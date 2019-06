गर्मी की वजह से देश के अलग-अलग शहरों में बीते दो दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच गया। ऐसे मैं पानी किल्लत से परेशान एक महिला शिकायत के लिए स्थानीय विधायक के पास पहुंची तो उसे बीच सड़क पर लात घूंसों से पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो गुजरात के अहमदाबाद के नरोडा इलाके का बताया जाता है जहां महिला पानी कनेक्शन की शिकायत के लिए भाजपा विधायक बलराम थवानी के लिए पहुंची। खबरों के मुताबिक महिला की शिकायत के निवारण के बजाय विधायक और उसके सहयोगी ने महिला से बदतमीजी की, बीच सड़क पर गिराकर लात घूंसों से उसे खूब पीटा। उसे थप्पड़ मारे। महिला चीखती रही चिल्लाती रही मगर किसी को रहम नहीं आया। सोशल मीडिया में लोगों ने विधायक की तुलना गुंडे से की है।

वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोपी विधायक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि भाजपा विधायक की तुरंत सदस्यता खत्म की जाए। दलित नेता और प्रदेश के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पानी की शिकायत करने गई महिला को भाजपा विधायक ने पीटा। मेवाणी ने रविवार (2 जून, 2019) को महिला संग पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘गुजरात के विधायक महिला को लात मारते हुए…अहमदाबाद के नरोडा इलाके में पानी की किल्लत की शिकायत करने गई एक महिला को गुजरात भाजपा के ‘माननीय’ विधायक बलराम थावानी ने खुलेआम बेरहमी के साथ पीटा आप (पुलिस) तुरंत गिरफ्तारी कीजिए! यह हरगिज नहीं चलेगा!’

अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने भी वीडियो वायरल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर यूजर इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा, ‘भाजपा अन्ध भक्तों की तरह चाहती है कि कोई भी समस्या होने पर जनता उंगली ना उठाए।’ सुनील यदुवंशी लिखते हैं, ‘ना..र्द ही औरतों पर हाथ उठाते हैं।’ संजय वर्मा लिखते हैं, ‘वोट दो मगर काम की चिंता मत करो।’ गरिमा लिखती हैं, ‘यह क्या हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी… थोड़ा देश पर भी ध्यान दीजिए। सरकार।’ एक यूजर ट्वीट कर लिखते हैं, ‘गुजरात मॉडल।’ उधव लिखते हैं, ‘तो ऐसा विधायक इंसान तो हो ही नही सकता, जानवर ही होगा। चलो इनके सिर पर सत्ता का भूत सवार है। तो ऐसे ही कारनामे करेगें जी।’

