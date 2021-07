टोक्यो ओलंपिक में प्रतियोगिताओं के लिहाज से आज दूसरा दिन है। पहले दिन मीराबाई चानू ने भारत के लिए इतिहास रचा तो दूसरे दिन भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु ने जीत से आगाज करते हुए नई उम्मीद जगाई। लेकिन इसी बीच एक ऐसा हार्टब्रेक हुआ कि हर भारतीय प्रशंसक उससे दुखी हो गया। दरअसल 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनु भाकर की पिस्टल ने उन्हें अहम वक्त पर धोका दे दिया। पिस्टल में तकनीकी खराबी के मनु कारण टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल्स में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गईं ।

आपको बता दें हुआ ये की दूसरी सीरीज में पिस्टल में तकनीकी खराबी के कारण मनु के पांच मिनट खराब हुए और मानसिक एकाग्रता वाले इस खेल में किसी की भी लय खराब करने के लिए ये पांच मिनट काफी थे । लिहाजा अपने पहले ओलंपिक में मनु को अच्छी शुरुआत के बावजूद हार का स्वाद चखना पड़ा। इस वाकिये से मनु इतनी निराश थीं कि वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएं। बाद में उन्हें कोच के सहारे शूटिंग एरेना से वापस जाते देखा गया। वे काफी दुखी थीं।

मनु के पिता रामकिशन भाकर और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अधिकारी ने भी कहा कि मनु की पिस्टल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर में खराबी आ गई थी । उसे ठीक कराने के बाद वह लौटी लेकिन उसकी लय बिगड़ चुकी थी ।

हालांकि पहली सीरीज में 98 के स्कोर के बाद मनु ने 95, 94 और 95 का स्कोर किया और शीर्ष 10 से बाहर हो गई । पांचवीं सीरीज में उन्होंने वापसी की कोशिश की लेकिन छठी और आखिरी सीरीज में एक 8 और तीन 9 के स्कोर के बाद वह शीर्ष आठ में जगह नहीं बना सकी ।

No need to cry Manu Bhaker @realmanubhaker. You are only 19 and you have a long career ahead, this will be a great learning going forwards. Also, your pistol malfunctioned. Tough luck but chin up. Entire #India proud of U.#ManuBhaker #Tokyo2020 #Olympics #OlympicGames #Shooting pic.twitter.com/fnqnMZdd2v

— Dr Gaurav Garg (@DrGauravGarg4) July 25, 2021