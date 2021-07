टोक्यो ओलंपिक खेलों का आज चौथा दिन है और प्रतियोगिताओं के लिहाज से आज तीसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत भारतीय दल के लिए ऐतिहासिक रही है। भारत की महिला तलवारबाज सीए भवानी देवी ने आज हारकर भी इतिहास रच दिया है। भवानी देवी भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली तलवारबाज तो थी हीं वहीं टेबल ऑफ 64 के मैच में ट्यूनिशिया के खिलाफ जीत दर्ज करके वे भारत के लिए ओलंपिक में तलवारबाजी का मुकाबला जीतने वाली पहली एथलीट भी बन गई हैं।

भवानी देवी ने अपना ओलंपिक डेब्यू इतिहास रचते हुए किया और उन्होंने ट्यूनीशिया की नादिया बेन अजिजि के खिलाफ तलवारबाजी का मुकाबला 15-3 से जीत लिया। भवानी देवी ने इस मुकाबले में एकतरफा जीत दर्ज की।

आठ बार की राष्ट्रीय चैंपियन भवानी देवी ने टेबल ऑफ 32 में प्रवेश तो कर लिया लेकिन इस राउंड में उन्हें फ्रांस की मेनन ब्रूनेट ने 15-7 से हरा दिया। हालांकि 27 वर्षीय इस भारतीय महिला तलवारबाज ने हारकर भी हर किसी का दिल जीता और इतिहास रच दिया है।

you lost the game but You did what no one did earlier in india

Very proud of you @IamBhavaniDevi

You have put india on the #Fencing map #Cheers4India @WeAreTeamIndia #Olympics #BhavaniDevi pic.twitter.com/0Svf0gbbCl

— LALIT KASHYAP (@DntWorryUCanDo) July 26, 2021