Terror Attack in Pakistan: पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, 4 जवानों की मौत

Terror Attack in Khyber Pakhtunkhwa Police Station: पुलिस ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान (South Vajiristan) कबाइली जिले की सीमा से सटे लकी मरवत के बरगई पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया था।

Khyber Pakhtunkhwa Police Station Terror Attack: पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला (Photo- File)

Terror Attack on Police Station in Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) में अराजकता (Anarchy) खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देश के कई इलाके पूरी तरह से अस्थिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में रविवार (18 दिसंबर) को एक बार फिर आतंकवादियों (Terrorist) ने एक नए बने पुलिस स्टेशन (Police Station) पर हमला कर दिया और इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए और 4 घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान (South Vajiristan) कबाइली जिले की सीमा से सटे लकी मरवत के बरगई पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिनके पास हथगोले और रॉकेट लांचर सहित घातक हथियार थे।

