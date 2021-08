भारतीय रेसलर दीपक पूनिया का सफर गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मैच में हारकर समाप्त हो गया था। उन्हें ब्रॉन्ज मेडल के मैच में सैन मैरिनो के नाजेम मायलेस एमिने ने मात दी थी। दीपक पूनिया के कोच मोराड गेड्रोव को ये हार हजम नहीं हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रेफरी रूम में जाकर मैच के रेफरी से मारपीट कर दी। इस पर एक्शन लेते हुए कोच गेड्रोव को ओलंपिक खेल गांव से बाहर कर दिया गया है।

यहीं कोच गेड्रोव की मुश्किलें थमी नहीं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने इस मामले की शिकायत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) से की।

वहीं UWW ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) से भी इस मामले पर कार्रवाई करने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके जवाब में भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने बताया कि दीपक पूनिया के कोच को टर्मिनेट कर दिया गया है।

इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी गेड्रोव पर इस मामले के बाद कार्रवाई की है। IOC ने गेड्रोव की मान्यता तुरंत खत्म कर दी है और इस बारे में भारत को भी सूचना दे दी है। इसके अलावा उन्हें तुरंत टोक्यो स्थित खेल गांव छोड़ने के लिए भी कहा गया है।

