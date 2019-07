कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार द्वारा आवंटित सरकारी बंगला रविवार को खाली कर दिया। सिद्धू ने पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देने के बाद से सिद्धू लगातार मीडिया से बच रहे थे। संवाददाता लगातार उनसे पूछे रहे थे कि क्या उन्होंने यहां का आवास खाली कर दिया है।

सिद्धू ने एक ट्वीट किया, ‘‘ मंत्री का बंगला खाली कर दिया है और उसे पंजाब सरकार के सुपुर्द कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के बंगला खाली करने के बाद ट्विटर पर यूजर्स उनका मजाक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए यूजर्स ने यहां तक पूछा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले में शिफ्ट हो रहे हो क्या? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, सिद्धू जी आप सीधा पाकिस्तान चले जाओ।

Have vacated the ministerial bungalow, handed it over to the Punjab Government.

