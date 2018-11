दुनिया के मौजूदा क्रिकेट सितारों की अगर बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का अपना एक अलग जलवा है। जब भी वो मैदान में उतरते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर जाते हैं। वहीं अगर टीम किसी लक्ष्य का पीछा कर रही हो और विराट कोहली मैदान में मौजूद हों तो शायद ही कभी ऐसा होता है जब टीम को जीत नहीं मिलती। उनके खेलने का अंदाज और आंकड़ों की गणितीय जानकारी इस बात को साबित करती हैं कि लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान कोहली एक अलग ही रूप में नजर आते हैं।

क्या कहते हैं आंकड़ेः रनों का पीछे करते हुए विराट कोहली ने 101 पारियों में 5860 रन बनाए हैं। इस बीच इस खिलाड़ी का औसत 101.03 का रहा है और स्ट्राइक रेट 101.56 का है वहीं इस दौरान कोहली के बल्ले से 20 शतक और 30 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं एशिया कप की वो यादगार और कोहली की व्यक्तिगत सबसे ज्यादा 183 रनों की पारी भी भला कौन भूल सकता है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाई थी।

