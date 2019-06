वरिष्ठ पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़ी कूड़े के ढेर में मिली एक नवजात बच्ची को गोद लेंगे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसकी घोषणा की है। उनके इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। कापड़ी ने बच्ची का एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने मासूम को ‘पीहू’ नाम दिया है।

वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा ‘मुझे नहीं लगता कि 14 जून से बड़ा दिन जीवन में कभी आया है या कभी आएगा- जब सिर्फ ये एहसास भर है कि घर में ये प्यारी बच्ची आने वाली है। हमें एहसास है कि देश में गोद लेने की प्रकिया जटिल और लंबी है। पर उम्मीद है कि आप लोगों की दुआओं और प्यार हर मुश्किल को पार करेगा और ये बिटिया घर आएगी।’

उनके ट्वीट पर कई यूजर्स ने कमेंट कर प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने कहा कि ‘इंसानियत आज भी जिंदा है। विनोद जी दिल जीत लिया आपने पूरे देश का।’ एक अन्य यूजर कहते हैं ‘बहोत बढ़िया काम किया आपने आपको और ये लाडली को हमारी उम्र लग जाए भगवान से यही मनोकामना करते हैं।’ वहीं एक अन्य यूजर ने कहा ‘ये लक्ष्मी आपके द्वार आ रही है दोनों हाथ फैलाकार ले लो।’ एक यूजर कहते हैं ‘नि:शब्द हूं, आज भी भगवान आप जैसे रूप में आते हैं।’

शिवसेना नेता ने भी की तारीफ: पत्रकार के फैसले पर शिवसेना नेता प्रियंका चुतुर्वेदी ने कहा है कि ‘कापड़ी और साक्षी जोशी मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप दोनों ने जिस तरह एक नवजात कन्या के लिए जिस तरह की दया, इंसानियत और प्यार दिखाया है। देश को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। बच्ची के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों बच्ची को भरपूर प्यार देंगे।’

Dear @sakshijoshii and @vinodkapri , just wanted both of you to know, the country needs more kindness, humanity and love like the two of you have shown for the little girl.

Wishing #Pihu a happy and healthy life ahead. Am sure you both will give her all the love she needs.

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) June 15, 2019