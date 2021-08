टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा है। दिन की शुरुआत में जहां भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीता। वहीं रेसलर रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में भारत को इस ओलंपिक का दूसरा सिल्वर मेडल दिलाया।

गोल्ड मेडल के मैच में आज रवि दहिया का सामना हुआ आरओसी के जावुर के साथ। उन्हें फाइनल मुकाबले में जावुर ने 7-4 से मात दी। इसी के साथ भारत की 13 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद को भी झटका लगा। आपको बता दें रवि दहिया से गोल्ड मेडल की उम्मीदें लगाई जा रही थीं।

शुरुआत में पिछड़ने के बाद भारतीय रेसलर ने 2.05 मिनट के अंदर ही 2-2 से बराबरी कर ली थी। इसके बाद शुरुआती 3 मिनट में जावुर ने 4-2 से लीड बनाकर रवि को बैकफुट पर ला दिया था। पहले राउंड के बाद स्कोर 4-2 था। इसके बाद दूसरे राउंड में भी रवि लीड नहीं ले पाए और आखिरी में उन्होंने मुकाबला 7-4 से गंवा दिया।

टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये दूसरा सिल्वर मेडल और पांचवां पदक है। इससे पहले भारत के लिए वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वहीं सिल्वर के अलावा भारत को शटलर पीवी सिंधु, पुरुष हॉकी टीम और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक भी दिलाया है।

ये अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने इससे पहले 2012 में 6 मेडल जीते थे। वहीं अगर रेसलिंग की बात करें तो रवि दहिया सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय रेसलर बने हैं। उनसे पहले सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था।

Ravi Kumar Dahiya is a remarkable wrestler! His fighting spirit and tenacity are outstanding. Congratulations to him for winning the Silver Medal at #Tokyo2020 . India takes great pride in his accomplishments.

India is proud of Ravi Dahiya for winning the wrestling Silver at #Tokyo2020. You came back into bouts from very difficult situations and won them. Like a true champion, you demonstrated your inner strength too. Congratulations for the exemplary wins & bringing glory to India.

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 5, 2021