बॉर्डरों पर किसानों के विरोध में जुटे स्थानीय लोगों पर योगेंद्र यादव ने कहा- ये BJP, RSS के गुंडे हैं, जिन्हें पुलिस सपोर्ट कर रही है। उनका कहना था कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार उन्हें उपद्रवी और अराजक साबित करने पर तुली है। उन्हें डराने और उकसाने के लिए BJP, RSS अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है।

योगेंद्र यादव ने कहा कि हर बड़े युद्ध में जो घमासान मचता है वो अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह से बदल देता है। इस किसान युद्ध में गाजीपुर बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है वो भी चीजों को तब्दील करेगा। उनका कहना था कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वाटरलू साबित होने वाली है।

#Breaking | 'In every major war, there is a battle that turns everything around. In this farmers' war, the battle at Ghazipur turns everything around. This will be Waterloo for Yogi & Modi. These are not locals, but goons of BJP/RSS', @_YogendraYadav tells TIMES NOW's Sherine. pic.twitter.com/0cT6S7nkk7

— TIMES NOW (@TimesNow) January 29, 2021