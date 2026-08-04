वैश्विक ताप लगातार बढ़ रहा है और अब इसका असर दुनिया भर में साफ देखा जा रहा है। पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र माने जाने वाले यूरोप और उत्तरी अमेरिका भी इससे अछूते नहीं हैं। यानी जलवायु संकट एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए जहां अगले दो दशकों में शीतलन (कूलिंग) की मांग आठ गुना बढ़ने का अनुमान है, वहां गर्मी से निपटने का तात्कालिक उपाय घरों में एअर-कंडीशनर (एसी) लगा देने को ही माना जा रहा है।

मगर, इसके दूसरे पहलू पर गंभीरता से गौर करना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। दरअसल, एसी कमरे को ठंडा करने के लिए उसकी गर्मी को बाहर फेंकता है और इससे निकलने वाली हानिकारक गैसों से पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में हमें फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्था के नीतिगत संयम पर गौर करना चाहिए, जहां भयंकर गर्मी के बावजूद बड़े पैमाने पर निजी एअरकंडीशनिंग को हतोत्साहित करने की नीति है।

देश के कई हिस्सों में मानसून आने से पहले उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर देती है। दोपहर के वक्त तकनीकी उपकरणों पर तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होता है, जो देखने में ज्यादा कष्टकारी नहीं लगता। मगर हमारा शरीर इस आंकड़े को सिरे से खारिज करते हुए हकीकत का एक तकलीफदेह पन्ना खोलता है।

शरीर को महसूस होने वाला वास्तविक तापमान (फील्स-लाइक) असल में 49 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि ‘हीट इंडेक्स’ (ऊष्मा सूचकांक) का वह सच है, जो साबित करता है कि हमारे पारंपरिक मौसम विज्ञान के पैमाने मानव शरीर के वास्तविक संकट को मापने में नाकाम साबित हो रहे हैं।

जब मानसून में देरी होती है, तो अरब सागर से आने वाली नमी से भरपूर दक्षिण-पश्चिमी हवाएं जैसे ही मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, तो सापेक्ष आर्द्रता का स्तर 60 से 70 फीसद तक पहुंच जाता है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का सहारा लेता है, जो त्वचा से वाष्पीकृत होकर आंतरिक गर्मी को बाहर निकालता है।

मगर जब आसपास की हवा में पहले से नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। पसीना त्वचा पर ही जमा रहता है, जिससे शरीर को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। यह स्थिति कई बार हमें ‘वेट-बल्ब टेंपरेचर’ की उस अंतिम सीमा के करीब ले आती है, जिसके पार गर्मी असहनीय हो जाती है। पहले इसे केवल वैश्विक दक्षिण देशों की समस्या माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में महसूस की गई गर्मी ने यह साबित कर दिया है कि यूरोप और अमेरिका के ठंडे इलाके भी उच्च-आर्द्रता वाले ताप संकट से अब अछूते नहीं हैं।

हालांकि, इस स्थिति के बावजूद फ्रांस ने अपने यहां घरेलू एसी के इस्तेमाल को महज पच्चीस फीसद तक सीमित रखा है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा नब्बे फीसद से अधिक है। निजी तौर पर ‘एअरकंडीशनिंग’ को एक बुनियादी मानव अधिकार न मानने का फ्रांस का यह फैसला कोई जिद नहीं, बल्कि एक कड़वे पारिस्थितिक सच की स्वीकारोक्ति है।

फ्रांस केवल सांस्कृतिक रूप से एसी को हतोत्साहित नहीं करता, बल्कि इसके लिए वहां कड़े वैधानिक कानून हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय ‘एनर्जी कोड’ (ऊर्जा संहिता) के तहत व्यावसायिक और सार्वजनिक भवनों में तब तक एसी चलाने की कानूनी मनाही है, जब तक कि अंदर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस को पार न कर जाए। इसके अलावा, यदि कोई दुकानदार एसी चालू रखकर दुकान का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ता है, तो स्थानीय निकाय उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है।

इसके विपरीत भारत का मौजूदा प्रशासनिक माडल आज भी परंपरागत सिद्धांत पर चल रहा है। जब मैदानी इलाकों में ‘हीट इंडेक्स’ 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब भी मौसम विभाग अपने पुराने पैमानों के आधार पर आधिकारिक तौर पर ‘लू’ घोषित नहीं कर पाता, क्योंकि थर्मामीटर का सूखा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अटका होता है। नतीजा यह होता है कि बाहर काम करने वाले लोग मौसम उपकरणों के इस छलावे के बीच असल में 50 डिग्री महसूस किए जाने वाले तापमान के बीच रहने को मजबूर होते हैं।

दूसरी ओर, समाज का संपन्न वर्ग अपने घरों में बहुत ज्यादा जरूरत न होने पर भी एसी चला देता है। निजी तौर पर घरों में शीतलन का यह बेलगाम उपभोग पर्यावरण संकट को और गंभीर बना रहा है। शहरों में लाखों की संख्या में एसी सीधे तौर पर तंग और घनी गलियों में गर्म हवा फेंकते हैं। देश के सघन शहरी केंद्रों में यह स्थिति ‘अर्बन हीट आइलैंड’ के प्रभाव को इतना बढ़ा देती है कि फुटपाथ पर चलने वाले राहगीरों, रेहड़ी-पटरी वालों और बिना एसी वाले गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक रास्ते ‘थर्मल डेथ ट्रैप’ यानी खतरनाक ताप क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं।

फ्रांस से भारत जो सबसे बड़ा सबक सीख सकता है, वह है हर घर में अलग से एसी लगाने के विकेंद्रीकृत माडल को सिरे से खारिज करना। पेरिस की ऐतिहासिक वास्तुकला को बचाने और उसकी सड़कों को ‘अर्बन हीट आइलैंड’ के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए वहां की सरकार ने एक वैकल्पिक तकनीक पर निवेश किया, जिसे ‘क्लाइमस्पेस’ कहा जाता है।

पेरिस की जमीन के नीचे पाइपलाइन के जरिए एक विशाल शीतलन तंत्र बिछाया गया है, जो सीन नदी से पानी लेकर उसे भूमिगत संयंत्रों में ठंडा करता है। फिर इस ठंडे पानी को पाइप के जरिए बड़े होटलों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाया जाता है, जो उन्हें ठंडा रखता है। यह पारंपरिक एसी के मुकाबले पैंतीस फीसद कम बिजली की खपत करता है और कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर रखता है। अगर भारत में स्मार्ट शहरों और शहरी पुनर्विकास योजनाओं के मास्टर प्लान में इस तकनीक को शामिल किया जाए, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ते ताप की समस्या से निपटा जा सकता है। हमें शीतलन को एक निजी उपभोक्ता उत्पाद मानने के बजाय इसे बिजली, पानी की तरह एक साझा ‘सार्वजनिक बुनियादी ढांचा’ मानना होगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को केवल थर्मामीटर के सूखे तापमान के बजाय ‘संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक’ को प्रशासनिक कार्रवाई का वैधानिक आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही फ्रांसीसी माडल की तर्ज पर वाणिज्यिक परिसरों, सरकारी दफ्तरों और हवाईअड्डों के लिए एसी के तापमान की न्यूनतम सीमा अनिवार्य रूप से 24 डिग्री सेल्सियस तय की जानी चाहिए, ताकि बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके।

फ्रांस अपनी चूना पत्थर की दीवारों पर भरोसा करता है, जो गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं। भारत को अपने ‘ऊर्जा संरक्षण भवन कोड’ को स्थानीय स्तर पर कड़ाई से लागू करना होगा। इमारतों की दिशा को धूप के हिसाब से तय करना, छतों पर हल्के रंग के कूल-रूफ पेंट लगाना और खोखली र्इंटों का उपयोग करना जैसी तकनीकों से घरों के अंदरूनी तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

वक्त आ गया है कि भारत पारंपरिक थर्मामीटर की सीमित सोच से आगे बढ़े, निजी एसी के बेलगाम उपभोग पर लगाम लगाए और एक ऐसा सामूहिक ढांचा तैयार करे, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम कर सके।