अगर किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठना हो, तो सबसे पहले अपने भीतर के शोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। तब वृक्ष बोलता हुआ महसूस होगा। उसकी शाखाओं पर फूल हैं, पत्तियां हैं, नई कोंपलें हैं और कहीं कोई पीली पत्ती चुपचाप झरने की प्रतीक्षा कर रही है। एक ही वृक्ष पर जीवन के इतने रूप साथ-साथ मौजूद हैं, मगर किसी में दूसरे जैसा बनने की हड़बड़ी नहीं।

पत्ती फूल बनने के लिए व्याकुल नहीं और फूल पत्ती की हरियाली से ईर्ष्या नहीं करता। नई कोंपल पुरानी पत्ती को तुच्छ नहीं समझती और सूखी पत्ती नई कोंपल का रास्ता रोकने के लिए शाखा से चिपकी नहीं रहती। यह दृश्य मनुष्य के लिए एक पाठ है कि सह-अस्तित्व का अर्थ समानता नहीं, अपनी भूमिका की स्वीकृति है।

मनुष्य ने प्रकृति से घर बनाना सीखा, खेती सीखी, औषधियां बनाना सीखा, ऋतुओं को समझा और संसाधनों का उपयोग करना जाना। मगर शायद वह नहीं सीख पाया कि भिन्न होकर भी साथ कैसे रहा जाए। आधुनिक समाज की विडंबना यही है कि उसने विविधता का उत्सव तो खूब मनाया, मगर व्यवहार में समानता के एक ही सांचे को आदर्श बना लिया। सुंदरता का एक मानक है, करिअर की एक दौड़ है और जीवन को सफल बनाने के लिए उपलब्धियों की लंबी सूची है। जो इस दौड़ में आगे है, वह आदर्श है, जो पीछे रह गया, वह अपने जीवन पर संदेह करने लगता है।

फूल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह पत्ती से अधिक सुंदर है। पत्ती इसलिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि उसके हिस्से में प्रशंसा कम आती है। वनस्पति-विज्ञान की भाषा में पत्तियां प्रकाश-संश्लेषण के जरिए पौधे के लिए ऊर्जा तैयार करती हैं, जबकि फूल प्रजनन की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। यानी जिसे हम सुंदरता का प्रतीक मानते हैं और जिसे केवल पृष्ठभूमि समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, दोनों मिलकर वृक्ष का जीवन पूरा करते हैं।

समाज में भी ऐसा ही है। मंच पर खड़ा व्यक्ति दिखता है, मंच तैयार करने वाला नहीं। पुरस्कार पाने वाला दिखता है, पर वर्षों तक उसके काम को व्यवस्थित करने वाले हाथ नहीं। दृश्य उपलब्धि को मूल्य और अदृश्य श्रम को स्वाभाविक मानने की यह प्रवृत्ति सामाजिक संतुलन के लिए सही नहीं है।

समस्या तब पैदा होती है, जब प्रेरणा आत्मविकास का साधन न रहकर आत्म-अस्वीकृति का कारण बन जाए। हम किसी की सफलता देखकर यह पूछने लगते हैं कि हम उसके जैसे क्यों नहीं हैं। किसी की भाषा, जीवनशैली, पहनावा, करिअर, घर या सामाजिक प्रतिष्ठा हमें जिंदगी के प्रति असंतुष्ट करने लगती है। धीरे-धीरे अपने जीवन को जीना छोड़कर दूसरे से नकल करने लगते हैं।

एक दीपक से दूसरा दीपक जल सकता है, मगर दूसरी लौ पहली की प्रतिलिपि नहीं होती। यही प्रेरणा और नकल के बीच का फर्क है। प्रेरणा भीतर की क्षमता को जगाती है, नकल अपनी पहचान को दबाती है। नदी बादलों से जल लेती है, पहाड़ों से दिशा पाती है और धरती से रास्ता, मगर अंततः अपना मार्ग स्वयं बनाती है।

सोशल मीडिया ने तुलना को हमारी जेब में रख दिया है। हर दिन हमें दूसरों के जीवन के चमकदार हिस्से दिखाई देते हैं। मगर, उनकी असुरक्षाएं, असफलताएं, संघर्ष और अकेलापन नहीं दिखते। दूसरी ओर हम अपने जीवन को उसकी पूरी जटिलता से जानते हैं। नतीजा यह होता है कि दूसरे का जीवन हमसे बेहतर दिखने लगता है। तुलना की यह आदत आत्मसम्मान को खा सकती है।

इसलिए आत्मस्वीकृति कोई आत्ममुग्धता नहीं है। अपने जैसा बने रहने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति आलोचना से बच जाए या अपनी कमियों को मौलिकता का नाम दे। दूसरों से सीखना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य स्वयं को मिटाना नहीं, बेहतर बनाना होना चाहिए।

वृक्ष की पत्ती अलग है, लेकिन शाखा से जुड़ी है। यही स्वस्थ सह-अस्तित्व का सूत्र है। असहमति को शत्रुता मानना और भिन्नता को विद्रोह समझना किसी भी व्यवस्था को अंततः जड़ बना देता है। संगीत इसका उदाहरण है। अगर बांसुरी, तबला और सितार एक ही ध्वनि निकालने लगें, तो संगीत नहीं बचेगा। संगीत इसलिए बनता है, क्योंकि अलग-अलग वाद्य अपनी अलग आवाज के साथ एक साझा लय में शामिल होते हैं।

प्रकृति हमें सफलता और विफलता का अर्थ भी समझाती है। पत्ती हमेशा हरी नहीं रहती। वह पीली पड़ती है, सूखती है और झर जाती है। मगर उसका झरना व्यर्थ नहीं होता। मिट्टी में मिलकर वह आने वाली कोंपलों को पोषण देती है। मनुष्य के जीवन में भी हर समय मंच पर खड़े रहने का अवसर नहीं मिलता। परिपक्वता इसी में है कि हर हाल में मनुष्य अपनी गरिमा बचाए रखे।

हमारी समस्या यह भी है कि हमने योगदान की जगह प्रसिद्धि को सफलता का पैमाना बना लिया है। जो दिखता है, उसे मूल्यवान मानते हैं, जो चुपचाप जीवन को संभव बनाता है, उधर ध्यान नहीं देते। जबकि किसी बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करने वाला शिक्षक, कठिन समय में साथ खड़ा मित्र, परिवार को संभालने वाला सदस्य या किसी व्यवस्था को बिना श्रेय सुचारु रखने वाला व्यक्ति शायद किसी पुरस्कार से अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा होता है।

आखिर जीवन का हिसाब किससे होगा? इस बात से कि हम कितने प्रसिद्ध हुए, कितनों से आगे निकले या कितने लोगों जैसे बन पाए? शायद नहीं। असली प्रश्न यह होना चाहिए कि हमारे भीतर जो संभावना थी, उसे हमने कितना विकसित किया। अपने हिस्से की रोशनी कितनी बढ़ाई और दूसरों के लिए कितनी जगह छोड़ी।

प्रकृति का संदेश इसलिए सीधा है- दूसरों से सीखिए, मगर उनकी प्रतिलिपि मत बनिए। साथ चलिए, मगर अपनी चाल मत भूलिए। दूसरे की चमक का सम्मान कीजिए, मगर अपनी रोशनी को कमतर मत समझिए।