पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी-टीएमसी के बीच रस्साकसी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी जहां टीएमसी को गवर्नर के सहारे घेरने में जुटी है वहीं टीएमसी उसके कुनबे में लगातार सेंध लगा रही है। पहले ही मुकुल रॉय वापस पुरानी पार्टी लौट गए। एक-एक करके कई दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब अलीपुरद्वार के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने टीएमसी जॉइन कर ली है।

अलीपुरद्वार जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा को कोलकाता में पार्टी नेताओं सुखेंदु शेखर रॉय और मुकुल रॉय ने पार्टी में शामिल कराया। टीएमसी में आने के बाद गंगा प्रसाद ने बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए। गंगा प्रसाद ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे और ऐसे हालात में उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब लोग बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं।

West Bengal: Alipurduar district BJP president Ganga Prasad Sharma joins TMC in the presence of party leaders Sukhendu Sekhar Roy and Mukul Roy in Kolkata. pic.twitter.com/CUIOkIXHLf

Old party workers don’t have a proper place in BJP. There were differences in the decision-making process. 2-3 people distributed tickets, Kailash Vijayvargiya being one of them. He’s answerable for party’s defeat & condition. He should resign as the gen secy: Ganga Prasad Sharma pic.twitter.com/nXy32FlyPe

