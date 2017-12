शशि कपूर का निधन, पर शशि थरूर को मिलने लगे शोक संदेश, कहना पड़ा- मैं जिंदा हूं, लपेटे में आए मधुर भंडारकर भी

मशहूर एक्टर और फिल्म निर्माता शशि कपूर का सोमवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 70 और 80 के दशक में वह रोमांटिक अभिनेताओं की सूची में शुमार थे। लेकिन नाम एक जैसा होने की वजह से न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के अलावा कई लोग गच्चा खा गए और शशि कपूर की जगह कांग्रेस नेता शशि थरूर को शोक संदेश भेजने लगे। इसी वजह से थरूर को ट्वीट कर बताना पड़ा कि उनका निधन नहीं हुआ। ट्वीट में थरूर ने लिखा, अॉफिस में शोक संदेश आ रहे हैं। मेरी मौत की खबर अगर अतिश्योक्ति नहीं है, लेकिन समय से पहले दी जा रही है।

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर का एक हिस्सा चला गया। एक अच्छा एक्टर, स्मार्ट, कॉस्मोपॉलिटन, हैंडसम और जिसके नाम और मेरे नाम में अकसर कंफ्यूजन हो जाता है। (मेरे ऑफिस में आज दो पत्रकारों ने तथाकथित खराब स्वास्थ्य के बारे में पूछा)। मैं शशि कपूर को याद करूंगा। हालांकि बाद में टाइम्स की ओर से शशि थरूर से माफी मांग ली गई। इसके जवाब में उन्होंने लिखा, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। इस दुखद मौके पर मुस्कुराने का एक मौका मिला। वहीं चैनल ने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की ओर से लिखा कि उन्होंने ‘शशि थरूर’ के निधन पर शोक जताया है और कहा कि वह एेसे निर्माता थे, जिन्होंने पैरलर सिनेमा को हमेशा आगे रखा।

इस पर सफाई देते हुए भंडारकर ने लिखा कि मैंने शशि थरूर नहीं बल्कि फिल्म अभिनेता शशि कपूर को श्रद्धांजलि दी थी। मैं दोनों व्यक्तियों में फर्क पता है। टाइपिंग की गलती टाइम्स नाउ ने की थी, जिसके लिए वह माफी मांग चुके हैं, इसलिए मुझे टैग करना बंद कीजिए।

We're getting condolence calls in the office! Reports of my demise are, if not exaggerated, at least premature. @TimesNow #ShashiKapoor https://t.co/nbtZGcdQTa

I feel a part of me is gone. A great actor, smart, cosmopolitan, impossibly handsome & w/a name that was often confused w/mine. (My office got two calls from journalists today about my reportedly serious ill-health!) I will miss #ShashiKapoor. Condolences2his family&all his fans pic.twitter.com/fSz3jafPZJ

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 4, 2017