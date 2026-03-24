आदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर- दि रिवेंज’ और उसके पहले भाग ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झण्डे गाड़ने के साथ ही एक नरेटिव वार भी शुरू कर दी है। इसलिए फिल्म को देखने के बाद इस पर दो पहलू से सोचना होगा। एक पहलू इसका फिल्मीपन है और दूसरा, इसका नरेटिव जिसे लेकर खेमेबन्दी हो रखी है।

धुरंधर-2 के फिल्मीपन की बात करें तो तीन घण्टे 50 मिनट की फिल्म से दर्शकों को बांधे रखने के लिए इसके लेखक-निर्देशक बधाई के पात्र हैं। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनके हर किरदार ने सराहनीय अभिनय किया हो।

धुरंधर के दोनों पार्ट इस मामले में खरे उतरते हैं। यह जरूर है कि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना, राकेश बेदी और संजय दत्त के किरदार की लम्बाई अच्छी थी मगर दूसरे पार्ट में अक्षय खन्ना मौजूद नहीं थे। राकेश बेदी और संजय दत्त के रोल पहले के मुकाबले छोटे हैं। अर्जुन रामपाल का रोल पहले पार्ट से थोड़ा लम्बा है।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ पूरी तरह जसकीरत सिंह रांगी उर्फ हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) की फिल्म है। फिल्म रणवीर सिंह से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। पहले पार्ट में नॉन-एक्शन सीन और कॉमेडी सीन दर्शकों को एक्शन दृश्यों से रिलीफ देने वाले थे। दूसरे पार्ट में कॉमिक रिलीफ लगभग नहीं है।

पहले पार्ट में रहमान बलोच के किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया था मगर दूसरे पार्ट में उजैर बलोच के किरदार के पर कतर दिये गये हैं। ल्यारी के बलोच गैंग को करीब से कवर करने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों की मानों तो उजैर बलोच ने रहमान बलोच से भी ज्यादा खूँरेजी की थी। धुरंधर का दूसरा पार्ट देखकर लगता है कि निर्देशक को कहीं न कहीं इस बात की चिन्ता थी कि जसकीरत सिंह रांगी के किरदार पर कोई अन्य किरदार हावी न हो, जैसा पहले पार्ट में रहमान बलोच ने किया।

फिल्म की वनलाइन कहानी है कि जसकीरत सिंह रांगी भारत का खुफिया एजेंट है और वह उन आतंकवादियों को चुन-चुनकर मारता है जिन्होंने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया या दिलवाया हो। फिल्म भारत में हथियार, नकली नोट और नशे के कारोबार के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और आतंकवादियों से जुड़ने वाले तार को दिखाने का प्रयास करती है। और इन्हीं तार को लेकर सोशलमीडिया पर ज्यादा तकरार हो रही है।

एक्शन फिल्म के शौकीनों को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ पसन्द आएगी। फैमिली ड्रामा या रोमांटिक फिल्म को ज्यादा पसन्द करने वालों को यह फिल्म कई बार विचलित कर सकती है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट देखें तो ज्यादातर एक्शन फिल्में हैं। पुष्पा-2, एनिमल, केजीएफ-2, जवान, आरआरआर,बाहुबली इत्यादि। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है।

धुरंधर के नरेटिव की बात करें तो ‘धुरंधर: द रिवेंज’ देखने के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग की साल 2005 में आयी फिल्म म्यूनिख की याद आयी। ‘म्यूनिख’ में दिखाया गया है कि इजरायली खिलाड़ियों की हत्या करने वाले और उसकी योजना बनाने वालों को इजरायली खुफिया अधिकारियों ने दशकों तक पीछा किया और उन्हें मौत के घाट उतारा। धुरंधर में भी ‘अज्ञात बंदूकधारी’ वही काम करते हैं।

धुरंधर देखकर लगता है कि अब भारतीय निर्देशकों में इतना साहस आ चुका है कि वह हॉलीवुड की तरह वास्तविक खुफिया ऑपरेशन पर केंद्रित फिल्में बना सकें। धुरंधर से यह भी स्थापित होता है कि भारतीय खुफिया तंत्र भी अब पर्दे के पीछे रहने की पुरानी नीति से आगे बढ़कर खुलकर यह स्वीकार करने को तैयार है कि वह भी इजरायली और अमेरिकी एजेंसियों की तरह विदेश में ऑपरेशन करता है। जाहिर है कि फैक्ट आधारित फिक्शन होने की आड़ से फिल्म निर्देशक और खुफिया एजेंसियाँ दोनों को सफाई देने से बच निकलने का रास्ता मिल जाता है।

धुरंधर की राजनीति पर भी काफी बहस हो रही है। मेरी राय में धुरंधर की नींव उसी दिन पड़ गयी थी जिस दिन ‘आईसी 814: कांधार हाईजैक’ रिलीज हुई थी। ‘आईसी 814’ में तत्कालीन भाजपा सरकार के कुछ नेताओं और अफसरों को आतंकवाद से लड़ने में विफल दिखाया गया था। धुरंधर के दोनों पार्ट में यह दिखाया गया है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी और वर्तमान सरकार क्या कर रही हैं।

बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कहता रहा है कि कोई किताब पसन्द न आए तो उसका जवाब किताब से देना चाहिए, किसी फिल्म से समस्या है तो अपनी फिल्म बनाकर जवाब देना चाहिए! धुरंधर के दोनों पार्ट देखकर लगता है कि आदित्य धर ने उनकी बात को पूरी गम्भीरता से लिया है। अब यही बात उन्हीं लोगों को बुरी लग रही है। वैसे भी नरेटिव वार बुद्धिजीवियों का काम है। वरना “फिल्में केवल तीन चीजों की वजह से चलती हैं- एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट।”