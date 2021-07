टोक्यो ओलंपिक खेलों में गुरुवार का दिन अभी तक भारत के लिए शानदार रहा है। आज सुबह जहां भारतीय हॉकी टीम ने पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दी। उसके बाद भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने अंतिम-16 का मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु के अलावा भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दक्षिण कोरिया के ओ जिन्ह्येक को हराकर भारत की पदक की उम्मीदों को और बढ़ा दिया।

पीवी सिंधु ने अंतिम-16 के मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को सीधे गेम में 21-15, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु की नजरें अब मेडल पर होंगी जिससे वे बस दो कदम दूर हैं। अगर वे दो मुकाबले और जीत लेती हैं तो मेडल पक्का है।

What. A. Commanding. Performance.

Here’s the winning point from the Round of 16 clash between #IND‘s PV Sindhu and #DEN‘s Mia Blichfeldt.#Olympics | #Tokyo2020 | #StrongerTogether | #UnitedByEmotion | #BestOfTokyo | #Badminton | @Pvsindhu pic.twitter.com/yuWylT4ihs

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) July 29, 2021