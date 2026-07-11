पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम मेधा यानी एआई ने जिस तेजी से दुनिया को बदला है, उसने औद्योगिक और इंटरनेट क्रांति की स्मृतियों को ताजा कर दिया है। कभी कल्पित विज्ञान का विषय मानी जाने वाली यह तकनीक आज हमारे मोबाइल फोन, कार्यालयों, अस्पतालों, न्यायालयों और विद्यालयों तक पहुंच चुकी है।

विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जिस स्तर पर होने लगा है, उससे यह पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में कक्षाओं का स्वरूप, शिक्षण की पद्धति और सीखने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। मगर प्रत्येक तकनीकी क्रांति अपने साथ एक मूलभूत प्रश्न भी लेकर आती है – क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, या धीरे-धीरे तकनीक हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को संचालित करने लगी है? यही सवाल आज शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम मेधा ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज एक विद्यार्थी घर बैठे विश्वस्तरीय अध्ययन-सामग्री तक पहुंच सकता है। कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझ सकता है, विदेशी भाषाएं सीख सकता है और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण भी कर सकता है।

दूसरी ओर, शिक्षक भी एआई की सहायता से पाठन योजनाएं तैयार करने, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने में समर्थ हो रहे हैं। यदि एआई का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने का सशक्त माध्यम बन सकती है।

मगर यहीं से इस परिवर्तन का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना अर्जित करना नहीं, बल्कि चिंतन, तर्क, विवेक और व्यक्तित्व का विकास करना है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल जाए, तो क्या वह प्रश्नों से जूझने का धैर्य विकसित कर पाएगा? यदि निबंध, परियोजनाएं और शोध-कार्य कृत्रिम मेधा के भरोसे तैयार होने लगें, तो मौलिक चिंतन और सृजनात्मकता का भविष्य क्या होगा?

दरअसल, शिक्षा की वास्तविक शक्ति उत्तर में नहीं, बल्कि उस बौद्धिक यात्रा में निहित होती है, जो उत्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति स्वयं तय करता है। यदि यह यात्रा समाप्त हो गई, तो शिक्षा केवल सूचना-संग्रह का माध्यम बनकर रह जाएगी। ऐसे में यह मान लेना कि एआई शिक्षक का स्थान ले सकती है, वास्तविकता से कोसों दूर है।

एक मशीन तथ्यों का संकलन कर सकती है, मगर चरित्र का निर्माण नहीं। वह भाषा सिखा सकती है, मगर संवेदनशीलता नहीं। वह जानकारी दे सकती है, पर प्रेरणा नहीं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ाता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक दृष्टि का विकास भी करता है।

शिक्षा का सबसे जीवंत पक्ष मनुष्य के बीच का संवाद है, जिसे कोई ‘एल्गोरिद्म’ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए एआई को शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा। हालांकि, चुनौती केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कृत्रिम मेधा का विस्तार शिक्षा में एक नई सामाजिक असमानता को भी जन्म दे सकता है।

महानगरों के विद्यार्थियों के पास उच्च गति का इंटरनेट, आधुनिक उपकरण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि देश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का अभाव है। यदि भविष्य की शिक्षा एआई पर आधारित होगी और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच असमान बनी रहेगी, तो यह अंतर केवल डिजिटल नहीं रहेगा, बल्कि यह अवसरों, रोजगार और सामाजिक प्रगति के बीच गहरी खाई में बदल सकता है। इसलिए एआई के युग में डिजिटल समानता केवल तकनीकी नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी विषय है।

एक गंभीर चिंता उभर रही है डेटा की सुरक्षा एवं निजता की। एआई आधारित मंच विद्यार्थियों की अध्ययन-शैली, व्यवहार, रुचियों और व्यक्तिगत जानकारी का विशाल भंडार तैयार कर रहे हैं। शिक्षा का डिजिटलीकरण तभी सार्थक होगा, जब इन सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। यदि यह डेटा व्यावसायिक हितों का साधन बन गया या साइबर अपराधों का शिकार हुआ, तो तकनीक पर समाज का विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए एआई के विस्तार के साथ कठोर डेटा-सुरक्षा कानून, पारदर्शी नीतियां और उत्तरदायी नियामक व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है।

आज भी हमारी परीक्षा-प्रणाली का बड़ा हिस्सा रटने, लिखित उत्तरों और अंक-केंद्रित मूल्यांकन पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था में एआई का दुरुपयोग रोकना लगभग असंभव है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यांकन की दिशा बदली जाए। परियोजना-आधारित अध्ययन, समस्या-समाधान, मौखिक प्रस्तुतियां, अनुसंधान, समूह-चर्चा और प्रयोगात्मक गतिविधियां शिक्षा के केंद्र में आएं। जब विद्यार्थी की सफलता उसकी स्मरण-शक्ति से अधिक उसकी समझ, विश्लेषण और सृजनात्मकता से आंकी जाएगी, तभी कृत्रिम मेधा सीखने का प्रभावी उपकरण सिद्ध होगी।

सरकार, शिक्षण संस्थान और समाज— इन तीनों की भूमिका इस परिवर्तन में समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। सरकार को डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना होगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी तथा विद्यालयी शिक्षा में एआई साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को समाहित करना होगा। शिक्षण संस्थानों को ऐसी शैक्षणिक संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें तकनीक का उपयोग हो, मगर उस पर निर्भरता न हो। वहीं, बच्चों को यह समझाना होगा कि तकनीक सुविधा का साधन है, बुद्धि का विकल्प नहीं।

दरअसल, किसी भी दौर की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि उसने कौन-सी तकनीक विकसित की, बल्कि यह होती है कि उसने उस तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया। कृत्रिम मेधा का उपयोग शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किया गया, तो यह सबसे बड़ी शैक्षिक क्रांति सिद्ध हो सकती है। मगर यह तकनीक यदि मौलिक चिंतन, बौद्धिक परिश्रम और नैतिक उत्तरदायित्व का स्थान लेने लगी, तो यही उपलब्धि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है।

इसलिए आज आवश्यकता तकनीक से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसके प्रति विवेकपूर्ण दृष्टि विकसित करने की है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थी तैयार करना नहीं हो सकता, जो केवल कृत्रिम मेधा का कुशल उपयोग करना जानते हों। उसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो प्रश्न पूछ सकें, तर्क कर सकें, असहमति व्यक्त कर सकें, सृजन कर सकें और नैतिक निर्णय ले सकें। यही वे गुण हैं, जो मनुष्य को मशीन से अलग करते हैं।

यदि तकनीक के साथ मानवीय संवेदना, नैतिक विवेक और स्वतंत्र चिंतन का संतुलन बना रहा, तो कृत्रिम मेधा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मगर सुविधा के आकर्षण में यदि हम विचार की स्वतंत्रता का मूल्य भूल बैठे, तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से संपन्न अवश्य होंगी, लेकिन बुद्धिमत्ता से नहीं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके कृत्रिम मस्तिष्कों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, विचारशील और संवेदनशील नागरिकों में निहित होती है। इसलिए शिक्षा में कृत्रिम मेधा का स्वागत अवश्य होना चाहिए, पर उसके साथ मानवीय विवेक की मशाल भी उतनी ही प्रज्वलित रहनी चाहिए।