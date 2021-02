भारतीय समाज में बेटे ही शव को कंधा देते आए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की महिला एसआई के. सिरीशा ने मान्यताओं और परंपराओं को दरकिनार कर एक नई लकीर खींची है। दरअसल, जब गांव वालों ने एक शव को उठाने से इनकार कर दिया तो महिला पुलिसकर्मी ने दो किलोमीटर कंधा देकर शव का अंतिम संस्कार कराया। इंटरनेट पर उनकी पहल को जमकर सराहना मिल रही है।

श्रीकाकुलम के काशीबग्गा पुलिस थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर के. सिरीशा ने जो किया उसके बाद उनकी मुक्त कंठ से सराहना होना लाजिमी है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सवांग ने महिला पुलिस अधिकारी की सराहना की है। उनका कहना है कि महिला एसआई ने जो काम किया वह कर्तव्यनिष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिहाज से उत्कृष्ट है।

गांव वालों ने बताया कि महिला एसआई सिरीशा को किसी गांव में अज्ञात शव की खबर मिली। जांच पड़ताल के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाना था। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस अपनी जांच के बाद शव को परिजनों के हवाले कर देती है, लेकिन अज्ञात लाश को यहां स्वीकार करने वाला कोई नहीं था।

AP Police cares: DGP Gautam Sawang lauds the humanitarian gesture of a Woman SI, K.Sirisha of Kasibugga PS, @POLICESRIKAKULM as she carried the unknown dead body for 2 km from Adavi Kothur on her shoulders & helped in performing his last rites.#WomanPolice #HumaneGesture pic.twitter.com/QPVRijz97Z

