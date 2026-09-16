जीवन में अधिक मूल्यवान क्या है- दूसरों की सराहना या बुराई, किसी से की गई तुलना या फिर दूसरों की स्वीकृति? इस प्रश्न को जब भी समझने की कोशिश की जाती है, जीवन और अधिक जटिल महसूस होता है। उम्र बढ़ती रही, अनुभव जुड़ते रहे, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन एक प्रश्न भीतर कहीं स्थिर रहता है- क्या मनुष्य अपनी असली कीमत पहचानने में कभी सफल हो पाया है?

बचपन में हमें बताया जाता है कि अच्छा वही है, जिसे सब पसंद करें। धीरे-धीरे हम यह भूलने लगते हैं कि मनुष्य का मूल्य किसी बाहरी पैमाने से निर्धारित नहीं होता। समाज हमें नाम देता है, पद देता है, पहचान देता है, लेकिन आत्ममूल्य का आकलन हमें स्वयं करना पड़ता है।

एक मूल्यवान वृक्ष अपने होने का प्रमाण किसी से नहीं मांगता। धूप उसे तपाती है, वर्षा भिगोती है, आंधियां उसकी शाखाएं झकझोरती हैं और तूफान उसकी जड़ों की परीक्षा लेते हैं। फिर भी वह मिट्टी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ता। वृक्ष हमें एक और गहरी बात सिखाता है। उसकी जड़ें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन वही उसे खड़ा रखती हैं।

मनुष्य के जीवन में भी चरित्र, मूल्य, आत्मविश्वास और विवेक ऐसी ही अदृश्य जड़ें हैं। हम अक्सर पद, प्रतिष्ठा, धन और उपलब्धियों को देखकर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, उसकी जड़ों को देखने का प्रयास नहीं करते, लेकिन तूफान आने पर शाखाओं की चमक नहीं, जड़ों की गहराई काम आती है।

मनुष्य की स्थिति इसके ठीक उलट है। वह उपयोगी होने से अधिक उपयोगी दिखाई देने की चिंता करने लगता है। सस्ती लोकप्रियता, क्षणिक तालियां, दूसरों की प्रशंसा और सामाजिक स्वीकृति धीरे-धीरे उसकी आत्मा की कसौटी बन जाती है। वह अपने अस्तित्व का मूल्यांकन अपने अंतर्मन से नहीं, दूसरों की आंखों से करने लगता है। यह स्थिति और भयावह तब होती है, जब तुलना जीवन का स्थायी स्वभाव बन जाती है।

कोई हमसे अधिक सफल है, किसी के पास अधिक धन है, किसी की लोकप्रियता अधिक है, किसी का पद ऊंचा है और हम अपने जीवन को दूसरों की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में देखने लगते हैं।

तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह हमें हमारी अपनी यात्रा से बेदखल कर देती है। हम यह भूल जाते हैं कि हरेक जीवन की परिस्थितियां, संघर्ष और मंजिलें अलग होती हैं। भीड़ भी इसी मानसिकता का एक विराट रूप है। दुर्घटना हो, अपराध हो या अचानक कोई संकट सामने आ जाए- अक्सर मनुष्य का पहला स्वभाव अपने को सुरक्षित करना होता है। कई बार कुछ अपराधियों के सामने सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति की आंखें किसी दूसरे चेहरे में साहस तलाशती रहती हैं। सब प्रतीक्षा करते हैं कि कोई और पहल करे और इसी प्रतीक्षा में सामूहिक शक्ति निष्प्राण हो जाती है। यहां संख्या और शक्ति के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। भीड़ बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका प्रत्येक सदस्य अगर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल दे, तो वह शक्ति भ्रम मात्र रह जाती है। कभी-कभी एक व्यक्ति का स्पष्ट निर्णय सैकड़ों निष्क्रिय लोगों की सामूहिक उपस्थिति से अधिक प्रभावशाली होता है।

आत्मपहचान की पहली सीढ़ी यह जानना है कि मैं कौन हूं और किस क्षण मुझे भीड़ से अलग खड़ा होना है। आत्मपहचान अहंकार नहीं, वह अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं दोनों को स्वीकार करने की विनम्र क्षमता है। स्वयं को पहचानने का अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानें, बल्कि यह समझना है कि हमारी अपनी भूमिका, जिम्मेदारी क्या है और हमारे जीवन का अर्थ दूसरों की स्वीकृति से कितना स्वतंत्र है।

वास्तविक सुख भी बाहर की प्रशंसा से नहीं, भीतर की शांति से फूटता है। मनुष्य का व्यवहार, उसकी वाणी और उसकी उपस्थिति तभी दूसरों को सुख दे सकती है, जब उसके भीतर लगातार चल रहा संघर्ष कुछ शांत हुआ हो। प्रकृति का सबसे बड़ा सौंदर्य शायद यही है कि वह अपने होने को सिद्ध नहीं करती, वह केवल होती है और जीवन को प्रभावित करती है। मनुष्य के लिए भी शायद यही सबसे बड़ी सीख है।

हर समय स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी आखिर हमारे भीतर को थका देती है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, जिसमें अंतिम रेखा पर पहुंचकर कोई निर्णायक हमें बताए कि हम कितने सफल रहे। कई बार सबसे बड़ी उपलब्धि वह होती है, जब मनुष्य अपने भीतर यह स्वीकार कर पाता है कि उसे हर व्यक्ति से आगे निकलना आवश्यक नहीं है।

गौतम बुद्ध ने राजसी वैभव के पार सत्य की तलाश की। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना अपने समय की जड़ताओं को सीधी चुनौती दी। इन सबकी शक्ति केवल उनके विचारों में ही नहीं थी, बल्कि वे अपने विचारों के साथ खड़े रहने का साहस भी रखते थे।

मानव जीवन की असली कीमत न तालियों से बढ़ती है, न तिरस्कार से घटती है। मूल्य उस मौन में जन्म लेता है, जहां मनुष्य अकेला अपने अंतर्मन के सामने खड़ा होकर स्वयं से पूछ सकता है- क्या मैं अपने जीवन के प्रति ईमानदार हूं? क्या मेरी उपयोगिता केवल मेरे लिए है, या मेरे होने से किसी और का जीवन भी थोड़ा बेहतर होता है?

सबसे कठिन विजय यह है कि संसार की बदलती राय के बीच भी मनुष्य अपनी ही नजरों में गिरने से बचा रहे। तभी उम्र केवल बढ़ती नहीं, अर्थवान होती है। तभी जीवन केवल बीतता नहीं, बल्कि दूसरों पर अपनी सार्थक छाप छोड़ जाता है।