बंगाल की सत्ता को लेकर बीजेपी और राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच घमासान जोरों से चल रहा है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ऐसे में हाथ में माइक थामकर पार्टी का स्लोगन सुनाया। उन्होंने कहा, चाहीं ना चाहीं ना बीजेपी के चाहीं ना।

ममता ने कहा कि टीएमसी का विकल्प कोई है तो वह केवल टीएमसी है। बीजेपी दंगे कराना चाहती है पर हम शांति। इसी वजह से हमारा स्लोगन है चाहीं ना चाहीं ना दंगा के चाहीं ना। चाहीं ना चाहीं ना लुटेरा के चाहीं ना। चाहीं ना चाहीं ना भ्रष्टाचार के चाहीं ना। ममता ने अपने पार्टी वर्करों से कहा कि वे अपना मनोबल ऊंचा रखकर चुनाव मैदान में जाएं और बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करें।

#WATCH: "Alternative of TMC is only TMC. Nobody else. They (BJP) want riots, we want peace…That is why our slogan is 'Chahi na chahi na BJP ke chahi na. Chahi na chahi na danga chahi na. Chahi na chahi na lootera chahi na. Chahi na chahi na bhrashtachar chahi na…", says WB CM pic.twitter.com/XOPFiBl92g

— ANI (@ANI) February 4, 2021