भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए एथलेटिक्स का पहला मेडल या गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपना ये मेडल देश और दुनिया के महान एथलीट मील्खा सिंह को समर्पित किया है।

फ्लाइंग सिख नाम से मशहूर भारत के दिग्गज धावक मील्खा सिंह का सपना था कि ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में पदक मिले। उनके जीते जी तो ये सपना नहीं पूरा हो सका लेकिन आज नीरज चोपड़ा ने उनके इस सपने को पूरा कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने अपना गोल्ड मेडल दिवंगत मील्खा सिंह को समर्पित भी किया है।

टोक्यो में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल दिलाने के बाद गोल्डेन एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा कि, ‘मैं अपने गोल्ड मेडल को महान मिल्खा सिंह को समर्पित करता हूं। वे शायद मुझे स्वर्ग से देख रहे होंगे और देखकर खुश भी होंगे। मैं पदक के साथ मिल्खा सिंह से मिलना चाहता था।’

नीरज चोपड़ा ने जहां गोल्ड मेडल जीतकर हर भारतवासी के दिल में जगह बना ली है। वहीं उन्होंने पदक जीतने के बाद कुछ ऐसा भी किए जिससे उन्होंने हर किसी को अपने व्यक्तित्व का भी फैन बना दिया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद इसे उड़नपरी पीटी ऊषा सहित उन एथलीट्स को समर्पित किया, जो ओलंपिक पदक जीतने के करीब पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए।

Milkha Singh ji, aapki last wish poori ho gayi hai!!!

“Ye medal mein Milkha Singh Ji ko dedicate karta hu”- Neeraj Chopra

The Flying Sikh would be extremely happy and staisfied today… Thank You Neeraj Chopra, this moment will be cherished forever!!! pic.twitter.com/99S74o1Jm3

