Budget: आत्मनिर्भर अभियान पर फोकस, विनिवेश में तेजी लाने की तैयारी, यहां जानें बजट की प्रमुख बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया तो उम्मीद के मुताबिक कोरोना का हवाला देकर अर्थव्यवस्था में मंदी की बात स्वीकारी, लेकिन उसके बाद उनका जोश देखते बना। उन्होंने दावा किया कि हम एक नया भारत बनाने जा रहे हैं जो डिजिटल के साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर चलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया गया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5% करना चाहते हैं। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे अपना घाटा 3% तक लेकर आएं।

सरकार ने इस बजट में दिखाया है कि अब प्राथमिकता आत्मनिर्भर और डिजिटल इंडिया है। आत्मनिर्भरता के लिए आत्मनिर्भर भारत 1.97 लाख करोड़ रुपए तो डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगली जनगणना भी डिजिटल होगी। इस पर 3768 करोड़ रुपए खर्च होंगे।



बजट में चुनावी राज्यों का खासा ख्याल रखा गया है। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1100 किमी नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।

Outlay for health increased to ₹ 2,23,846 crore, an increase of 137% relative to previous year’s budget#AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/GLWaUXa2vW

