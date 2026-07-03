आज आदमी के पास संवाद के साधन पहले से कहीं अधिक हैं, मगर शायद वह पहले से ज्यादा घिरा हुआ भी है। मोबाइल की एक घंटी, संदेश की एक ध्वनि या स्क्रीन पर चमकती एक छोटी-सी सूचना उसे हर पल याद दिलाती रहती है कि उसे उपलब्ध रहना है। अब आदमी केवल अपने काम से नहीं, बल्कि हर समय जवाब देने की अपेक्षाओं से भी थकने लगा है। ऐसा लगता है जैसे आधुनिक जीवन ने उससे उसका एकांत, मौन और निजी समय धीरे-धीरे छीन लिया हो।

एक समय था जब आदमी घर से बाहर निकलता था, तो कुछ घंटों के लिए सचमुच बाहर हो जाता था। लोग जानते थे कि वह लौटकर आएगा, तब बात हो जाएगी। अगर कोई पत्र आता था, तो उसके जवाब में दिनों का अंतर स्वाभाविक माना जाता था। रिश्तों में धैर्य था और प्रतीक्षा में अपनापन। मगर आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब अगर कोई फोन कुछ देर तक न उठे, तो चिंता, नाराजगी या शक पैदा होने लगता है। आदमी से केवल संपर्क नहीं, बल्कि तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाने लगी है।

तकनीक ने जीवन को आसान अवश्य बनाया है। दूर बैठे लोग तुरंत जुड़ जाते हैं, जरूरी सूचनाएं पल भर में पहुंच जाती हैं और कामकाज की गति तेज हो गई है। मगर इसी सुविधा के साथ एक अदृश्य दबाव भी पैदा हुआ है। अब आदमी हर समय किसी न किसी स्क्रीन से बंधा हुआ है। वह जहां भी जाता है, मोबाइल उसके साथ चलता है। पहले लोग अपने घर की चाबी जेब में रखते थे, अब पूरा संसार उसकी जेब में रहता है और वही संसार हर समय उससे जवाब मांगता रहता है।

इस दबाव का सबसे बड़ा असर लोगों की मानसिक शांति पर पड़ा है। पहले दिन का एक समय ऐसा होता था, जब आदमी अपने भीतर लौटता था। रात का भोजन, परिवार के साथ बातचीत, छत पर टहलना, पड़ोसी से हालचाल पूछ लेना—ये सब जीवन के सहज हिस्से थे।

अब वही समय मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गया है। आदमी घर में बैठा होता है, मगर उसका ध्यान किसी संदेश, वीडियो या सूचना में उलझा रहता है। परिवार एक ही कमरे में मौजूद रहता है, लेकिन सबकी दुनिया अलग-अलग स्क्रीन में बंटी होती है। पहले काम का एक निश्चित समय होता था। दफ्तर बंद हुआ, तो काम भी समाप्त माना जाता था। अब काम आदमी के साथ घर तक लौट आता है।

धीरे-धीरे इंसान को यह लगने लगता है कि अगर वह हर समय उपलब्ध नहीं रहा, तो पीछे छूट जाएगा। यह भय उसे लगातार मानसिक रूप से सक्रिय बनाए रखता है और वही सक्रियता धीरे-धीरे थकान में बदल जाती है। यह दबाव केवल नौकरीपेशा लोगों तक सीमित नहीं है। बच्चों और युवाओं के जीवन में भी यह तेजी से बढ़ रहा है। नई पीढ़ी ऐसे समय में बड़ी हो रही है, जहां हर समय ऑनलाइन बने रहना सामान्य माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहे, तो उसे लगता है कि वह दुनिया से कट गया है। मित्रता भी अब कई बार निरंतर संपर्क पर आधारित होने लगी है। पहले दोस्त महीनों बाद भी उसी आत्मीयता से मिलते थे, मगर अब कई बार जवाब में थोड़ी देर भी दूरी पैदा कर देती है।

विडंबना यह है कि संवाद के इतने साधनों के बावजूद आदमी भीतर से अधिक अकेला होता जा रहा है। कारण यह है कि निरंतर संपर्क हमेशा आत्मीयता नहीं पैदा करता। कई बार लोग केवल प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन वास्तव में किसी के साथ जुड़ नहीं पाते। वे सैकड़ों संदेश पढ़ते हैं, मगर किसी की बात मन से नहीं सुनते। उनकी उंगलियां लगातार चलती रहती हैं, लेकिन उनका मन धीरे-धीरे थकने लगता है।

इस पूरे बदलाव का एक सामाजिक पक्ष भी है। आज ‘व्यस्त’ दिखाई देना एक प्रकार की उपलब्धि माना जाने लगा है। अगर कोई आदमी कहे कि उसके पास समय है, तो उसे कम महत्त्व का समझ लिया जाता है। लोग अपनी थकान और व्यस्तता को भी प्रतिष्ठा की तरह दिखाने लगे हैं। हर समय उपलब्ध रहना अब जिम्मेदारी से अधिक सामाजिक दबाव बन गया है। आदमी कई बार अपने आराम को भी अपराधबोध की तरह महसूस करता है।

गांवों और छोटे कस्बों में भी यह परिवर्तन साफ दिखाई देता है। पहले चौपाल, चाय की दुकान या घर के बाहर बैठकर बातचीत का चलन था। लोग बिना किसी जल्दबाजी के एक-दूसरे की बातें सुनते थे। अब वहां भी बातचीत के बीच मोबाइल बार-बार हस्तक्षेप करता है। कोई वीडियो दिखा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई संदेश पढ़ रहा है।

यह भी सच है कि समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके साथ हमारे संबंध में है। मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन के अनेक कार्य सरल किए हैं। लेकिन जब आदमी अपने समय पर स्वयं का नियंत्रण खोने लगे, तब वही सुविधा बोझ बन जाती है। यह तय करना सीखना होगा कि हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, हर समय उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं है और कुछ समय केवल अपने लिए बचाकर रखना भी जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

शायद इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आज यही है कि वह फिर से ठहरना सीखे। कुछ देर बिना स्क्रीन के बैठे, अपने आसपास के लोगों को देखे, बातचीत को केवल शब्दों तक सीमित न रखे। मौन भी जीवन का हिस्सा है और अनुपस्थिति भी। हर समय उपलब्ध रहने की कोशिश में आदमी यदि खुद से ही दूर हो जाए, तो यह सुविधा नहीं, एक नया संकट बन जाता है।

जीवन केवल प्रतिक्रिया देने का नाम नहीं है। कभी-कभी दुनिया से थोड़ा दूर होकर अपने भीतर लौटना भी जरूरी है, क्योंकि जो आदमी हर समय सबके लिए उपलब्ध रहता है, वह धीरे-धीरे खुद अपने लिए अनुपलब्ध होने लगता है।