मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थानीय विधायक शंकर घोष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता बिना मंजूरी के ही युवा संकल्प यात्रा निकालने लगे। बिना मंजूरी के रैली निकालने की वजह से सिलीगुड़ी पुलिस ने विधायक सहित करीब 30 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस बस में बिठा दिया। सिलीगुड़ी महानगर पुलिस के डीसीपी ने इस मामले को लेकर कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने युवा संकल्प यात्रा के लिए अनुमति नहीं ली थी।

आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा देशभर में युवा संकल्प यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भाजपा कार्यकर्ता युवा संकल्प यात्रा को निकालने के पार्टी कार्यालय में इक्कठा हुए। संकल्प यात्रा सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष के नेतृत्व में निकलनी थी लेकिन पुलिस के द्वारा इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई थी। जिसकी वजह से पुलिस ने इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही करीब 30 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

#WATCH | Clash erupts between Siliguri BJP workers and Police after the former were arrested for “not seeking permission” for Yuva Sankalpa Yatra#WestBengal pic.twitter.com/l6RJSdVNLF

— ANI (@ANI) August 17, 2021