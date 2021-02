शिरोमणी अकाली दल के नेताओं ने गवर्नर वीपी सिंह बदनौर से शिकायत करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस 14 फरवरी को होने वाले निकाय चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी ने गवर्नर से अपील की कि निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए।

अकाली दल और कांग्रेस के बीच वैसे तो लंबे समय से तनातनी चली आ रही है, लेकिन आग में घी तब पड़ा जब फरवरी की शुरुआत में

पार्टी के अध्‍यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर जलालाबाद में कुछ लोगों ने हमला किया। अकाली-कांग्रेसी वर्करों में जबरदस्त झड़प और फायरिंग हुई। विवाद नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हुआ था। सुखबीर ने कहा कि हमला कांग्रेसियों ने किया।

SAD delegation meets Punjab Governor VP Singh Badnore, alleges the ruling Congress is "misusing" government machinery to influence the February 14 civic polls, and demands deployment of paramilitary forces for free and fair elections.

— Press Trust of India (@PTI_News) February 9, 2021