शशि थरूर के टेबल पर उल्टा तिरंगा! इस तस्वीर की वजह से ट्रोल होने लगे कांग्रेस सांसद

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। उनके ट्रोल होने का कारण उनके दफ्तर में लगा उल्टा तिरंगा है। दरअसल, गुरुवार को जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी और बेटे ने शशि थरूर से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें शशि थरूर की मेज पर रखा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा नजर आ रहा है। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी और उनके बेटे से मिलने की तस्वीर थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और इसके बाद उनकी आलोचना होने लगी।

सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, साहसी श्वेता भट्ट और उनके बहादुर बेटे शांतनु से कल मुलाकात की। और लंबे समय से हिरासत में कैद उनके पति संजीव भट्ट को लेकर चर्चा की न्याय जरूर होना चाहिए।एक यूजर ने तस्वीर में उल्टे झंडे को दर्शाते हुए लिखा है, आपने जो फोटो पोस्ट की है कृपया उसे जांच लीजिए। कृपया तिरंगे का सम्मान करना सीखें।

Shri @ShashiTharoor ji

I request u to plz chk the pic posted by u with zoom.

I have encircled the tricolour on ur table in pic posted by u.

Kindly learn to respect tricolour before u try to help or meet courageous and brave families criminals.@TajinderBagga @amritabhinder pic.twitter.com/oEW6YSceEw

— Arvind Lodha(@AB_BJP) July 19, 2019