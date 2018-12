भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 6 दिसंबर से एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिहाज से बेहद खास होने वाली है, ऐसे में इस मुकाबले के पहले दोनों ही टीमों ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि इस अभ्यास के दौरान एक 6 साल के खिलाड़ी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, दरअसल इस खिलाड़ी का सपना है कि वो विराट कोहली को आउट करे, जी हां हम बात कर रहे हैं 6 साल के एक बच्चे की जिसने ऑस्ट्रेलिया के साथ जमकर अभ्यास किया।

बता दें कि इस 6 साल के क्रिकेटर का नाम आर्ची सीलर है, उनके टीम में जुड़ने की खबर किसी और ने नहीं बल्कि टीम के हेड कोच जस्टिन लेंगर ने दी। उन्होंने बताया कि एडिलेड ओवल में भारत के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा हैं। 6 साल के आर्ची का सपना विराट कोहली का विकेट लेना है। इस बच्चे ने कहा कि विराट को लेग स्पिन काफी पसंद है और वो उन्हें तीसरे टेस्ट मुकाबले में मेलबर्न में आउट करेंगे। इस बच्चे के फेवरेट खिलाड़ी नाथन लायन हैं। गौरतलब है कि आर्ची दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम से जूड़ने के लिए उसे खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आमंत्रित किया।

Australia’s newest Test squad member has his whites and is warming up with the rest of the Aussie squad at training. Learn his full story HERE: https://t.co/ctXeVwWwOL pic.twitter.com/4s2EFarMoN

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 3, 2018