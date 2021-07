बहुचर्चित सागर राणा हत्याकांड में गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुरजीत ग्रेवाल है और जानकारी के मुताबिक उसके ऊपर 50 हजार का इनाम भी था। सुरजीत को पहलवान सुशील कुमार का खास आदमी बताया जा रहा है। वहीं उसने पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ था उसकी भी जानकारी दी है।

सुरजीत को स्पेशल सेल ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सुरजीत के हरियाणा में होने की जानकारी मिली थी और सागर हत्याकांड के बाद से ही सुरजीत फरार चल रहा था । फरार सुरजीत के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम भी रखा था । पुलिस के मुताबिक, स्पेशल सेल ने सुरजीत को हरियाणा के भिवानी जिले स्थित उसके पैतृक गंवा बामला से गिरफ्तार किया है।

सुशील कुमार ने करीबी बताए जा रहे सुरजीत ने दिल्ली पुलिस के सामने इस बात का राज खोला है कि वारदात की रात छत्रसाल स्टेडियम में क्या हुआ था। ग्रेवाल ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में विकास, ब्रह्मचारी और रविंदर को पहले डांटा था और उसके बाद पीटा था।

Delhi Police Special Cell has arrested one Surjeet Grewal in the Sagar Rana murder case. Surjeet Grewal is a close associate of wrestler Sushil Kumar. Grewal disclosed that Sushil Kumar first scolded and beat up Vikas, Brahmachari & Ravinder at Chhatarsal Stadium.

गुरुवार को दिल्ली जेल प्रशासन ने तिहाड़ जेल में बंद दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेल को अपने वार्ड में टेलीविजन देखने की अनुमति दे दी।

Delhi’s Tihar Jail will arrange a TV in common area of the ward where wrestler Sushil Kumar, accused in murder case of wrestler Sagar Rana, is lodged. He will be allowed to watch TV with other inmates: Tihar Jail official

Earlier this month, Sushil had requested for TV pic.twitter.com/ks79YilwlU

