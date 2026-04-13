आज का समय विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ओर मनुष्य अभूतपूर्व प्रगति, तकनीक और भौतिक संपन्नता की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं उसके भीतर की संवेदनशीलता, इंसानियत और नैतिकता धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। बदलते परिदृश्य में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर झांकें और समझें कि असली मूल्य किसका है- भौतिक संपत्ति का या मानवता का। अंतरात्मा की दौलत वह अमूल्य संपत्ति है, जो न सोने-चांदी में मिलती है और न ही जमीन-जायदाद में।

यह इंसान के भीतर बसने वाली वह आवाज है, जो उसे सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। सच्चाई यह है कि जिसके पास जमीर की समृद्धि होती है, वही वास्तव में सबसे धनी होता है, क्योंकि यही वह आधार है, जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर टिकाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।

किसी को बेवजह परेशान करना केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व की संवेदनहीनता का दर्पण है। जब हम बिना कारण किसी को कष्ट देते हैं, तो हम न केवल एक व्यक्ति के मन को आहत करते हैं, बल्कि समाज में नकारात्मकता का बीज भी बोते हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि अगर हम किसी को पीड़ा में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो यह हमारी निष्क्रिय संवेदनहीनता को दर्शाता है।

इंसानियत का मूल तत्त्व यही है कि हम दूसरों के दर्द को समझें, उसे महसूस करें और जहां तक संभव हो, उसे कम करने का प्रयास करें। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा होता है। ऐसे में हमारा एक छोटा-सा व्यवहार भी किसी के लिए सहारा बन सकता है या बोझ।

विवेकशीलता का वास्तविक अर्थ केवल यह नहीं है कि हम स्वयं गलत कार्य न करें, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों के कष्टों को कम करने की दिशा में सोच विकसित करें। एक संवेदनशील और परिपक्व व्यक्ति वही है, जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे और बिना किसी स्वार्थ के सहायता के लिए आगे आए। यही सोच समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती है। आज व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति से होने लगी है।

रिश्ते भी अब भावनाओं से नहीं, बल्कि लाभ-हानि के आधार पर तय होने लगे हैं। पहले जहां रिश्तों में अपनापन, त्याग और समझदारी होती थी, वहीं आज उनमें औपचारिकता और स्वार्थ अधिक दिखाई देता है। यह बदलाव केवल सामाजिक नहीं, बल्कि नैतिक पतन का संकेत है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इंसान की अंतरात्मा धीरे-धीरे मौन हो जाती है। व्यक्ति सही और गलत का अंतर जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुनता है। झूठ, छल और बेईमानी को चालाकी का नाम देकर स्वीकार कर लिया जाता है।

यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्ति को भीतर से खोखला करती है, बल्कि पूरे समाज को भी अस्थिर बनाती है। इसी के साथ एक और गहरी समस्या जुड़ी हुई है-अत्यधिक भावुकता और विवेक की कमी। जब व्यक्ति हर संबंध में आंख बंद करके विश्वास करता है, बिना सोचे-समझे अपने मन की सारी सच्चाई सामने रख देता है, तो कई बार उसे ठगे जाने का अनुभव होता है। यह अनुभव अचानक नहीं आता, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाओं और असंतुलित भावनाओं से जन्म लेता है। भावुक होना हमारी ताकत है, लेकिन जब यही भावुकता संतुलन खो देती है, तो यह हमारी कमजोरी बन जाती है।

जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। दिल की कोमलता के साथ दिमाग की सजगता भी जरूरी है। तुलनात्मक और व्यावहारिक सोच हमें यह सिखाती है कि कहां कितना विश्वास करना है, कहां कितना देना है और कहां खुद को संभालना है। यही संतुलन हमें अनावश्यक पीड़ा से बचाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति बार-बार अपने विचार और व्यवहार बदलता है, वह धीरे-धीरे अपनी पहचान खो देता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रवृत्ति व्यक्ति को अस्थिर बना देती है।

ऐसा व्यक्ति न तो अपने मूल्यों पर टिक पाता है और न ही किसी संबंध में स्थायित्व ला पाता है। परिणामस्वरूप, वह स्वयं भी असंतुष्ट रहता है और दूसरों के लिए भी अविश्वसनीय बन जाता है। स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और दृढ़ता से आती है। जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहता है, तभी वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाता है। अन्यथा, वह हर परिस्थिति के साथ बदलता रहता है और आखिरकार स्वयं से ही दूर हो जाता है।

इन सभी पहलुओं को एक सूत्र में पिरो कर देखें, तो स्पष्ट होता है कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमने अपनी संवेदनशीलता, विवेक और स्थिरता के बीच संतुलन खो दिया है। अगर हम इस संतुलन को पुन: स्थापित कर लें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज भी अधिक मानवीय बन सकेगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं से शुरुआत करें। हम यह संकल्प लें कि न तो हम किसी को बेवजह परेशान करेंगे और न ही किसी को पीड़ा में देखकर अनदेखा करेंगे।

हम भौतिक वस्तुओं की अंधी दौड़ में अपनी इंसानियत को नहीं खोएंगे तथा अपनी भावनाओं को संतुलित रखेंगे, अपने विवेक को जागृत रखेंगे और अपने मूल्यों पर दृढ़ रहेंगे। आखिर सच्चा सुख न धन में है, न दिखावे में, बल्कि उस संतोष में है जो हमें तब मिलता है जब हमारा मन शांत हो, हमारा जमीर जागृत हो और हमारा व्यवहार दूसरों के लिए भी सहारा बने। यही एक सच्चे, संतुलित और सार्थक जीवन की पहचान है।