागत विफलताओं और सामाजिक उदासीनता को उजागर करते हैं।

पिछले वर्ष दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में इस भयावह सच्चाई की ओर देश का ध्यान दिलाने की कोशिश की गई। शीर्ष न्यायालय ने बाल तस्करी को अत्यंत विचलित करने वाली वास्तविकता बताते हुए रेखांकित किया कि संगठित गिरोह आज भी बच्चों के अधिकारों का हनन और उनका शोषण कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया यह मामला बेंगलुरु में संगठित गिरोह द्वारा एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित था। न्यायालय ने अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस प्रकार के अपराध मानव गरिमा और प्रत्येक बच्चे को शोषण से बचाने के राज्य के संवैधानिक वचन की नींव पर सीधा प्रहार करते हैं।

साथ ही स्पष्ट किया कि तस्करी का तंत्र बहुस्तरीय संरचनाओं के माध्यम से काम करता है, जिसमें उनका शोषण भी शामिल है। ये गिरोह अक्सर गरीबी, असमानता, पलायन तथा प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

इस निर्णय का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बाल पीड़ितों की गवाही को किस प्रकार देखा और परखा जाना चाहिए, इस पर विशेष बल दिया गया है। तस्करी के शिकार हुए बच्चे गंभीर मानसिक आघात से गुजरते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि वे हर घटना को पूरी स्पष्टता और निरंतरता के साथ बयान कर सकें, यह न तो व्यावहारिक है और न ही मानवीय। भय, सदमा और समय के अंतराल के कारण उनके बयान में कुछ असंगतियां होना स्वाभाविक है।

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ऐसी छोटी-मोटी असंगतियों के आधार पर बच्चे की गवाही को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जाना चाहिए। साथ ही यह भी दोहराया कि यौन तस्करी के शिकार पीड़ित बच्चे प्रत्यक्ष साक्षी होते हैं और उनकी गवाही को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।

अभी जो स्थिति है, उस पर गौर करें, तो जमीनी हकीकत अब भी बेहद निराशाजनक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 के बीच भारत में मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए। इसके बावजूद, इसी अवधि में दोषसिद्धि की दर मात्र 4.8 फीसद रही।

दर्ज मामलों और सजा पाए अपराधियों के बीच का यह बड़ा अंतर इस बात को उजागर करता है कि जांच, अभियोजन और संस्थागत समन्वय में गंभीर खामियां हैं। इससे तस्करों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास रहता है कि सजा मिलने की संभावना बेहद कम है।

दोषसिद्धि की कम दर के पीछे एक बड़ा कारण प्रशिक्षित मानव तस्करी निरोधक इकाइयों की कमी है। कई राज्यों में ऐसी इकाइयां गठित की गई हैं, लेकिन वे कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, अंतरराज्यीय समन्वय का अभाव और सीमित संसाधनों से जूझती रहती हैं। अनेक मामलों में जांच की गुणवत्ता इतनी कमजोर होती है कि मुकदमे अदालत में टिक ही नहीं पाते।

डिजिटल और वित्तीय साक्ष्यों को एकत्र न कर पाना, गवाहों का प्रतिकूल हो जाना और वर्षों तक चलने वाली अदालती कार्यवाही पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को मानसिक रूप से तोड़ देती है। जब तक पुलिस व्यवस्था और अभियोजन प्रणाली में संरचनात्मक सुधार नहीं किए जाते, तब तक पीड़ितों को समय पर पूर्ण न्याय नहीं मिल पाएगा।

बाल तस्करी को अक्सर यौन शोषण तक सीमित कर देखा जाता है, जबकि इसके अन्य रूप भी उतने ही भयावह हैं। जबरन बाल श्रम, घरेलू दासता, भीख मंगवाने, अवैध रूप से गोद लेने और बाल विवाह जैसे अपराधों में भी बड़ी संख्या में बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। ये बच्चे कारखानों, खेतों, निर्माण स्थलों और घरों में खतरनाक परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर होते हैं। वे समाज की निगाहों से ओझल रहते हैं और अक्सर कानूनी सुरक्षा से भी वंचित रह जाते हैं।

बाल तस्करी से निपटने में बचाव कार्य बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल पहला कदम है। कई बार बच्चों को उन्हीं सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में वापस भेज दिया जाता है, जिनके कारण वे तस्करी का शिकार बने थे। इससे उनके दोबारा तस्करी में फंसने का खतरा बना रहता है। केवल मुआवजा देना उनके भावनात्मक घावों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है।

दुर्भाग्य से कई पुनर्वास गृह कमजोर निगरानी के अभाव में कभी-कभी स्वयं शोषण के केंद्र बन जाते हैं। इसलिए बाल तस्करी के विरुद्ध किसी भी प्रभावी रणनीति का आधार रोकथाम होना चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण और सार्वभौमिक शिक्षा तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करना रोकथाम का सबसे सशक्त उपाय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वादा किया था, लेकिन आज भी प्रवासी, आदिवासी और शहरी गरीब समुदायों में विद्यालय छोड़ने की दर बहुत अधिक है। जो बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं, वे तस्करों के लिए सबसे आसान शिकार बन जाते हैं।

तकनीकी सुविधाओं ने बच्चों की तस्करी को रूप बदलने वाला अपराध बना दिया है। तस्कर अब सोशल मीडिया मंचों, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन नौकरी पोर्टलों के माध्यम से बच्चों को फंसाते हैं। इन अपराधों से निपटने के लिए उन्नत साइबर क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि तस्करों के जाल की पहचान कर उन्हें तोड़ा जा सके।

इस पूरी लड़ाई में समाज की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। गैर-सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह, शिक्षक और मीडिया कमजोर बच्चों की पहचान करने, जागरूकता फैलाने और प्रशासन को जवाबदेह बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि नागरिक समाज सरकार की जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकता। उसके प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी समर्थन, वित्तीय संसाधन और संस्थागत सहयोग अनिवार्य हैं।

बाल तस्करी केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और नैतिक विफलता का प्रतिबिंब है। इससे निपटने के लिए निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, न्यायिक संवेदनशीलता और सक्रिय नागरिक भागीदारी की आवश्यकता है।

यदि भारत अपने संवैधानिक वादों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े दायित्वों को निभाना चाहता है, तो उसे प्रतीकात्मक कदमों और बिखरे हुए प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। एक ऐसे भविष्य की नींव रखनी होगी, जहां हर बच्चा गरिमा, सुरक्षा और अवसर के साथ बड़ा हो सके।