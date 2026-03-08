घटनाओं, प्रतिक्रियाओं और संवाद की प्रकृति के आधार पर हम किसी समाज की सामूहिक मानसिक उन्नति या अवनति का अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्येक समाज के लिए ऐसी परीक्षा की घड़ी एक समयांतर पर आती रहती है। ऐसा ही एक अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ 1925 में शून्य से शुरू होकर आज शतक तक पहुंचा है। सिर्फ संघ की आयु अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह वैचारिक लड़ाई का एक अपवादस्वरूप उदाहरण है। भारत की जिस परिभाषा को लेकर इसकी शुरुआत हुई, वह उस समकालीन परिभाषा का प्रतिकार था, जिसके पास सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से सुविख्यात विचारक थे। इतना ही नहीं, वह वैचारिक धारा दुनिया की मुख्यधारा की सोच से जुड़ी थी।

इसके उलट संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के पास न बड़ी पहचान थी, न ही राष्ट्रीय या यहां तक कि स्थानीय स्तर पर उनसे सहमति जताने वालों की फौज थी। ‘केसरी’ ने दो जुलाई 1940 को लिखा था कि विख्यात कुल या अमीर घराना जैसी बातें नहीं होने पर भी उन्होंने वह सब कुछ कर दिखाया, जो असंभव माना जाता था। उन्होंने भीड़ का हिस्सा समझे जाने वाले अतिसामान्य लोगों को संगठित कर संघ को असामान्य परिणाम देने वाला संगठन बना दिया।

स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक-आर्थिक घटनाओं में स्वाभाविक रूप से महत्त्वपूर्ण और कुछ अवसरों पर तो निर्णायक कारक बनता रहा है। राजनीतिक परिवर्तन भी इसी विचारधारा के प्रभाव का अप्रत्यक्ष परिणाम है, लेकिन इसकी सफलता का इससे भी बड़ा एक मानक है। संस्कृति और सभ्यता के प्रसंगों, विरासत और योगदानों को राष्ट्र की परिभाषा में गौण कर दिया गया था।

महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक से बिपिन चंद्र पाल जैसे विचारक उससे उबारने में जीवनपर्यंत लगे रहे। उनके योगदान तो महत्त्वपूर्ण थे, पर परिणाम सीमित रहा। संघ ने उसे सौ सालों में परिणामकारी बना दिया।

साधारणतया वैचारिक आंदोलनों का नेतृत्व विचारकों का कुलीन तबका करता है। शेष लोग उसके अनुगामी होते हैं। चाहे वह दुनिया का कम्युनिस्ट आंदोलन हो या भारत में धर्मनिरपेक्ष सोच। सीमित लोगों की सोच और असीमित लोगों की उपेक्षा कभी स्थायी और रचनात्मक नहीं बन पाती है। संघ ने इस पद्धति को नकार दिया। विचारों के सृजन में कुलीनता या पिरामिडीय पद्धति से अलग रास्ता अपनाया।

इसने जमीन पर वैचारिक निरक्षरता को दूर किया। यह मुट्ठी भर वैचारिक कुलीनों से संचालित नहीं हुई। इसलिए इसके नेतृत्व और सामान्य कार्यकर्ताओं की सोच के बीच में भी खाई नहीं बनी। जितना नीचे का कार्यकर्ता ऊपर के नेतृत्व को देखता है, उतना ही ऊपर का नेतृत्व जमीन पर सक्रिय स्वयंसेवकों की ओर देखता है।

वैचारिक आंदोलन ही नैतिक मूल्यों को गढ़ पाता है

इस तरह का वैचारिक आंदोलन ही नैतिक मूल्यों को गढ़ पाता है। इसलिए जब संघ का आधार सीमित था तब भी उसकी नैतिक ताकत का असर समाज और राजनीति दोनों पर कई गुना अधिक था। यह नैतिकता व्यक्तिगत आचरण के साथ समाज के ज्वलंत प्रश्नों से साथ साक्षात्कार में प्रकट होता है। समाज की बीमारियों से लड़ने का जितना उत्साह होता है, उसी अनुपात में उसे लोगों का मौन समर्थन मिलता है। इसी मौन लोक-वैधानिकता के कारण संघ नेहरूवादी राज्य और शक्तिशाली मार्क्सवादी चिंतकों का मुकाबला करता रहा। इसलिए किसी भी संगठन को इसी मौन लोक-वैधानिकता, जो उसके नैतिक सूचकांक पर निर्भर रहता है, को मापते रहना चाहिए। इसी को आत्मालोचन भी कहते हैं।

शताब्दी वर्ष में वैचारिक प्रश्नों पर गहन चर्चा की अपेक्षा स्वाभाविक है। बहस में पक्ष-विपक्ष दोनों ही रहते हैं, पर इसका आधा समय बीत गया और अपेक्षा के अनुकूल सार्वजनिक बहस नहीं हुई। विचारों पर मंथन जितना बीसवीं शताब्दी में होता था, उसका लघु अंश भी अभी नहीं हो रहा है। अंग्रेजी अखबारों में तब भी उदासीनता थी, पर भाषाई अखबारों में गंभीर बहस की शृंखला दिखती थी। अखबारों की कतरनों में सूक्ष्म और विवादित वैचारिक प्रश्नों पर चर्चाओं में खुलापन था। इसका एक उदाहरण है। संघ पर फासीवाद के आरोप पर भाषाई अखबारों में लगातार लेख छपे। उसी का उपसंहार पुणे से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार ‘मराठा’ द्वारा हिंदी साप्ताहिक ‘समाज’ के लेख को 21 नवंबर 1947 को उद्धृत कर किया गया।

यह वैचारिक जीवंतता का उदाहरण है। ‘समाज’ ने लिखा था कि ‘संघ को फासीवादी कहना अनुचित है। संभव है उसके किसी कार्य से कांग्रेस जन असंतुष्ट हैं, पर हिंदुओं को वर्तमान पतन से उठाने के लिए उसके प्राचीन जीवन की श्रेष्ठता का आदर्श रखना क्या फासीवाद का द्योतक है? प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास और पूर्वकालीन महापुरुषों के जीवन से अपने उत्थान की स्फूर्ति प्राप्त करता है। क्या यह कार्य फासीवादी है।’

आज हम ‘हिंदुत्व’, पंथनिरपेक्षता, वि-औपनिवेशीकरण, संस्कृति, जातीय-सांप्रदायिक चेतना आदि के प्रश्नों पर आरोप-प्रत्यारोप की मुद्रा में हैं। राधाकुमुद मुखर्जी, केपी जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, नीलकंठ शास्त्री जैसे विचारकों की दुर्लभता के दौर से हम गुजर रहे हैं। जिस समाज में कलम से अधिक मुंह चलता है और मस्तिष्क से अधिक मन, वह श्रेष्ठता से दूर होता जाता है। इसे बदलना ही आज कामयाबी मानी जाएगी। संघ से विरक्त होकर मार्क्सवादी बने बालाजी हुद्दार ने 1940 में कहा था कि भारत की नव संस्कृति की खोज ही संघ की भूमिका है।

राजनीतिक प्रश्रय से मार्क्सवादी-नेहरूवादी विचारधारा की प्रतिकूलता से लड़ने में अक्षम हैं। वे सभी अनुकूलताओं में शेर थे, पर प्रतिकूलताओं में वे कागजी शेर भी नहीं रह गए। यह एक महत्त्वपूर्ण संदेश है, जिसे सभी विचारधाराओं को आत्मसात करना चाहिए। खुलेपन से यह परिस्थिति पैदा नहीं होती है।

सौ वर्ष का समय छोटा नहीं होता है। इस दौर में भौतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, अनेक ऐसी ताकतों, प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का निर्माण भी होता है, जो अनपेक्षित होती हैं। इनमें एक वैज्ञानिक खोजों से हमारे मनोविज्ञान, रुचि और दृष्टिकोण पर पड़ने वाला प्रभाव भी है, जो कई बार परंपरागत सामाजिक जीवन को झकझोरता है। कोई संस्था, विचार या आंदोलन इससे बच नहीं पाते हैं। इसलिए दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाते हुए सौ वर्ष पूरा करने वाले संगठनों का अभाव है। उदाहरण के लिए दासता विरोधी सोसाइटी अमेरिका में 1839 में बनी थी।