तमिलनाडु के बड़े नेता और AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को डीएमके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमिलनाडु की तुलना में बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक ज़्यादा सुरक्षित हैं। दिनाकरन ने DMK पर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। तंजावुर में NDA द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिनाकरन ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं और छात्रों के बीच नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है।

दिनाकरन ने DMK सरकार पर साधा निशाना

दिनाकरन ने DMK सरकार पर शासन करने के बजाय प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “मुख्य मुद्दों को सुलझाने के बजाय DMK झूठे दावों के जरिए खुद को रक्षक के तौर पर पेश करती है।”

पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के कार्यकाल को याद करते हुए दिनाकरन ने कहा कि उनके शासन के दौरान असामाजिक तत्वों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था, लेकिन अब वे कथित राजनीतिक संरक्षण के साथ आज़ादी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अल्पसंख्यक-विरोधी के तौर पर पेश करना DMK का एक भ्रामक कदम है।

अल्पसंख्यक बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं- दिनाकरन

दिनाकरन ने कहा कि अल्पसंख्यक बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में AIADMK समर्थकों के बीच हुई फूट ने DMK की जीत में मदद की थी। दिनाकरन ने विश्वास जताया कि अब पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और कहा कि AIADMK के नेतृत्व वाला NDA आने वाले विधानसभा चुनावों में मज़बूत प्रदर्शन करेगा।

बता दें कि इसी साल जनवरी में टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कजगम (एएमएमके) औपचारिक रूप से एनडीए में दोबारा शामिल हो गई थी। अभी एनडीए गठबंधन में ए.के.पलानीस्वामी (ईपीएस) की एआईएडीएमके, अंबुमणि रामदास की पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस, छोटे दल और एसी शनमुघम, परिवेंधर और जॉन पांडियन जैसे नेता की पार्टियां शामिल हैं।

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तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने तमिल एक्टर त्रिशा कृष्णन और एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। पढ़ें पूरी खबर